október 10., péntek

Gedeon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Párharcok, perspektívák és profizmus – sikeres sportkonferencia Balatonbogláron

Címkék#generáció#Mocsai Lajos#reakcióidő#Sótonyi László#kézilabda#Nemzeti Kézilabda Akadémia#Mocsai Tamás

Több száz sportoló, edző és kutató gyűlt össze Balatonbogláron, hogy közösen keresse a sport fejlődésének új irányait. A NEKA adott otthont annak a szakmai fórumnak, ahol a sporttudomány, a technikai fejlődés és a modern edzésmódszerek találkoztak.

Sonline.hu

A VIII. NETRISK Sport és Innováció Konferenciát iránt hatalmas volt az érdeklődés: közel háromszáz szakember, edző, sportkutató és hallgató gyűlt össze, hogy együtt keresse a választ arra, hogyan fejlődhet a magyar sport a következő évtizedekben. A nap a NEKA Sportcsarnokában kezdődött, ahol a közönség gyakorlati oldalról is betekintést nyerhetett a modern kézilabda világába. Bakó Botond és Sótonyi László, a NEKA női és férfi NB I-es csapatainak vezetőedzői tartottak interaktív edzésdemót az egyéni párharcok jelentőségéről. A két szakember bemutatta, hogyan lehet a technikai tudást, a döntéshozatalt és a fizikai felkészülést összehangolni a modern játék gyors tempójával.

A NEKA sportcsarnokában tartott interaktív edzésdemók nagy sikert arattak
Bakó Botond edzése a támadó-védő kapcsolatokra fókuszált a Sport és Innováció Konferencián Fotó: NEKA

Bakó Botond edzése a lábmunka és a reakcióidő fejlesztésére fókuszált, külön figyelmet szentelve a támadó-védő kapcsolatoknak és az ezekből fakadó döntési szituációknak. – A célom az volt, hogy bemutassam, mennyire kulcsfontosságú a mozgáskoordináció, a helyezkedés és az, hogy a játékos felismerje a pillanatot, amikor cselekednie kell – mondta az edző, aki szerint a modern sportban a reakcióidő és a döntéshozatal fejlesztése az egyik legnagyobb kihívás.

– A mai kézilabdában az egy-egy szituációk jelentősége egyre inkább megnőtt – hangsúlyozta Sótonyi László, a NEKA férfi NB I-es kézilabdacsapatának vezetőedzője. – Az igazán jó játékos az, aki képes szűk területen is megverni az emberét, és ebből tovább tudja szervezni a játékot. A döntési helyzetek tudatos gyakorlása nélkül nem lehet sikeresen felvenni a versenyt a nemzetközi élmezőnnyel.

A program sporttudományi előadással folytatódott tovább, Mocsai Lajos, a NEKA szakmai főigazgatója a Z és Alfa generációk sporthoz való viszonyáról tartott előadást. A korosztályok eltérő motivációit, figyelmi szokásait és kommunikációs mintáit elemezte, kiemelve, hogy a fiatal sportolók megtartása és inspirálása csak új szemlélettel lehetséges.

Ezután Sonkodi Balázs, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem főmunkatársa az izomláz „idegláz elméletét” mutatta be, amely a regeneráció és az idegrendszeri válaszok közötti összefüggéseket vizsgálja. Előadásában arra is kitért, hogy az új kutatási eredmények miként segíthetik az edzésterhelés optimalizálását és a sportolók hosszú távú fejlődését.

A nap zárásaként kerekasztal-beszélgetés zajlott a különböző sportágak szaktekintélyeivel. A résztvevők között volt Horváth Péter, a Puskás Akadémia szakmai igazgatója, José María „Chema” Rodríguez Vaquero, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Székely Norbert, a női kosárlabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, valamint Tokaji Viktor, a jégkorong-válogatott másodedzője. A szakemberek egyetértettek abban, hogy az egyéni párharcok mindegyik sportágban kulcsszerepet játszanak – legyen szó labdarúgásról, kézilabdáról, kosárlabdáról vagy jégkorongról.

A NEKA-ban a sporttudomány és a gyakorlat találkozott

– A konferencia központi témája rendkívül aktuális. A kézilabdában évről évre nő az egy-egy szituációk szerepe, hiszen ezek döntik el, ki tud előnyt szerezni, ki lesz képes gólt lőni vagy megakadályozni azt. Ugyanakkor a védekezésben is óriási jelentősége van ezeknek a párharcoknak – mondta Chema Rodríguez, aki szerint a magyar sport fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a fiatal játékosokat már korán megtanítsák a helyzetfelismerésre és a gyors döntéshozatalra.

A rendezvényt Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezető igazgatója zárta, aki elégedetten értékelt.
– Büszke vagyok rá, hogy a VIII. NETRISK Sport és Innováció Konferencia tartalmas, inspiráló és szakmailag értékes programot kínált. A résztvevők aktívan bekapcsolódtak, kérdeztek, vitáztak, és mindenki magával vihetett valami újat, amit a saját sportágában is hasznosíthat.

  •  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu