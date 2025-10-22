október 22., szerda

Quadsport

Az olasz hegyektől a miskolci salakig: Mohácsi Zsófi ismét tarolt

Mohácsi Zsófi októberben az olasz hegyek között a dobogó második fokára állt. A quadja az olasz versenyen meghibásodott, amit a csapat szerelője villámgyorsan megoldott, így másnap Miskolcon újra rajthoz állhatott, ahol egy futamot megnyert és kettőt a második helyen zárt. Mohácsi Zsófi húga, Sári kategóriája első helyén végzett, így a testvéri összefogás és kitartás ismét tarolt, Zsófi pedig egy utolsó külföldi versennyel zárja a mozgalmas 2025-ös szezont.

Barkóczy László

Mohácsi Zsófi számára az október nem pihenést, hanem újabb kihívásokat hozott. Az olasz nemzeti quad cross bajnokság egyik fordulóján vett részt Európa egyik legszebb crosspályáján San Remo városától néhány kilométerre a hegyek között. A quad cross kategóriában a minimum életkor 16 év, így Zsófi a mezőny legfiatalabb indulója volt.

Mohácsi Zsófia és a nagy kupa
Mohácsi Zsófia és a nagy kupa
Fotó: MW

A versenyhétvége természetesen a motoros cross versenyzőkkel együtt zajlott, ami még látványosabbá és izgalmasabbá tette az eseményt.
A versenyhétvégére többek között Olaszországból, Franciaországból, Spanyolországból, Horvátországból, Líbia, Marokkó, San Marino, Csehországból és Magyarországról érkeztek versenyzők. Zsófi a verseny során magabiztosan, higgadtan és fegyelmezetten motorozott. A gyors, köves, technikás hegyi pályán nemcsak a tapasztalat, de a lélekjelenlét is döntő szerepet játszott. Végül a dobogó második fokára állhatott fel kategóriájában.
– Ez egy hihetetlen hétvége volt. A pálya gyönyörű, de rendkívül nehéz, hatalmas szintkülönbségek vártak minket – mondta Zsófi a verseny után. – A verseny nehézségét jól jelzi, hogy már a tréningen történt egy hatalmas baleset, ahol egy olasz versenyző sérült meg, és mentőhelikopter érkezett. Sajnos az egész eseményt végignéztem, ami még nagyobb feszültséget és felelősségtudatot adott a versenyhez.

Mohácsi Zsófi Miskolcon tovább remekelt

Az országos bajnokság utolsó fordulóját a miskolci Speedway Arénában rendezték, a salakpályán, amely Zsófi régi kedvence. A verseny három futamból állt, és rendkívül izgalmas csatákat hozott. Bár a váltót nem sikerült teljesen tökéletesre beállítani, Zsófi minden erejét beleadta: a három futamból egyet megnyert, a másik kettőt második helyen zárta, és csak hajszállal maradt le a dobogó legfelső fokáról.
Húga, Sári, magabiztosan versenyzett, kategóriájában első helyen zárta a napot, ezzel bizonyítva, hogy a testvéri összefogás és a kitartás a legnagyobb erő, mind három futamát megnyerte. 
A versenyt követően Zsófi így fogalmazott: – Bár a váltó nem volt tökéletes, és többször kidobta a sebességet, minden futamban igyekeztem a maximumot nyújtani. Nagyon büszke vagyok, hogy végig tudtam küzdeni, és tanultam minden pillanatból.

Még vár egy verseny Mohácsi Zsófira
Fotó: MW

A 2025-ös szezonban még egy külföldi verseny vár Zsófira, és ezzel a mozgalmas és tanulságos versenyévet méltóképpen zárja.

 

