Újabb bravúrra készülnek az akadémisták

Pénteken este 18 órától újabb komoly erőpróba vár a Nemzeti Kézilabda Akadémia fiataljaira. A NEKA a PLER-Budapest vendégeként lép pályára a K&H férfi kézilabda liga hatodik fordulójában. Mindkét csapat lendületben van, így izgalmas, kiélezett összecsapásra van kilátás a fővárosban.

Podoba János, a NEKA kapusa ihletett formában védett az utóbbi három mérkőzésen

Fotó: NEKA

A NEKA fiatal irányítója bekerült a forduló válogatottjába

A PLER az előző játéknapon Győrben aratott értékes győzelmet, miután 29–26-ra nyert az ETO University HT otthonában. Ez volt a második sikere az idei bajnokságban, mellyel jelenleg a tabella kilencedik helyén áll. A fővárosiak korábban a Carbonex-Komlót is egy góllal múlták felül hazai pályán. A csapat támadójátéka elsősorban három kulcsemberre épül: a szlovén balátlövő Gregor Ocvirk már 41 találatnál jár, a rutinos szerb jobbátlövő Mitar Markez 22 gólnál tart, míg a beálló, Kemény László is rendre fontos pillanatokban villan meg.

A NEKA öt bajnokiját is idegenben játszotta. Ennek ellenére már három pontot gyűjtöttek, hiszen Csurgón döntetlent értek el, legutóbb pedig hatalmas bravúrt bemutatva 34–31-re győzték le az Európa-ligás FTC-Green Collectet. Az Üllői úti siker kulcsa a csapatmunka volt: mindenki hozzátett a diadalhoz, Sótonyi László vezetőedző pedig elégedetten nyilatkozott a lefújás után.

– Végre azt a NEKA-t láttam a pályán, amit mindig is látni szeretnék: bátor, összetartó és sikerre éhes társaságot – mondta a tréner az akadémia hivatalos oldalának.

A szakma is felfigyelt a teljesítményre: a fiatal irányító, Tóth Levente bekerült a forduló válogatottjába. Emellett a kapuban Podoba János is klasszisformában védett, hiszen a Fradi ellen 15, a Budakalász elleni bajnokin és Magyar Kupa-találkozón pedig 15, illetve 18 hárítást jegyzett.

A NEKA tehát önbizalommal telve készül a PLER elleni ütközetre és ha a jó formát sikerül átmenteni, az újabb bravúr sem kizárt.