Ontották a gólokat

A vármegyei második vonalban a Balatonkeresztúr tucatnyi alkalommal avatta fel a házigazda Segesd hálóőrét: Bogán Tamás ötször, Fellner Gergő háromszor, Olti Ádám pedig kétszer vette be az ellen kapuját. A Balatonszemes a Kiskorpádot (Galgóczi Károly háromszor, a csereként érkezett Balása Márk pedig kétszer volt eredményes), míg a Buzsák a sereghajtó Balatonföldvárt vágta haza; utóbbi meccsen Szabó Dominik duplázott. A Zamárdi a Balatonszárszót (Kovács Levente két találatával), a Somogyvár a Mezőcsokonyát, a Nágocs az Osztopánt, a Böhönye pedig az Öreglakot verte. Az Öreglak az utolsó 20 percre kiállítás miatt megfogyatkozott, de így is begyűjtötte a három bajnoki pontot.

Nem mindegyik csapat cserélhetett kedvére: a Segesd és a Balatonföldvár kispadján nem is foglalt helyet hadra fogható játékos, de a Nágocs és az Öreglak Is csak kettőt, a Kiskorpád és a Mezőcsokonya pedig hármat tudott volna cserélni.

A 9. forduló eredményei

Balatonszemes–Kiskorpád 8–0 (3–0)

Balatonszemes. Vezette: Pekli P.

Balatonszemes: Závec A. (Gáspár Zs. a 61. percben) – Rózsa B. (Vajandt K. az 58. percben), Grübl L., Richter M. (Böröczky B. a 19. percben), Andermann M., Galgóczi K. (Ódor G. a 64. percben), Fenyvesi M. (Balása M. a 75. percben), Bolla P., Molnár L. (Lőrincz J. a 70. percben), Herczeg M., Grübl Z. Játékosedző: Böröczky Bánk.

Kiskorpád: Ivusza B. – Ivusza P., Erdei F. (Kelemen Cs. az 57. percben), Nagy K., Hortobágyi B., Schneiker R. (Horváth M. a 33. percben), Büki B., Horváth R., Burda Dániel, Sznopek B. (Nagy I. az 57. percben), Vincze M. Edző: Récsei János.

Gólszerzők: Böröczky B. (a 33. percben), Galgóczi K. 3 (a 35. percben, az 54. percben és a 62. percben), Andermann M. (a 38. percben), Ódor G. (a 68. percben), Balása M. 2 (a 86. percben és a 90. percben).

Buzsák–Balatonföldvár 6–0 (2–0)

Buzsák. Vezette: Horváth Á.

Buzsák: Izsák A. (Pintér N. a szünetben) – Drubi G. (Fejes K. a 68. percben), Kisharmadás E., Insperger Zs., Proity R. (Molnár G. a szünetben), Jóna Z. (Fenyár J. az 56. percben), Szabó D. (Dörnyei D. a 77. percben), Hosszú B., Ujváry E., Hatos P. (Buzsáki Á. az 58. percben), Szekeres G. Játékosedző: Zakariás Tamás.