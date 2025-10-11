1 órája
Pakson pörögne fel a lellei gépezet
A Greenplan Balatonlelle SE vasárnap délelőtt, 11 órától lép pályára Pakson az NB III. Dél-Nyugati csoport 11. fordulójában. Az érdekes időpontban rendezett összecsapáson Hegedűs Gyula tanítványai a Paks II. otthonában próbálják megszerezni a három pontot.
A Balaton-partiak az elmúlt három fordulóban két döntetlent és egy vereséget jegyeztek, így égetően fontos lenne számukra egy győzelem, hogy eltávolodjanak a kiesőzónától. A hazaiak sincsenek könnyű helyzetben: a Paks második csapata három vereséggel a háta mögött várja a mérkőzést, legutóbb pedig a címvédő Nagykanizsától kaptak ki egy izgalmas találkozón.
A lelleiek motiváltan készülnek, hiszen siker esetén biztosan előrébb lépnének a tabellán, és akár maguk mögé utasíthatnák a tolnai zöld-fehéreket is. Vasárnap délelőtt tehát nemcsak pontokért, hanem lélektani fölényért is komoly csata várható a Paksi FC Stadionban.