Mezőcsokonyán nyert a Zamárdi

Mezőcsokonya–Zamárdi 0–1 (0–0)

Mezőcsokonya. Vezette: Böröczi Z.

Mezőcsokonya: Zsibrik Sz. – Herbel T., Dervalist S., Ágoston M., Balogh N., Belovics D., Mező N., Vendriczki B., Farkas Sz., Tábori G., Plajbász I. Játékosedző: Plajbász István.

Zamárdi: Privarics K. – Vimola B., Huszár T., Kovács L., Olasz B., Hodola T., Samu A., Torjai M., Cseresznyés M. (Takács M. a 70. percben), Tomori Z., Darázs I. (Varga Zs. a 82. percben). Játékosedző: Darázs István.

Gólszerző: Vimola B. (a 64. percben).

A Balatonkeresztúr–Somogyvár, az Osztopán–Buzsák, a Kiskorpád–Segesd, az Öreglak–Nágocs (Lengyeltótiban) és a Balatonszárszó–Böhönye mérkőzést (Balatonszemesen) vasárnap 15 órakor játsszák, míg a Balatonföldvár–Balatonszemes találkozót november 29-ére (szombat, 13 óra) halasztották.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 9 gól; 2–3. (holtversenyben) Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 7 gól; 4–6. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr), Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Torjai Miklós (Zamárdi) 6 gól; 7. Balogh Márió (Nágocs) 5 gól; 8–10. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Olti Ádám (Balatonkeresztúr) és Kovács Ivó Milán (Böhönye) 4 gól; 11–19. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Drubi Gábor (Buzsák), Ujváry Erik (Buzsák), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Farka Csaba (Böhönye), Makai Milán (Somogyvár), Erdei Ferenc Richárd (Kiskorpád), Tomori Zoltán (Zamárdi) és Brancu Flórián (Segesd) 3 gól; 20–46. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bakonyi Ferenc (Balatonkeresztúr), Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Szabó Roland (Osztopán), Nagy László (Nágocs), Dein Attila László (Nágocs), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Kovács Levente (Zamárdi), Vimola Balázs (Zamárdi), Szabó Dominik (Buzsák), Fenyár Roland (Balatonszárszó), Óvári Attila (Balatonszárszó), Bacskai Gergő Gyula (Balatonszárszó), Nagy Attila (Segesd), Balogh Bence (Segesd), Molnár László (Balatonszemes), Andermann Máté (Balatonszemes), Szekér Zoltán Ákos (Balatonszemes), Koseluk Bence Gábor (Balatonföldvár), Horváth Rikárdó (Kiskorpád), Tábori Gábor (Mezőcsokonya) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 41-en egyszer vették be a kaput.