Úszás
2 órája
Rákhely Zsolt parádézott a szenior úszóknál
Kiváló eredményekkel zárta a Nyíregyházán rendezett III. Masters NYSC Kupa Nemzetközi Szenior úszóversenyt Rákhely Zsolt.
A nemzetközi versenyen a magyar úszók mellett szlovák és román sportolók is medencébe szálltak. A viadalon 31 egyesület 156 szenior úszója állt rajtkőre.
Rákhely Zsolt (Arena Szenior ÚVKE) eredményei:
400 m gyors: 1. hely.
100 m gyors: 1. hely.
100 m hát: 1. hely.
50 m hát: ...2.
