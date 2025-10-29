Olasz győzelem, magyar bravúr a Balatonon

Az Európa-bajnoki címet a Nacra 15 katamaránok versenyében az olasz Alessandro Vargiu és Noa Lisci szerezte meg, akik tizenhárom futamból nyolcat megnyertek, közte az utolsó hatot zsinórban. Az ezüstérmet szintén olasz páros, Mattia di Martino és Nina Cittar érdemelte ki, míg a bronz a belga Borghijs testvérpáré lett. Legjobb hazai kettősként Litkey Sámson és Dardenne Naia (Pöff SE) a hatodik helyen zárt, őket követte a hetedik helyen Dávoti Gréta és Liam Moore (BYC–Hajógyár SE), valamint a kilencedik helyen Bartos Betti és Lacza Zaránd (BYC–Team Kaáli).

A Nacra 15 katamaránok Európa-bajnoki versenyében olasz páros nyert Fotó: Cserta Gabor

Kifogástalan rendezés és nemzetközi elismerés a Nacra 15 katamaránok balatonföldvári Európa-bajnokságán

– Tíz éve, azaz három éves korom óta vitorlázom, öt éve Nacra 15 katamaránban, versenyzőtársam a féltestvérem, Dardenne Naia – értékelt a partra érkezés után a mindössze 13 éves Litkey Sámson. – Nagyon nagy dolog, hogy együtt nőttünk fel, ismerjük egymás gondolatait. Az öt nap alatt kétszer voltunk másodikok, ez ebben a mezőnyben jó teljesítmény.

A változékony időjárás próbára tette a versenyzőket és a rendezőket egyaránt: a szombati futamokat nehéz körülmények között, több mint 90 fokokat forduló szélben bonyolították le, míg a vasárnapi zárónapon a gyenge, változó irányú szél miatt már nem lehetett futamot rendezni. A verseny így tizenhárom reális és sportszerű futammal zárult.

– Szép fejlődést mutatott be a magyar élmezőny az idei évben: míg a júliusi világbajnokságon egy egységünk fért be az első tízbe, most három páros is a legjobb kilenc között végzett, és a nemzetek versenyében a harmadik helyről a másodikra léptünk előre – nyilatkozta Nagy R. Attila, a Magyar Vitorlás Szövetség utánpótlás bizottságának elnöke. – Ez fantasztikus eredmény, és olyan fejlődést vetít előre, amely méltán dicséri az osztályban dolgozó szakembereket, edzőket és a versenyző fiatalokat.

A verseny ismét bizonyította, hogy a Balaton tökéletes helyszín a legmagasabb szintű nemzetközi vitorlásversenyek megrendezésére.

– A szervezés a parton és a vízen egyaránt kifogástalan volt, a Balaton és a balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet nagyszerű helyszínnek bizonyult – mondta Edwin Lodder, a Nemzetközi Nacra 15 Osztályszövetség holland elnöke. – A Nacra 15 katamarán népszerűsége világszerte folyamatosan nő, hiszen ez az osztály jelenti a legfontosabb utánpótlás lépcsőt az olimpiai Nacra 17 felé.