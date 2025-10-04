Nem tudott szoros meccset vívni a NEKA

Tíz gólnyi volt a különbség

Fotó: Lang Róbert

K&H Női Kézilabda Liga, 4. forduló:

Nemzeti Kézilabda Akadémia–MOL Esztergom 26–36 (13–14)

Balatonboglár, NEKA Sportcsarnok 254 néző. Vezette: Mariana Garcia, Ines Paolantoni.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Németh Zs. – Szőke 3, Koronczai 1, Bozsodi 1, Alaxai 5, Utasi 3, Mihály 1. Cserék: Csapó (kapus), Török 1, Szabó A. 7 (2), Jelena, Farkas 4, Panyi. Vezetőedző: Bakó Botond.

Esztergom: Herczeg 1 – Kovács A. 6, Ballai B. 5 (1), Faragó Lea 2, Kisfaludy, Szöllősi-Zácsik 3, Ballai A. 1. Cserék: Bukovszky (kapus), Szmolek 1, Varga E. 5 (1), Jacques 2, Mlinkó, Teplán 2, Majoros, Schatzl Natalie 7, Horváth F. 1. Vezetőedző: Elek Gábor.

Hétméteres: 3/2, illetve 4/2.

Kiállítás: 4, illetve 6 perc.