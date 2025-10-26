október 26., vasárnap

Úszás

1 órája

Rákhely Zsolt parádézott a szenior úszóknál

Címkék#egyesület#Rákhely Zsolt#Arena Szenior ÚVKE#III Masters NYSC Kupa Nemzetközi Szenior#Nyíregyháza#verseny#eredmények

Kiváló eredményekkel zárta a Nyíregyházán rendezett III. Masters NYSC Kupa Nemzetközi Szenior úszóversenyt Rákhely Zsolt.

Kun Zoltán
Rákhely Zsolt négyszer állt a dobogón Fotó: Szervusz.hu

A nemzetközi versenyen a magyar úszók mellett szlovák és román sportolók is medencébe szálltak. A viadalon 31 egyesület 156 szenior úszója állt rajtkőre.
Rákhely Zsolt (Arena Szenior ÚVKE) eredményei:
400 m gyors: 1. hely.
100 m gyors: 1. hely.
100 m hát: 1. hely.
50 m hát: ...2.

 

