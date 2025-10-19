október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

1 órája

Ontották a gólokat

Címkék#Balatonföldvár#Kiskorpád#Somogyvár#szünet

A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hét meccsén hat hazai siker született, ráadásul öt találkozón az ellenfél gólképtelennek bizonyult .

A vármegyei második vonalban a Balatonkeresztúr tucatnyi alkalommal avatta fel a házigazda Segesd hálóőrét: Bogán Tamás ötször, Fellner Gergő háromszor, Olti Ádám pedig kétszer vette be az ellen kapuját. A Balatonszemes a Kiskorpádot (Galgóczi Károly háromszor, a csereként érkezett Balása Márk pedig kétszer volt eredményes), míg a Buzsák a sereghajtó Balatonföldvárt vágta haza; utóbbi meccsen Szabó Dominik duplázott. A Zamárdi a Balatonszárszót (Kovács Levente két találatával), a Somogyvár a Mezőcsokonyát, a Nágocs az Osztopánt, a Böhönye pedig az Öreglakot verte. Az Öreglak az utolsó 20 percre kiállítás miatt megfogyatkozott, de így is begyűjtötte a három bajnoki pontot.

Nem mindegyik csapat cserélhetett kedvére: a Segesd és a Balatonföldvár kispadján nem is foglalt helyet hadra fogható játékos, de a Nágocs és az Öreglak Is csak kettőt, a Kiskorpád és a Mezőcsokonya pedig hármat tudott volna cserélni.

 

A 9. forduló eredményei

 

Balatonszemes–Kiskorpád 8–0 (3–0)

Balatonszemes. Vezette: Pekli P.

Balatonszemes: Závec A. (Gáspár Zs. a 61. percben) – Rózsa B. (Vajandt K. az 58. percben), Grübl L., Richter M. (Böröczky B. a 19. percben), Andermann M., Galgóczi K. (Ódor G. a 64. percben), Fenyvesi M. (Balása M. a 75. percben), Bolla P., Molnár L. (Lőrincz J. a 70. percben), Herczeg M., Grübl Z. Játékosedző: Böröczky Bánk.

Kiskorpád: Ivusza B. – Ivusza P., Erdei F. (Kelemen Cs. az 57. percben), Nagy K., Hortobágyi B., Schneiker R. (Horváth M. a 33. percben), Büki B., Horváth R., Burda Dániel, Sznopek B. (Nagy I. az 57. percben), Vincze M. Edző: Récsei János.

Gólszerzők: Böröczky B. (a 33. percben), Galgóczi K. 3 (a 35. percben, az 54. percben és a 62. percben), Andermann M. (a 38. percben), Ódor G. (a 68. percben), Balása M. 2 (a 86. percben és a 90. percben).

 

Buzsák–Balatonföldvár 6–0 (2–0)

Buzsák. Vezette: Horváth Á.

Buzsák: Izsák A. (Pintér N. a szünetben) – Drubi G. (Fejes K. a 68. percben), Kisharmadás E., Insperger Zs., Proity R. (Molnár G. a szünetben), Jóna Z. (Fenyár J. az 56. percben), Szabó D. (Dörnyei D. a 77. percben), Hosszú B., Ujváry E., Hatos P. (Buzsáki Á. az 58. percben), Szekeres G. Játékosedző: Zakariás Tamás.

Balatonföldvár: Szirom M. – Pete K., Sarkadi Sz., Varga K., Balogh Zs., Koseluk Bálint, Schneider V., Koseluk Bence, Puller P., Pete Á., Bagyarik B. Edző: Farkas Zoltán.

Gólszerzők: Szabó D. 2 (a 16. percben és a 74. percben), Ujváry E. (a 29. percben), Szekeres G. (az 57. percben), Insperger Zs. (a 80. percben), Hosszú B. (a 82. percben).

 

Zamárdi–Balatonszárszó 3–0 (0–0)

Zamárdi. Vezette: Balikó Z.

Zamárdi: Kecskés T. – Vimola B., Huszár T., Kovács L. (Darázs I. a 87. percben), Olasz B., Hodola T., Samu A., Torjai M., Tomori Z. (Horváth T. a 90. percben), Papp R. (Cseresznyés M. a szünetben), Takács M. (Fekete B. a 89. percben). Játékosedző: Darázs István.

Balatonszárszó: Török B. – Balassa M. (Kurdi D. a 61. percben), Kovács N., Nagy J. (Szűcs M. a 75. percben), Császár V., Bacskai G. (Varga B. a 70. percben), Kadlicskó G. (Huszár Á. a 79. percben), Kovács D. (Sarang D. a 61. percben), Mócsán T. (Takács D. a szünetben), Óvári A., Horváth T. Játékosedző: Baranyai Dávid.

Gólszerzők: Kovács L. 2 (az 52. percben és a 86. percben), Torjai M. (a 88. percben).

 

Somogyvár–Mezőcsokonya 3–0 (1–0)

Somogyvár. Vezette: Mátyás L.

Somogyvár: Cser B. – Virágh L. (Horváth D. a 63. percben), Horváth M. (Kontra Á. a 69. percben), Miklós D., Piukovics M., Bogdán Z., Orsós G. (Piukovics K. a szünetben), Makai M., Nemes P., Kesztyűs L., Cser D. (Lakatos R. az 52. percben). Edző: Korcsmár István.

Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Dervalits S., Mező N., Nagy K., Belovics D., Németh N. (Ágoston M. a 69. percben), Vendriczki B., Cser G., Tábori G., Tóth T. (Kabelács D. a 74. percben), Balogh N. (Herbel P. a szünetben). Játékosedző: Plajbász István.

Gólszerzők: Makai M. (a 19. percben), Piukovics K. (az 59. percben), Lakatos R. (a 62. percben).

 

Nágocs–Osztopán 2–0 (2–0)

Nágocs. Vezette: dr. Hegedüs I.

Nágocs: Bauman Zs. – Illés J., Nádori M., Barczi A., Bőhm B., Fonyódi B., Balogh M., Herczeg K., Szuhi B., Szőke E., Mersics K. (Németh T. a 63. percben). Edző: Fonyódi Tibor.

Osztopán: Kókai D. (Németh K. a szünetben) – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs (Szabó S. a 61. percben), Szabó R., Albert B., Ruha J. (Besenyei P. a szünetben), Balassa B., Bogdán K. (Gyenes Á. a 81. percben), Harangozó R. (Hetesi Z. a 74. percben), Pacsai B. Játékosedző: Gyenes Ádám.

Gólszerzők: Balogh M. (a 9. percben), Szuhi B. (a 44. percben).

 

Böhönye–Öreglak 3–2 (2–0)

Böhönye. Vezette: Böröczi Z.

Böhönye: Budai R. – Garai Balázs, Szabó P., Farkas T., Farkas Cs., Márton Roland, Mózes G. (Bakos M. a szünetben, Huszka F. a 79. percben), Kovács I. (Márton Rajmund a szünetben), Farkas R., Garai Bence, Banicz R. (Kiss B. a 66. percben). Edző: Pintér József.

Öreglak: Tislér L. – Niklai B., Pápai Cs., Kovács K. (Virágh K. a 66. percben), Hilcz J., Niklai D. (Nagy I. a 31. percben), Valkó D., Kovács T., Virágh P., Zrínyi A., Virágh J. Játékosedző: Kovács Károly.

Gólszerzők: Farkas Cs. (a 23. percben), Garai Bence (a 35. percben), Farkas T. (a 60. percben), illetve Valkó D. (az 54. percben – 11-esből), Hilcz J. (a 76. percben).

Kiállítva: Farkas R. (Böhönye) a 72. percben.

 

Segesd–Balatonkeresztúr 1–12 (1–5)

Segesd. Vezette: Tóth B.

Segesd: Csire M. – Imrei M., Bojtor A., Sallai Sz., Ruppert B., Csatlós D., Károlyi V., Szép K., Lekk A., Váradi Sz., Balogh B. Edző: Nagy Attila.

Balatonkeresztúr: Háromi Z. (Balogh B. az 59. percben) – Suchmann D., dr. Gelencsér A., Kis-Balázs R., Fellner G.,Papp K., Olti Á., Lajtai B. (Bogdán J. a 74. percben), Bogdán T., Pénzár M. (Kozma M. a 65. percben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.

Gólszerzők:  Sallai Sz. (a 43. percben), illetve Bogdán T. 5 (a 4. percben, a 23. percben, a 39. percben, a 70. percben és a 77. percben), Olti Á. 2 (a 41. percben és a 72. percben), Fellner G. 3 (a 44. percben – 11-esből, a 79. percben és a 87. percben), Nagy P. (a 73. percben), Bogdán J. (a 80. percben).

 

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 12 gól; 2. Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) 10 gól; 3. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 9 gól; 4–7.(holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár), Balogh Márió (Nágocs) és Torjai Miklós (Zamárdi) 7 gól; 8–9. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr) és Galgóczi Károly (Balatonszenes) 6 gól; 10–11. (holtversenyben) Szabó Dominik (Buzsák) és Kovács Levente (Zamárdi) 5 gól.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu