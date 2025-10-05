október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Az utolsó pillanatban engedte ki a kezéből a győzelmet a Rákóczi

Címkék#Dunaújváros FC#Jeney Gyula#Szepessy Róbert#Kaposvári Rákóczi FC

Megőrizte veretlenségét a Dunaújváros FC a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjában. A tizedik fordulóban a Kaposvári Rákóczi FC már a kezében érezhette a győzelmet, de az utolsó pillanatban egyenlítettek a vendégek.

Klein Péter Nándor

Nehéz mérkőzés várt a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely az NB III. Dél-Nyugati csoportjának egyetlen veretlen együttesét, a Dunaújváros FC csapatát fogadta vasárnap délután. A kaposváriakat a sok sérülés mellett ezúttal egy eltiltás is hátráltatta, ugyanis a PMFC elleni bajnokin kiállított Pomozi Zoltánra sem számíthatott a Jeney Gyula vezette szakmai stáb, így újra Horváth Fábián állt a gólvonal elé, míg a cserepadra a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia U19-es csapatának kapusa, Szabó Ádám ült le.

Rákóczi FC vs. Dunaújváros
Ismét Horváth Fábián védte a Rákóczi FC kapuját
Fotó: Lang Róbert

A mérkőzést a hazaiak kezdték jobban, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után Hampuk Ádám lőtt kevéssel a jobb alsó mellé, majd egy perc múlva Szabó Milán átlövése hagyta el ugyanott a játékteret. A folytatásban kiegyenlítetté vált a találkozó, egészen a szünet előtti percekig, amikor a Dunaújváros kisebb tűzijátékot rendezett a Rákóczi kapuja előtt, azonban az összes labda elakadt a blokkokban. 

Jobban futballozott a Rákóczi FC

A második játékrészt is a Rákóczi kezdte jobban, a hazaiak domináltak, a fölényük pedig a hajrában érett góllá, amikor Polák Kevin buktatásért büntetőhöz jutottak. A jogos tizenegyest Mayer Milán értékesítette (1–0). Az utolsó tíz percre felpörögtek az események, hiszen a vendégek szerették volna megőrizni veretlenségüket, míg a Rákóczi az előnyét. A céljuk eléréséhez előbb a kaposváriak álltak közel, de Bíró Dominik félollózó mozdulata után, ha kevéssel is, de elkerülte a labda a kaput, majd jött a vendégek nagy esélye, de Szepessy Róbert lövésénél a kapufa megmentette a hazaiakat, akik nem tudták eléggé lassítani a játékot és húzni az időt, s ez a győzelmükbe került. Az utolsó támadásából azonban bevette a kaput a Dunaújváros, miután egy lecsorgó labdát Szepessy Róbert lőtt a kapuba (1–1). 

Mayer Milán gólja után úgy tűnt, a Rákóczi FC megszerzi a három pontot
Fotó: Lang Róbert

Mestermérleg

  • Jeney Gyula: – Amikor az utolsó pillanatban, egy lecsorgó labdából egyenlít az ellenél, akkor egy edző mindig bosszús, de nem ezzel szeretnék foglalkozni, hiszen jobban futballoztunk, mint az ellenfelünk, szinte végig fölényben voltunk. Így nem az utolsó perces góllal van gond, hanem azzal, hogy előtte rengeteg helyzetet kihagytunk, hiszen a futball egy kegyetlen sportág, amely megbünteti ezt. A csapattal azonban elégedett vagyok, hiszen egy edző nem is vágyhat másra, mint arra, hogy az edzésen gyakoroltak visszakapja a mérkőzésen, viszont a futballban vannak olyan dolgok, amire egy edző nem lehet hatással. Az utóbbi két bajnokiból bár nem jöttünk ki jól, de a mutatott játék bizakodásra ad okot.
  • Gróf András: – Az első tizenöt perc a hazaiaké volt, de aztán felvettük azt az agresszív stílust, amit a kaposváriak képviseltek és a félidő végére kiegyenesedtünk, voltak gólszerzési lehetőségeink is. A másodikban kiegyenlített volt a játék, majd a tizenegyes teljesen megváltoztatta a meccs képét, utána mindent egy lapra feltéve támadunk és sikerült egyenlítenünk. 

NB III.: Kaposvári Rákóczi FC–Dunaújváros FC 1–1

Fotók: Lang Róbert

NB III. Dél-Nyugati csoport, 10. forduló

Kaposvári Rákóczi FC–Dunaújváros FC 1–1 (0–0)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 500 néző. V.: Maml Z. (Pavlovics A., Bizder N.).
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Szederkényi, Heil, Zsédely – Tarcson, Szabó M., A. Mazzonetto, N. Mazzonetto (Hadaró, a 72. percben), Polák – Mayer M. (Stifter, a 89. pecben), Hampuk (Bíró D., a 64. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
Dunaújváros FC: Bolla – Molnár T., Tapiska, Lakatos Cs., Pintér M. – Adács – Balogh B. (Fehér Sz., a 86. percben), Bata (Szepessy, a 77. percben), Dobos (Vogyicska, a 77. percben), Gránicz – Tóth Á. (Székely B., a 64. percben). Vezetőedző: Gróf András.
Gólszerzők: Mayer M. (a 76. percben – 11-esből), illetve Szepessy (a 94. percben).
Sárga lap: A. Mazzonetto (a 34. percben), illetve Adács (a 32. percben), Lakatos Cs. (a 68. percben).

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu