1 órája
Ontották a gólokat
A Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hét meccsén hat hazai siker született, ráadásul öt találkozón az ellenfél gólképtelennek bizonyult .
A vármegyei második vonalban a Balatonkeresztúr tucatnyi alkalommal avatta fel a házigazda Segesd hálóőrét: Bogán Tamás ötször, Fellner Gergő háromszor, Olti Ádám pedig kétszer vette be az ellen kapuját. A Balatonszemes a Kiskorpádot (Galgóczi Károly háromszor, a csereként érkezett Balása Márk pedig kétszer volt eredményes), míg a Buzsák a sereghajtó Balatonföldvárt vágta haza; utóbbi meccsen Szabó Dominik duplázott. A Zamárdi a Balatonszárszót (Kovács Levente két találatával), a Somogyvár a Mezőcsokonyát, a Nágocs az Osztopánt, a Böhönye pedig az Öreglakot verte. Az Öreglak az utolsó 20 percre kiállítás miatt megfogyatkozott, de így is begyűjtötte a három bajnoki pontot.
Nem mindegyik csapat cserélhetett kedvére: a Segesd és a Balatonföldvár kispadján nem is foglalt helyet hadra fogható játékos, de a Nágocs és az Öreglak Is csak kettőt, a Kiskorpád és a Mezőcsokonya pedig hármat tudott volna cserélni.
A 9. forduló eredményei
Balatonszemes–Kiskorpád 8–0 (3–0)
Balatonszemes. Vezette: Pekli P.
Balatonszemes: Závec A. (Gáspár Zs. a 61. percben) – Rózsa B. (Vajandt K. az 58. percben), Grübl L., Richter M. (Böröczky B. a 19. percben), Andermann M., Galgóczi K. (Ódor G. a 64. percben), Fenyvesi M. (Balása M. a 75. percben), Bolla P., Molnár L. (Lőrincz J. a 70. percben), Herczeg M., Grübl Z. Játékosedző: Böröczky Bánk.
Kiskorpád: Ivusza B. – Ivusza P., Erdei F. (Kelemen Cs. az 57. percben), Nagy K., Hortobágyi B., Schneiker R. (Horváth M. a 33. percben), Büki B., Horváth R., Burda Dániel, Sznopek B. (Nagy I. az 57. percben), Vincze M. Edző: Récsei János.
Gólszerzők: Böröczky B. (a 33. percben), Galgóczi K. 3 (a 35. percben, az 54. percben és a 62. percben), Andermann M. (a 38. percben), Ódor G. (a 68. percben), Balása M. 2 (a 86. percben és a 90. percben).
Buzsák–Balatonföldvár 6–0 (2–0)
Buzsák. Vezette: Horváth Á.
Buzsák: Izsák A. (Pintér N. a szünetben) – Drubi G. (Fejes K. a 68. percben), Kisharmadás E., Insperger Zs., Proity R. (Molnár G. a szünetben), Jóna Z. (Fenyár J. az 56. percben), Szabó D. (Dörnyei D. a 77. percben), Hosszú B., Ujváry E., Hatos P. (Buzsáki Á. az 58. percben), Szekeres G. Játékosedző: Zakariás Tamás.
Balatonföldvár: Szirom M. – Pete K., Sarkadi Sz., Varga K., Balogh Zs., Koseluk Bálint, Schneider V., Koseluk Bence, Puller P., Pete Á., Bagyarik B. Edző: Farkas Zoltán.
Gólszerzők: Szabó D. 2 (a 16. percben és a 74. percben), Ujváry E. (a 29. percben), Szekeres G. (az 57. percben), Insperger Zs. (a 80. percben), Hosszú B. (a 82. percben).
Zamárdi–Balatonszárszó 3–0 (0–0)
Zamárdi. Vezette: Balikó Z.
Zamárdi: Kecskés T. – Vimola B., Huszár T., Kovács L. (Darázs I. a 87. percben), Olasz B., Hodola T., Samu A., Torjai M., Tomori Z. (Horváth T. a 90. percben), Papp R. (Cseresznyés M. a szünetben), Takács M. (Fekete B. a 89. percben). Játékosedző: Darázs István.
Balatonszárszó: Török B. – Balassa M. (Kurdi D. a 61. percben), Kovács N., Nagy J. (Szűcs M. a 75. percben), Császár V., Bacskai G. (Varga B. a 70. percben), Kadlicskó G. (Huszár Á. a 79. percben), Kovács D. (Sarang D. a 61. percben), Mócsán T. (Takács D. a szünetben), Óvári A., Horváth T. Játékosedző: Baranyai Dávid.
Gólszerzők: Kovács L. 2 (az 52. percben és a 86. percben), Torjai M. (a 88. percben).
Somogyvár–Mezőcsokonya 3–0 (1–0)
Somogyvár. Vezette: Mátyás L.
Somogyvár: Cser B. – Virágh L. (Horváth D. a 63. percben), Horváth M. (Kontra Á. a 69. percben), Miklós D., Piukovics M., Bogdán Z., Orsós G. (Piukovics K. a szünetben), Makai M., Nemes P., Kesztyűs L., Cser D. (Lakatos R. az 52. percben). Edző: Korcsmár István.
Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Dervalits S., Mező N., Nagy K., Belovics D., Németh N. (Ágoston M. a 69. percben), Vendriczki B., Cser G., Tábori G., Tóth T. (Kabelács D. a 74. percben), Balogh N. (Herbel P. a szünetben). Játékosedző: Plajbász István.
Gólszerzők: Makai M. (a 19. percben), Piukovics K. (az 59. percben), Lakatos R. (a 62. percben).
Nágocs–Osztopán 2–0 (2–0)
Nágocs. Vezette: dr. Hegedüs I.
Nágocs: Bauman Zs. – Illés J., Nádori M., Barczi A., Bőhm B., Fonyódi B., Balogh M., Herczeg K., Szuhi B., Szőke E., Mersics K. (Németh T. a 63. percben). Edző: Fonyódi Tibor.
Osztopán: Kókai D. (Németh K. a szünetben) – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs (Szabó S. a 61. percben), Szabó R., Albert B., Ruha J. (Besenyei P. a szünetben), Balassa B., Bogdán K. (Gyenes Á. a 81. percben), Harangozó R. (Hetesi Z. a 74. percben), Pacsai B. Játékosedző: Gyenes Ádám.
Gólszerzők: Balogh M. (a 9. percben), Szuhi B. (a 44. percben).
Böhönye–Öreglak 3–2 (2–0)
Böhönye. Vezette: Böröczi Z.
Böhönye: Budai R. – Garai Balázs, Szabó P., Farkas T., Farkas Cs., Márton Roland, Mózes G. (Bakos M. a szünetben, Huszka F. a 79. percben), Kovács I. (Márton Rajmund a szünetben), Farkas R., Garai Bence, Banicz R. (Kiss B. a 66. percben). Edző: Pintér József.
Öreglak: Tislér L. – Niklai B., Pápai Cs., Kovács K. (Virágh K. a 66. percben), Hilcz J., Niklai D. (Nagy I. a 31. percben), Valkó D., Kovács T., Virágh P., Zrínyi A., Virágh J. Játékosedző: Kovács Károly.
Gólszerzők: Farkas Cs. (a 23. percben), Garai Bence (a 35. percben), Farkas T. (a 60. percben), illetve Valkó D. (az 54. percben – 11-esből), Hilcz J. (a 76. percben).
Kiállítva: Farkas R. (Böhönye) a 72. percben.
Segesd–Balatonkeresztúr 1–12 (1–5)
Segesd. Vezette: Tóth B.
Segesd: Csire M. – Imrei M., Bojtor A., Sallai Sz., Ruppert B., Csatlós D., Károlyi V., Szép K., Lekk A., Váradi Sz., Balogh B. Edző: Nagy Attila.
Balatonkeresztúr: Háromi Z. (Balogh B. az 59. percben) – Suchmann D., dr. Gelencsér A., Kis-Balázs R., Fellner G.,Papp K., Olti Á., Lajtai B. (Bogdán J. a 74. percben), Bogdán T., Pénzár M. (Kozma M. a 65. percben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.
Gólszerzők: Sallai Sz. (a 43. percben), illetve Bogdán T. 5 (a 4. percben, a 23. percben, a 39. percben, a 70. percben és a 77. percben), Olti Á. 2 (a 41. percben és a 72. percben), Fellner G. 3 (a 44. percben – 11-esből, a 79. percben és a 87. percben), Nagy P. (a 73. percben), Bogdán J. (a 80. percben).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 12 gól; 2. Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) 10 gól; 3. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 9 gól; 4–7.(holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár), Balogh Márió (Nágocs) és Torjai Miklós (Zamárdi) 7 gól; 8–9. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr) és Galgóczi Károly (Balatonszenes) 6 gól; 10–11. (holtversenyben) Szabó Dominik (Buzsák) és Kovács Levente (Zamárdi) 5 gól.