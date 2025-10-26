Megszerezte első pontjait az Ádánd

Nincs már pont nélküli csapat a Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokságban, miután Északon az Ádánd 2–1 arányban legyőzte a Visz gárdáját, így a két együttes helyet is cserélt egymással a bajnoki tabellán.

A 8. forduló vasárnapi eredményei

Északi csoport: Sántos–Törökkoppány 3–1 (1–1); Ádánd–Visz 2–1 (1–0). A Mernye csapata szabadnapos volt.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Gáspár Valentin (Andocs) 10 gól; 2–5. (holtversenyben) Petronovics Péter (Somogybabod), Jónás Péter (Balatonszabadi), Orsós Kevin István (Balatonújlak) és Husz Attila (Balatonújlak) 9 gól; 6–8. (holtversenyben) Györki Róbert (Somogybabod), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 8 gól; 9–12. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Harczi Norbert (Törökkoppány) és Balogh Csaba (Sántos) 6 gól; 13–16. (holtversenyben) Almási Dávid (Somogybabod), Schütz Gábor (Somogybabod), Cser Ádám Sándor (Somogybabod) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól.

Déli csoport: Somogyszob–Csököly 5–2 (3–2); Somogyszil–Zimány 1–3 (0–1), Gyékényes–Kaposújlak 1–3 (1–2). A Bárdudvarnok csapata szabadnapos volt.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 10 gól; 2. Jakab Gábor (Somogyszil) 8 gól; 3. Téglás Roland Tamás (Csököly) 7 gól; 4. Szeszán Attila János (Lábod) 6 gól; 5–9. (holtversenyben) Vangyia Csaba (Homokszentgyörgy), Ámos Bálint (Somogyszob), Viola Adrián (Csököly), Major Péter (Kaposújlak) és Albert László (Zimány) 5 gól; 10–14. (holtversenyben) Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Kertész Norbert (Somogyszob), Kővári Sándor (Somogyszob), Nagy Tamás (Kaposújlak) és Albert László (Zimány) 4 gól.