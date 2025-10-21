október 21., kedd

Kézilabda

A BL részvevő Debrecent fogadja a NEKA

A Nemzeti Kézilabda Akadémia élvonalba szereplő női együttese szerdán 17.00 órakor a Bajnokok Ligájában is szereplő DVSC Schaeffler gárdáját fogadja. A K&H Liga 6. fordulójában rendezett találkozónak a NEKA Sportcsarnoka ad otthont.

Klein Péter Nándor

Nem vár könnyű ellenfél a NEKA női csapatára, ugyanis a jelenleg harmadik helyen álló DVSC Schaeffler együttese ellen folytatják a bajnoki küzdelmeket Bakó Botond tanítványai. 
– Az előző két mérkőzésen jól kézilabdáztunk, előrelépést mutattunk, ez pedig jó jel – nyilatkozta Bakó Botond, a NEKA NB I.-es női csapatának vezetőedzője. – Az elsődleges feladatunk és motivációnk, hogy egy olyan erős ellenfél ellen, mint a Debrecen megmutassuk az erényeinket és azt, hogy jó csapatot alkotunk és tudunk jól játszani. Mérvadó lesz, hogyan tudunk alkalmazkodni a Debrecen sebességéhez. 

BL csapatot fogadnak a NEKA csarnokban a balatonbogláriak
A Bajnokok Ligájában szereplő DVSC vár a NEKA csapatára a következő fordulóban
Fotó: NEKA

Otthon még nem nyert a NEKA 

A NEKA egy győztes meccsel a háta mögött várja a debrecenieket, ami adhat némi önbizalmat Bakó Botond tanítványainak. A bogláriak az előző, ötödik fordulóban ráadásul idegenben tudták legyőzni a Dunaújvárost, így már két nyertes meccsnél járnak, ugyanis a nyitófordulóban Kozármislenyben gyűjtötték be a két pontot. A DVSC eddig hibátlan a bajnokságban, ugyanis az Alba Fehérvárt, a Vasast, a Komáromot, a Dunaújvárost és a Budaörsöt is verték a Bajnokok Ligájában is érdekelt hajdúságiak. 

  • A szerdán 17.00 órakor kezdődő találkozó itt nézhető élőben: 

Sorsoltak a Magyar Kupában

A Magyar Kézilabda Szövetség elkészítette a női Magyar Kupa harmadik fordulójának a párosításait. A balatonboglári NEKA a másodosztályú Komárom VSE otthonában kezdi meg a 2025/2026-os kiírását. A harmadik forduló hivatalos játéknapja: 2025 november 5. (szerda).

NB I - Állás

Állás — mérkőzések, győzelem (GY), döntetlen (D), vereség (V), lőtt gólok (LG), kapott gólok (KG), gólkülönbség (GK), pont (P).
# Csapat M GY D V LG KG GK P
1Győri Audi ETO KC55001741106410
2FTC-Rail Cargo Hungaria65011881365210
3DVSC SCHAEFFLER55001571193810
4MOL Esztergom6402203180238
5Alba Fehérvár KC540112912278
6Vác530214213756
7Vasas SC5212139152-135
8Motherson Mosonmagyaróvári KC520314013194
9NEKA5203129147-184
10Szombathelyi KKA5113133156-233
11Kisvárda Master Good SE5104128144-162
12DKKA5014133160-271
13Moyra-Budaörs Handball5014107150-431
14Kozármisleny KA5005111169-580

 

