Négy pontot elvittek a vendégek a somogyi negyedosztályban

Igazi gólparádét hozott a vármegye négyben Északon a Somogybabod–Andocs találkozó. A házigazda babodiak összesen 11 alkalommal voltak eredményesek: Cser Ádám Sándor és Schütz Gábor háromszor is beköszönt, míg a maradék gólokon öten osztoztak. Délen a lábodi Hosszú Zsombor duplázott, s így megerősítette első helyét a góllövőlistán.

A 8. forduló szombati eredményei

Északi csoport: Somogybabod–Andocs 11–1 (7–0); Balatonszabadi–Balatonújlak 5–1 (3–0); Balatoni Vasas II.–Balatonendréd 0–1 (0–0).

A Sántos–Törökkoppány és az Ádánd–Visz mérkőzést vasárnap 13.30 órakor játsszák, míg a Mernye csapata szabadnapos lesz.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Gáspár Valentin (Andocs) 10 gól; 2–5. (holtversenyben) Petronovics Péter (Somogybabod), Jónás Péter (Balatonszabadi), Orsós Kevin István (Balatonújlak) és Husz Attila (Balatonújlak) 9 gól; 6–8. (holtversenyben) Györki Róbert (Somogybabod), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 8 gól; 9–12. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Harczi Norbert (Törökkoppány) és Balogh Csaba (Sántos) 6 gól; 13–16. (holtversenyben) Almási Dávid (Somogybabod), Schütz Gábor (Somogybabod), Cser Ádám Sándor (Somogybabod) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól.

Négyen szereztek négy, nyolcan három, 22-en pedig két gólt, míg 34-en egyszer vették be a kaput.

Déli csoport: Lábod–Ötvöskónyi 5–2 (4–1); Igal–Homokszentgyörgy 1–1 (0–0).

A Gyékényes–Kaposújlak, a Somogyszob–Csököly és a Somogyszil–Zimány mérkőzést vasárnap 13.30 órakor játsszák, míg a Bárdudvarnok csapata szabadnapos lesz.

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 10 gól; 2. Jakab Gábor (Somogyszil) 7 gól; 3–4. (holtversenyben) Szeszán Attila János (Lábod) és Téglás Roland Tamás (Csököly) 6 gól; 5. Vangyia Csaba (Homokszentgyörgy) 5 gól; 6–10. (holtversenyben) Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Kertész Norbert (Somogyszob), Kővári Sándor (Somogyszob), Viola Adrián (Csököly) és Albert László (Zimány) 4 gól.

14-en szereztek három, 15-en pedig két gólt, míg 29-en egyszer vették be a kaput.