Kézilabda

42 perce

Nem tudott szoros meccset vívni a NEKA

Ezúttal sem tudta megszorítani ellenfelét Bakó Botond vezetőedző együttese. A Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata a MOL Esztergomtól kapott ki tíz góllal.

Sonline.hu
Tíz gólnyi volt a különbség 
Fotó: Lang Róbert

K&H Női Kézilabda Liga, 4. forduló:
Nemzeti Kézilabda Akadémia–MOL Esztergom 26–36 (13–14)
Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok 254 néző. Vezette: Mariana Garcia, Ines Paolantoni.
Nemzeti Kézilabda Akadémia: Németh Zs. –  Szőke 3, Koronczai 1, Bozsodi 1, Alaxai 5, Utasi 3, Mihály 1. Cserék: Csapó (kapus), Török 1, Szabó A. 7 (2), Jelena, Farkas 4, Panyi. Vezetőedző: Bakó Botond.
Esztergom: Herczeg 1 – Kovács A. 6, Ballai B. 5 (1), Faragó Lea 2, Kisfaludy, Szöllősi-Zácsik 3, Ballai A. 1.  Cserék: Bukovszky (kapus), Szmolek 1, Varga E. 5 (1), Jacques 2, Mlinkó, Teplán 2, Majoros, Schatzl Natalie 7, Horváth F. 1. Vezetőedző: Elek Gábor.
Hétméteres: 3/2, illetve 4/2.
Kiállítás: 4, illetve 6 perc.

Női kézilabda NB I.: Nemzeti Kézilabda Akadémia–MOL Esztergom

Fotók: Lang Róbert

 

 

