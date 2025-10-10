1 órája
Párharcok, perspektívák és profizmus – sikeres sportkonferencia Balatonbogláron
Több száz sportoló, edző és kutató gyűlt össze Balatonbogláron, hogy közösen keresse a sport fejlődésének új irányait. A NEKA adott otthont annak a szakmai fórumnak, ahol a sporttudomány, a technikai fejlődés és a modern edzésmódszerek találkoztak.
A VIII. NETRISK Sport és Innováció Konferenciát iránt hatalmas volt az érdeklődés: közel háromszáz szakember, edző, sportkutató és hallgató gyűlt össze, hogy együtt keresse a választ arra, hogyan fejlődhet a magyar sport a következő évtizedekben. A nap a NEKA Sportcsarnokában kezdődött, ahol a közönség gyakorlati oldalról is betekintést nyerhetett a modern kézilabda világába. Bakó Botond és Sótonyi László, a NEKA női és férfi NB I-es csapatainak vezetőedzői tartottak interaktív edzésdemót az egyéni párharcok jelentőségéről. A két szakember bemutatta, hogyan lehet a technikai tudást, a döntéshozatalt és a fizikai felkészülést összehangolni a modern játék gyors tempójával.
Bakó Botond edzése a lábmunka és a reakcióidő fejlesztésére fókuszált, külön figyelmet szentelve a támadó-védő kapcsolatoknak és az ezekből fakadó döntési szituációknak. – A célom az volt, hogy bemutassam, mennyire kulcsfontosságú a mozgáskoordináció, a helyezkedés és az, hogy a játékos felismerje a pillanatot, amikor cselekednie kell – mondta az edző, aki szerint a modern sportban a reakcióidő és a döntéshozatal fejlesztése az egyik legnagyobb kihívás.
– A mai kézilabdában az egy-egy szituációk jelentősége egyre inkább megnőtt – hangsúlyozta Sótonyi László, a NEKA férfi NB I-es kézilabdacsapatának vezetőedzője. – Az igazán jó játékos az, aki képes szűk területen is megverni az emberét, és ebből tovább tudja szervezni a játékot. A döntési helyzetek tudatos gyakorlása nélkül nem lehet sikeresen felvenni a versenyt a nemzetközi élmezőnnyel.
A program sporttudományi előadással folytatódott tovább, Mocsai Lajos, a NEKA szakmai főigazgatója a Z és Alfa generációk sporthoz való viszonyáról tartott előadást. A korosztályok eltérő motivációit, figyelmi szokásait és kommunikációs mintáit elemezte, kiemelve, hogy a fiatal sportolók megtartása és inspirálása csak új szemlélettel lehetséges.
Ezután Sonkodi Balázs, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem főmunkatársa az izomláz „idegláz elméletét” mutatta be, amely a regeneráció és az idegrendszeri válaszok közötti összefüggéseket vizsgálja. Előadásában arra is kitért, hogy az új kutatási eredmények miként segíthetik az edzésterhelés optimalizálását és a sportolók hosszú távú fejlődését.
A nap zárásaként kerekasztal-beszélgetés zajlott a különböző sportágak szaktekintélyeivel. A résztvevők között volt Horváth Péter, a Puskás Akadémia szakmai igazgatója, José María „Chema” Rodríguez Vaquero, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Székely Norbert, a női kosárlabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya, valamint Tokaji Viktor, a jégkorong-válogatott másodedzője. A szakemberek egyetértettek abban, hogy az egyéni párharcok mindegyik sportágban kulcsszerepet játszanak – legyen szó labdarúgásról, kézilabdáról, kosárlabdáról vagy jégkorongról.
A NEKA-ban a sporttudomány és a gyakorlat találkozott
– A konferencia központi témája rendkívül aktuális. A kézilabdában évről évre nő az egy-egy szituációk szerepe, hiszen ezek döntik el, ki tud előnyt szerezni, ki lesz képes gólt lőni vagy megakadályozni azt. Ugyanakkor a védekezésben is óriási jelentősége van ezeknek a párharcoknak – mondta Chema Rodríguez, aki szerint a magyar sport fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy a fiatal játékosokat már korán megtanítsák a helyzetfelismerésre és a gyors döntéshozatalra.
A rendezvényt Mocsai Tamás, a NEKA ügyvezető igazgatója zárta, aki elégedetten értékelt.
– Büszke vagyok rá, hogy a VIII. NETRISK Sport és Innováció Konferencia tartalmas, inspiráló és szakmailag értékes programot kínált. A résztvevők aktívan bekapcsolódtak, kérdeztek, vitáztak, és mindenki magával vihetett valami újat, amit a saját sportágában is hasznosíthat.