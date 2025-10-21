A BL részvevő Debrecent fogadja a NEKA

Nem vár könnyű ellenfél a NEKA női csapatára, ugyanis a jelenleg harmadik helyen álló DVSC Schaeffler együttese ellen folytatják a bajnoki küzdelmeket Bakó Botond tanítványai.

– Az előző két mérkőzésen jól kézilabdáztunk, előrelépést mutattunk, ez pedig jó jel – nyilatkozta Bakó Botond, a NEKA NB I.-es női csapatának vezetőedzője. – Az elsődleges feladatunk és motivációnk, hogy egy olyan erős ellenfél ellen, mint a Debrecen megmutassuk az erényeinket és azt, hogy jó csapatot alkotunk és tudunk jól játszani. Mérvadó lesz, hogyan tudunk alkalmazkodni a Debrecen sebességéhez.

A Bajnokok Ligájában szereplő DVSC vár a NEKA csapatára a következő fordulóban

Fotó: NEKA

Otthon még nem nyert a NEKA

A NEKA egy győztes meccsel a háta mögött várja a debrecenieket, ami adhat némi önbizalmat Bakó Botond tanítványainak. A bogláriak az előző, ötödik fordulóban ráadásul idegenben tudták legyőzni a Dunaújvárost, így már két nyertes meccsnél járnak, ugyanis a nyitófordulóban Kozármislenyben gyűjtötték be a két pontot. A DVSC eddig hibátlan a bajnokságban, ugyanis az Alba Fehérvárt, a Vasast, a Komáromot, a Dunaújvárost és a Budaörsöt is verték a Bajnokok Ligájában is érdekelt hajdúságiak.

A szerdán 17.00 órakor kezdődő találkozó itt nézhető élőben:

Sorsoltak a Magyar Kupában

A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a női Magyar Kupa harmadik fordulójának a párosításait. A balatonboglári NEKA a másodosztályú Komárom VSE otthonában kezdi meg a 2025/2026-os kiírását. A harmadik forduló hivatalos játéknapja: 2025 november 5. (szerda).