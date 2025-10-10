október 10., péntek

Gedeon névnap

Kézilabda

Nehéz sorozat után nyerne új lendületet a NEKA

A K&H Liga 5. fordulójában vasárnap a NEKA női kézilabdacsapata a Dunaújvárosi Kohász otthonában lép pályára.

A balatonboglári együttes a bajnokság nyitófordulójában aratott győzelme óta nem tudott újabb sikert elérni.

A fiatal boglári csapat jelenleg a tabella alsó harmadában áll, így minden pontnak komoly jelentősége van. Győzelem esetén a NEKA elmozdulhatna a kiesőzónából, és fontos lépést tehetne a stabil középcsapatok felé vezető úton.

A házigazda Dunaújvárosi Kohász sem kezdte jól az idényt: eddigi négy mérkőzésén egy döntetlent ért el, a legutóbbi fordulóban pedig 33–24-re kapott ki az MTK otthonában.

A NEKA számára kulcsfontosságú lesz a védekezés stabilizálása és a helyzetkihasználás javítása. A keretben több tehetséges fiatal is jó formában van, így reális esély mutatkozik arra, hogy a csapat megszerezze idei második győzelmét. A mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik Dunaújvárosban.

 

