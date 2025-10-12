Azok voltak a legkeményebbek, akik végignézték, hogy másoknak jobban megy

Az NBBH-n összesen 548 halat mérlegeltek, 7 852 kilogramm összsúllyal. Bár a mindenkori versenyek rekordját nem sikerült megdönteni, a pontyok között idén is volt több kapitális példány is: a verseny legnagyobb hala egy 28,975 kilogrammos ponty volt. A legnagyobb tükörponty pedig 26,325 kilogrammot nyomott. – Szeretném kifejezni a tiszteletemet a kitartásukért, amiért ennyi napon át az állóképességük legjavát mutatták Európa legnagyobb horgászversenyén – mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az NBBH zárónapján. – Rendkívüli körülmények között versenyeztek, hiszen a vízállástól kezdve az időjárásig sok minden próbára tette az idei évben az önök helytállását. Őszinte tisztelettel gratulálok mindannyiuknak – tette hozzá a miniszter az eredmények kihirdetésekor.

NBBH - a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. csapata a harmadik helyen végzett

Forrás: Facebook/Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny

Ők lettek a legjobbak az NBBH 2025-ös versenyén

A 186 órás verseny október 11-én, szombaton reggel 8 órakor ért véget, a csapatok a délutáni révfülöpi díjátadón tudták meg a végeredményt. Az NBBH győztese a káptalanfüredi kis strandon versenyző Balaton Carp Horgászbolt csapata lett 102,925 grammos összfogással, amellyel elnyerték a 4 millió forintos fődíjat. A győztes csapat tagjai: Otta Krisztián, Karacsi Zoltán, Takács Miklós és Dékány Róbert.

A második helyen a Pocakos Pecások végeztek 102,070 grammal, mindössze néhány száz grammal lemaradva az első helyről. A balatonakarattyai Gumirádli strandon horgászó csapat 3 millió forintot nyert. Tagjai: Odonics Szilárd, Kovács-Novák Roxána, Fekete József, Varga Péter és Pongrácz István.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. csapata 95,800 grammos eredménnyel a harmadik helyet szerezte meg, így 2 millió forintos díjban részesült. A balatonszemesi Határ Büféhez sorsolt csapat tagjai: Szőnyi Benjámin, Fehér Boga Pál, Csorba Péter, Nagy Gábor és Szári Zsolt, aki idén először versenyzett a vállalat színeiben.

Eddig nem tudtam, hogy képes vagyok mentőmellényben aludni

– Érdekes és egyben rendkívül nehéz versenyen vagyunk túl. Az időjárás mindenkit próbára tett, függetlenül attól, hogy az északi vagy a déli parton horgászott – mondta Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója. – Személyes élményem is van: eddig nem tudtam, hogy képes vagyok mentőmellényben aludni. Szeretném megemelni a kalapomat azok előtt, akik kevés hallal találkozva, rossz helyen ülve is végigküzdötték ezt a hetet, és végignézték, ahogy mások jobban horgásznak. Ők voltak a legkeményebbek ezen a versenyen – tette hozzá Szári Zsolt.