1 órája
Továbbra is hibátlan a Kaposfüred
A megyei első osztály 9. fordulójában a hazai csapatok domináltak, 13 pontot gyűjtve a vendégek négyével szemben. A forduló legnagyobb arányú győzelmét a Nagyatád aratta, amely 5–0-ra verte a Nagybajomot, míg a Marcali is hasonló különbséggel diadalmaskodott.
A hazai csapatok 13 pontot gyűjtöttek, míg a vendégeknek csupán négy jutott a kilencedik fordulóban. A Nagyatád 5–0-ra verte a Nagybajomot – a rendes játékidő utolsó 10 percében dőlt el minden, miután a csereként érkezett Csikós Ádám két, Horváth Péter pedig négy perc alatt duplázott –, s ugyancsak 5–0-ra verte a Marcali a Kadarkútot; utóbbi meccsen Czobor Dávid talált kétszer a kapuba. A Tab egy góllal verte a Barcsot, amelynek a kispadján már Horváth Péter ül, a Balatoni Vasas és a Toponár megosztozott egymással a bajnoki pontokon, míg a Kaposmérő Csurgón győzött magabiztosan. A teljes képhez tartozik, hogy a Kadarkútnak és a Barcsnak is csak egy, a Csurgónak pedig két cseréje volt.
Nagyatád ötöt vágott a Nagybajomnak
A 9. forduló eredményei
Nagyatád–Nagybajom 5–0 (1–0)
Nagyatád. Vezette: Tóth-Németh D.
Nagyatád: Imrei R. (Kovács D. a 89. percben) – Kovács K. (Csikós Á. a szünetben), Kollár D. (Ribarics R. a 89. percben), N. Vrban (Venicz Á. a 87. percben), Horváth P., Fazekas Á. (Csajági B. a 89. percben), Koósz Á., Pákai G. (Horváth M. a 85. percben), Dekanics M., Juhász Á. (Elmont A. a 32. percben), Horváth F. Edző: Vukan Nikolics.
Nagybajom: Horváth B. – Balogh Á. (Krár K. a 77. percben), Varga A., Bencze Cs. (Szanyi H. a 83. percben), Kis P., Csalló I., Simon R., Pap-Tibol M. (György Zs. a 71. percben), Palkovics T. (Horváth D. a 83. percben), Iván D., Kovács K. Edző: Hanusz János.
Gólszerzők: Dekanics M. (a 29. percben – 11-esből), Csikós Á. 2 (a 80. percben és a 82. percben), Horváth P. 2 (a 88. percben és a 90+2. percben).
A Nagybajom ifjúsági csapata szabadnapos volt.
Marcali–Kadarkút 5–0 (2–0)
Marcali. Vezette: idősebb Posza Zs.
Marcali: Képíró K. – Péterfi Á., Horváth M., Garai F., Balogh L. (Horváth M. a 72. percbenb), Varga D. (Szabella O. a 63. percben), , Kollár M., Kiss D., Czobor D., Bresztovszki L. (Huszár M. a 63. percben), Szabó D. Edző: Virág Krisztián.
Kadarkút: Strublics J. – Simon R., Jakabfi M. (Domokos J. a 78. percben), Kurdi B., Ferenczi M., Balog Á., Vangyia A., Komáromi M., Gerlecz B., Patak B., Németh D. Edző: Pintér Gergő.
Gólszerzők: Horváth M. (a 25. percben), Czobor D. 2 (a 34. percben és a 66. percben), Kiss D. (a 74. percben), Huszár M. (a 85. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Marcali–Kadarkút 38–0 (14–0).
Kaposfüred–Somogysárd 4–0 (1–0)
Kaposfüred. Vezette: György B.
Kaposfüred: Paceka N. – Preininger P. (Rituper R. az 59. percben), Vető Á., Márkvárt P., Magyar M. (Kovács P. az 59. percben), Keczeli K. (Kovács G. a 69. percben), Hock A., Babulják M. (Szántó B. a 42. percben), Süle N. (Demeter Á. a 76. percben), Sajnovics M., Grósz B. (Nagy Sz. a 83. percben). Edző: Kardos Ernő Tamás.
Somogysárd: Szilágyi B. – Orbán R., Albrecht B. (Kakatics B. a 62. percben), Márton Cs., Szalai N., Kulcsár K., Sárközi K. (Pap D. a 72. percben), Terestyényi A., Halász R., Nagy Z. (Dömötör D. a szünetben), Házi Á. Játékosedző: Kulcsár Kristóf.
Gólszerzők: Grósz B. (az 5. percben), Márkvárt P. 2 (a 49. percben – 11-esből és a 80. percben), Sajnovics M. (az 52. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Kaposfüred–Somogysárd 2–3 (1–1).
Tab–Barcs 1–0 (0–0)
Tab. Vezette: Benke P.
Tab: Horváth J. – Szabó Á. (Réder L. a 81. percben), Kaveczki B., Ladiszlai K., Réder F., Süveggyártó D. (Kis Z. a 61. percben), Tábori B., Vida A., Tábori T. (A. Scsemelinszkij a 67. percben), Kecskés B., Földing E. Játékosedző: Ladiszlai Krisztián.
Barcs: Tatai L. (Derkács P. a 9. percben) – Horváth M., Schenker T., Lantos Z., Tompa I., Beluzic M., Gőbölös M., Csurka D., Kulcsár G., Bencsik S., Niklai P. Edző: Horváth Péter.
Gólszerző: Ladiszlai K. (a 70. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Tab–Barcs 10–0 (3–0).
Balatoni Vasas–Toponár 1–1 (0–1)
Siófok-Balatonkiliti. Vezette: Agócs Á.
Balatoni Vasas: Bagi B. – E. Oyedeji, Y. Yondo, Mester G., Bene Zs., Beke A. (Hutvágner Sz. a 73. percben), Ábrahám B., Schütz D., Gosztonyi G., Czompó-Papp K. (Takács D. a 66. percben), Orsós V. (Horváth B. a 66. percben). Edző: Vida András.
Toponár: Czebei Á. – Ivusza T., Kovács P., Ivusza G., Laczkó D. (Neubauer M. a 79. percben), Fila J., Fehérvári T., Balog A., Szenánsza N., Gelencsér G., Baranyi D. Játékosedző: Ivusza Gábor.
Gólszerzők: Horváth B. (a 83. percben), illetve Laczkó D. (a 40. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas–Toponár 4–0 (2–0).
Csurgó–Kaposmérő 0–4 (0–2)
Csurgó. Vezette: Erdelecz J.
Csurgó: Lakner M. – Papp B., Papp M. (Szöböllődi B. a szünetben, Simon K. a 81. percben), Szecsődi R., Kuti I., Radák M., Madarász F., Losonczi D., Fenyvesi Sz., Dömötörfy B., Balogh A. Edző: Bódis Gábor.
Kaposmérő: Iványi Botond – Rákosa J., Stikrád M., Balogh Rajmund, Zalivadnij P. (Rácz L. a 81. percben), Rubecz P. (Heizer R. a 68. percben), Csatos B., Nagyhegyesi N., Fodor T., Mátés B. (Begovácz A. a 81. percben), Laki-Molnár O. (Fábián B. a 65. percben). Edző: Prucsi Miklós.
Gólszerzők: Rubecz P. (a 22. percben), Laki-Molnár O. (a 40. percben), Mátés B. (az 59. percben), Heizer R. (a 80. percben).
Az ifjúsági mérkőzésen: Csurgó–Kaposmérő 0–9 (0–3).
- A Juta csapata szabadnapos volt.
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista élcsoportja: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 9 gól; 2–4. (holtversenyben) Juhász Ákos (Nagyatád), Horváth Péter (Nagyatád) és Horváth Milán (Marcali) 7 gól; 5–6. (holtversenyben) Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 7–13. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Decsi Richárd (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár), Iván Dániel (Nagybajom), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő) és Mátés Balázs (Kaposmérő) 4 gól.