Továbbra is hibátlan a Kaposfüred

A hazai csapatok 13 pontot gyűjtöttek, míg a vendégeknek csupán négy jutott a kilencedik fordulóban. A Nagyatád 5–0-ra verte a Nagybajomot – a rendes játékidő utolsó 10 percében dőlt el minden, miután a csereként érkezett Csikós Ádám két, Horváth Péter pedig négy perc alatt duplázott –, s ugyancsak 5–0-ra verte a Marcali a Kadarkútot; utóbbi meccsen Czobor Dávid talált kétszer a kapuba. A Tab egy góllal verte a Barcsot, amelynek a kispadján már Horváth Péter ül, a Balatoni Vasas és a Toponár megosztozott egymással a bajnoki pontokon, míg a Kaposmérő Csurgón győzött magabiztosan. A teljes képhez tartozik, hogy a Kadarkútnak és a Barcsnak is csak egy, a Csurgónak pedig két cseréje volt.

Fotó: Muzslay Péter

Nagyatád ötöt vágott a Nagybajomnak

A 9. forduló eredményei

Nagyatád–Nagybajom 5–0 (1–0)

Nagyatád. Vezette: Tóth-Németh D.

Nagyatád: Imrei R. (Kovács D. a 89. percben) – Kovács K. (Csikós Á. a szünetben), Kollár D. (Ribarics R. a 89. percben), N. Vrban (Venicz Á. a 87. percben), Horváth P., Fazekas Á. (Csajági B. a 89. percben), Koósz Á., Pákai G. (Horváth M. a 85. percben), Dekanics M., Juhász Á. (Elmont A. a 32. percben), Horváth F. Edző: Vukan Nikolics.

Nagybajom: Horváth B. – Balogh Á. (Krár K. a 77. percben), Varga A., Bencze Cs. (Szanyi H. a 83. percben), Kis P., Csalló I., Simon R., Pap-Tibol M. (György Zs. a 71. percben), Palkovics T. (Horváth D. a 83. percben), Iván D., Kovács K. Edző: Hanusz János.

Gólszerzők: Dekanics M. (a 29. percben – 11-esből), Csikós Á. 2 (a 80. percben és a 82. percben), Horváth P. 2 (a 88. percben és a 90+2. percben).

A Nagybajom ifjúsági csapata szabadnapos volt.

Marcali–Kadarkút 5–0 (2–0)

Marcali. Vezette: idősebb Posza Zs.

Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Horváth M., Garai F., Balogh L. (Horváth M. a 72. percbenb), Varga D. (Szabella O. a 63. percben), , Kollár M., Kiss D., Czobor D., Bresztovszki L. (Huszár M. a 63. percben), Szabó D. Edző: Virág Krisztián.

Kadarkút: Strublics J. – Simon R., Jakabfi M. (Domokos J. a 78. percben), Kurdi B., Ferenczi M., Balog Á., Vangyia A., Komáromi M., Gerlecz B., Patak B., Németh D. Edző: Pintér Gergő.