október 16., csütörtök

Gál névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kézilabda

1 órája

Újabb bravúrra készülnek az akadémisták

Címkék#PLER-Budapest#K&H Liga#Férfi kézilabda NB I#kézilabda#Nemzeti Kézilabda Akadémia#lendület

Izgalmas mérkőzés várható péntek este a BUD Arénában, ahol két jó formában lévő csapat ütközik meg egymással. A NEKA a PLER otthonában szeretné folytatni remek sorozatát.

Sonline.hu

Pénteken este 18 órától újabb komoly erőpróba vár a Nemzeti Kézilabda Akadémia fiataljaira. A NEKA a PLER-Budapest vendégeként lép pályára a K&H férfi kézilabda liga hatodik fordulójában. Mindkét csapat lendületben van, így izgalmas, kiélezett összecsapásra van kilátás a fővárosban.

Újra idegenben játszik a NEKA, most a PLER otthonába utaznak
Podoba János, a NEKA kapusa ihletett formában védett az utóbbi három mérkőzésen 
Fotó: NEKA

A NEKA fiatal irányítója bekerült a forduló válogatottjába

A PLER az előző játéknapon Győrben aratott értékes győzelmet, miután 29–26-ra nyert az ETO University HT otthonában. Ez volt a második sikere az idei bajnokságban, mellyel jelenleg a tabella kilencedik helyén áll. A fővárosiak korábban a Carbonex-Komlót is egy góllal múlták felül hazai pályán. A csapat támadójátéka elsősorban három kulcsemberre épül: a szlovén balátlövő Gregor Ocvirk már 41 találatnál jár, a rutinos szerb jobbátlövő Mitar Markez 22 gólnál tart, míg a beálló, Kemény László is rendre fontos pillanatokban villan meg.

A NEKA öt bajnokiját is idegenben játszotta. Ennek ellenére már három pontot gyűjtöttek, hiszen Csurgón döntetlent értek el, legutóbb pedig hatalmas bravúrt bemutatva 34–31-re győzték le az Európa-ligás FTC-Green Collectet. Az Üllői úti siker kulcsa a csapatmunka volt: mindenki hozzátett a diadalhoz, Sótonyi László vezetőedző pedig elégedetten nyilatkozott a lefújás után.

– Végre azt a NEKA-t láttam a pályán, amit mindig is látni szeretnék: bátor, összetartó és sikerre éhes társaságot –  mondta a tréner az akadémia hivatalos oldalának.

A szakma is felfigyelt a teljesítményre: a fiatal irányító, Tóth Levente bekerült a forduló válogatottjába. Emellett a kapuban Podoba János is klasszisformában védett, hiszen a Fradi ellen 15, a Budakalász elleni bajnokin és Magyar Kupa-találkozón pedig 15, illetve 18 hárítást jegyzett.

A NEKA tehát önbizalommal telve készül a PLER elleni ütközetre és ha a jó formát sikerül átmenteni, az újabb bravúr sem kizárt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu