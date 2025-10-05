1 órája
Az utolsó pillanatban engedte ki a kezéből a győzelmet a Rákóczi
Megőrizte veretlenségét a Dunaújváros FC a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjában. A tizedik fordulóban a Kaposvári Rákóczi FC már a kezében érezhette a győzelmet, de az utolsó pillanatban egyenlítettek a vendégek.
Nehéz mérkőzés várt a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely az NB III. Dél-Nyugati csoportjának egyetlen veretlen együttesét, a Dunaújváros FC csapatát fogadta vasárnap délután. A kaposváriakat a sok sérülés mellett ezúttal egy eltiltás is hátráltatta, ugyanis a PMFC elleni bajnokin kiállított Pomozi Zoltánra sem számíthatott a Jeney Gyula vezette szakmai stáb, így újra Horváth Fábián állt a gólvonal elé, míg a cserepadra a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatának kapusa, Szabó Ádám ült le.
A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Hampuk Ádám lőtt kevéssel a jobb alsó mellé, majd egy perc múlva Szabó Milán átlövése hagyta el ugyanott a játékteret. A folytatásban kiegyenlítetté vált a találkozó, egészen a szünet előtti percekig, amikor a Dunaújváros kisebb tűzijátékot rendezett a Rákóczi kapuja előtt, azonban az összes labda elakadt a blokkokban.
Jobban futballozott a Rákóczi FC
A második játékrészt is a Rákóczi kezdte jobban, a hazaiak domináltak, a fölényük pedig a hajrában érett góllá, amikor Polák Kevin buktatásért büntetőhöz jutottak. A jogos tizenegyest Mayer Milán értékesítette (1–0). Az utolsó tíz percre felpörögtek az események, hiszen a vendégek szerették volna megőrizni veretlenségüket, míg a Rákóczi az előnyét. A céljuk eléréséhez előbb a kaposváriak álltak közel, de Bíró Dominik félollózó mozdulata után, ha kevéssel is, de elkerülte a labda a kaput, majd jött a vendégek nagy esélye, de Szepessy Róbert lövésénél a kapufa megmentette a hazaiakat, akik nem tudták eléggé lassítani a játékot és húzni az időt, s ez a győzelmükbe került. Az utolsó támadásából azonban bevette a kaput a Dunaújváros, miután egy lecsorgó labdát Szepessy Róbert lőtt a kapuba (1–1).
Mestermérleg
- Jeney Gyula: – Amikor az utolsó pillanatban, egy lecsorgó labdából egyenlít az ellenél, akkor egy edző mindig bosszús, de nem ezzel szeretnék foglalkozni, hiszen jobban futballoztunk, mint az ellenfelünk, szinte végig fölényben voltunk. Így nem az utolsó perces góllal van gond, hanem azzal, hogy előtte rengeteg helyzetet kihagytunk, hiszen a futball egy kegyetlen sportág, amely megbünteti ezt. A csapattal azonban elégedett vagyok, hiszen egy edző nem is vágyhat másra, mint arra, hogy az edzésen gyakoroltak visszakapja a mérkőzésen, viszont a futballban vannak olyan dolgok, amire egy edző nem lehet hatással. Az utóbbi két bajnokiból bár nem jöttünk ki jól, de a mutatott játék bizakodásra ad okot.
- Gróf András: – Az első tizenöt perc a hazaiaké volt, de aztán felvettük azt az agresszív stílust, amit a kaposváriak képviseltek és a félidő végére kiegyenesedtünk, voltak gólszerzési lehetőségeink is. A másodikban kiegyenlített volt a játék, majd a tizenegyes teljesen megváltoztatta a meccs képét, utána mindent egy lapra feltéve támadunk és sikerült egyenlítenünk.
NB III.: Kaposvári Rákóczi FC–Dunaújváros FC 1–1Fotók: Lang Róbert
NB III. Dél-Nyugati csoport, 10. forduló
Kaposvári Rákóczi FC–Dunaújváros FC 1–1 (0–0)
Kaposvár, Rákóczi Stadion, 500 néző. V.: Maml Z. (Pavlovics A., Bizder N.).
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Szederkényi, Heil, Zsédely – Tarcson, Szabó M., A. Mazzonetto, N. Mazzonetto (Hadaró, a 72. percben), Polák – Mayer M. (Stifter, a 89. pecben), Hampuk (Bíró D., a 64. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
Dunaújváros FC: Bolla – Molnár T., Tapiska, Lakatos Cs., Pintér M. – Adács – Balogh B. (Fehér Sz., a 86. percben), Bata (Szepessy, a 77. percben), Dobos (Vogyicska, a 77. percben), Gránicz – Tóth Á. (Székely B., a 64. percben). Vezetőedző: Gróf András.
Gólszerzők: Mayer M. (a 76. percben – 11-esből), illetve Szepessy (a 94. percben).
Sárga lap: A. Mazzonetto (a 34. percben), illetve Adács (a 32. percben), Lakatos Cs. (a 68. percben).