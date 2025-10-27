Naji Dávid Világkupa-győztes lett Szarajevóban

Naji Dávid korábban az Európa Kupán ezüstérmet, míg az egyetemi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett, az egyetemi világbajnokságon pedig ötödik volt. Most meg sem állt a dobogó tetejéig, így jócskán gyarapította világranglista-pontjainak a számát.

Sopronban rendezték a III osztályú felnőtt országos dzsúdóbajnokságot, amelyen több somogyi sportolót is tatamira szólítottak. A plusz 100 kg-os súlycsoport küzdelmeit Maráz Nándor (Barcsi Judo Club) nyerte, míg ugyanebben a kategóriában Lakos András (Nagyatádi Judo Club) a második lett. A 100 kg-os súlycsoportban Gergely Norbert (Nagyatádi Judo Club) a hetedik helyen zárt.