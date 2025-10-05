Az utolsó pillanatban engedte ki a kezéből a győzelmet a Rákóczi

Nehéz mérkőzés várt a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely az NB III. Dél-Nyugati csoportjának egyetlen veretlen együttesét, a Dunaújváros FC csapatát fogadta vasárnap délután. A kaposváriakat a sok sérülés mellett ezúttal egy eltiltás is hátráltatta, ugyanis a PMFC elleni bajnokin kiállított Pomozi Zoltánra sem számíthatott a Jeney Gyula vezette szakmai stáb, így újra Horváth Fábián állt a gólvonal elé, míg a cserepadra a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatának kapusa, Szabó Ádám ült le.

Ismét Horváth Fábián védte a Rákóczi FC kapuját

Fotó: Lang Róbert

A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Hampuk Ádám lőtt kevéssel a jobb alsó mellé, majd egy perc múlva Szabó Milán átlövése hagyta el ugyanott a játékteret. A folytatásban kiegyenlítetté vált a találkozó, egészen a szünet előtti percekig, amikor a Dunaújváros kisebb tűzijátékot rendezett a Rákóczi kapuja előtt, azonban az összes labda elakadt a blokkokban.

Jobban futballozott a Rákóczi FC

A második játékrészt is a Rákóczi kezdte jobban, a hazaiak domináltak, a fölényük pedig a hajrában érett góllá, amikor Polák Kevin buktatásért büntetőhöz jutottak. A jogos tizenegyest Mayer Milán értékesítette (1–0). Az utolsó tíz percre felpörögtek az események, hiszen a vendégek szerették volna megőrizni veretlenségüket, míg a Rákóczi az előnyét. A céljuk eléréséhez előbb a kaposváriak álltak közel, de Bíró Dominik félollózó mozdulata után, ha kevéssel is, de elkerülte a labda a kaput, majd jött a vendégek nagy esélye, de Szepessy Róbert lövésénél a kapufa megmentette a hazaiakat, akik nem tudták eléggé lassítani a játékot és húzni az időt, s ez a győzelmükbe került. Az utolsó támadásából azonban bevette a kaput a Dunaújváros, miután egy lecsorgó labdát Szepessy Róbert lőtt a kapuba (1–1).

Mayer Milán gólja után úgy tűnt, a Rákóczi FC megszerzi a három pontot

Fotó: Lang Róbert

Mestermérleg