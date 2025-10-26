Rákhely Zsolt parádézott a szenior úszóknál

Rákhely Zsolt négyszer állt a dobogón Fotó: Szervusz.hu

A nemzetközi versenyen a magyar úszók mellett szlovák és román sportolók is medencébe szálltak. A viadalon 31 egyesület 156 szenior úszója állt rajtkőre.

Rákhely Zsolt (Arena Szenior ÚVKE) eredményei:

400 m gyors: 1. hely.

100 m gyors: 1. hely.

100 m hát: 1. hely.

50 m hát: ...2.