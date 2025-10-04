Veretlen csapatot fogad a Rákóczi FC

Öt győztes meccs után az előző fordulóban, a PMFC elleni rangadón megszakadt a Kaposvári Rákóczi FC remek sorozata, miután a közel egy félidőt emberhátrányban futballozva kikapott a Mecsekalján. A somogyi zöld-fehérek így az első helyről a harmadikra csúsztak vissza. A kesergésre azonban nincs sok idő, ugyanis vasárnap 13 órakor újabb rangadó vár Jeney Gyula tanítványaira, akik a mögöttük álló Dunaújvárost fogadják.

A Kaposvári Rákóczi FC játékosa, Tarcson Ákos nehéz mérkőzésre számít

Fotó: Lang Róbert

– Van bennem hiányérzet, hiszen három pontért mentünk Pécsre – mondta Tarcson Ákos, a Kaposvári Rákóczi FC játékosa. – Az első félidőben több helyzetet alakítottunk ki és mi domináltunk, egészen a kiállításig. Utána már más képe volt a meccsnek és sajnos nem tudtuk pontot szerezni.

A Dunaújváros az egyetlen veretlen csapat a Dél-Nyugati csoportban. Az újonc, az előző idényben még negyedosztályú Fejér vármegyeiek eddig öt győzelmet arattak, s négyszer játszottak döntetlent. A legutóbbi két fordulóban is somogyi csapatokkal találkoztak a menetelő újvárosiak: előbb Balatonlellén játszottak döntetlent, majd kiütötték a Siófokot.

– Nehéz mérkőzésre számítok, hiszen nem véletlenül maradt veretlen a Dunaújváros a bajnokságban – tette hozzá Tarcson Ákos. – Fegyelmezett és masszív csapatot alkotnak, de ha a saját játékunkat tudjuk játszani és mindenki küzd egymásért, akkor nem lehet nagy gond.

Eltiltás és sérülések nehezítik a Rákóczi helyzetét

A Kaposvári Rákóczi FC a sok sérült játékosa mellett ezúttal eltiltott kapusát, Pomozi Zoltánt is kénytelen nélkülözni, akit egy mérkőzésre tiltott el a Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága.

NB III. Dél-Nyugati csoport tabella