Labdarúgás

2 órája

Veretlen csapatot fogad a Rákóczi FC

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának tizedik játéknapján a veretlen Dunaújváros FC érkezik Kaposvárra. A vasárnap 13.00 órakor kezdődő összecsapáson a Rákóczi FC visszatérne a győztes útra.

Klein Péter Nándor

Öt győztes meccs után az előző fordulóban, a PMFC elleni rangadón megszakadt a Kaposvári Rákóczi FC remek sorozata, miután a közel egy félidőt emberhátrányban futballozva kikapott a Mecsekalján. A somogyi zöld-fehérek így az első helyről a harmadikra csúsztak vissza. A kesergésre azonban nincs sok idő, ugyanis vasárnap 13 órakor újabb rangadó vár Jeney Gyula tanítványaira, akik a mögöttük álló Dunaújvárost fogadják.

A Dunaújvárost fogadja majd a Rákóczi FC
A Kaposvári Rákóczi FC játékosa, Tarcson Ákos nehéz mérkőzésre számít
Fotó: Lang Róbert

– Van bennem hiányérzet, hiszen három pontért mentünk Pécsre – mondta Tarcson Ákos, a Kaposvári Rákóczi FC játékosa. – Az első félidőben több helyzetet alakítottunk ki és mi domináltunk, egészen a kiállításig. Utána már más képe volt a meccsnek és sajnos nem tudtuk pontot szerezni.
A Dunaújváros az egyetlen veretlen csapat a Dél-Nyugati csoportban. Az újonc, az előző idényben még negyedosztályú Fejér vármegyeiek eddig öt győzelmet arattak, s négyszer játszottak döntetlent. A legutóbbi két fordulóban is somogyi csapatokkal találkoztak a menetelő újvárosiak: előbb Balatonlellén játszottak döntetlent, majd kiütötték a Siófokot. 
– Nehéz mérkőzésre számítok, hiszen nem véletlenül maradt veretlen a Dunaújváros a bajnokságban – tette hozzá Tarcson Ákos. – Fegyelmezett és masszív csapatot alkotnak, de ha a saját játékunkat tudjuk játszani és mindenki küzd egymásért, akkor nem lehet nagy gond.

Eltiltás és sérülések nehezítik a Rákóczi helyzetét

A Kaposvári Rákóczi FC a sok sérült játékosa mellett ezúttal eltiltott kapusát, Pomozi Zoltánt is kénytelen nélkülözni, akit egy mérkőzésre tiltott el a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága. 

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella

H. Csapat M GY D V LG KG GK P
1FC Nagykanizsa97111861222
2Ferencvárosi TC II.97022491521
3Kaposvári Rákóczi FC97022012821
4Dunaújváros FC95402171419
5MTK Budapest II.960327121518
6PMFC95221841417
7Planet Home Majosi SE95132415916
8Szekszárdi UFC95131617-116
9Iváncsa KSE94141514113
10Érdi VSE932498111
11Paksi FC II.9306920-119
12Greenplan Balatonlelle SE9216523-187
13PTE-PEAC91261220-85
14Pénzügyőr SE9117717-104
15BFC Siófok9117525-204
16Dombóvári FC90361031-213

 

