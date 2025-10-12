Ziccerek tömkelegét hagyta ki a Rákóczi a Fradi otthonában

Rangadó várt a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a két ponttal előtte álló Ferencvárosi TC II. otthonában lépett pályára vasárnap délelőtt. A hazaiaknál a kezdőben kapott lehetőséget az első csapat korábbi válogatott védője, Botka Endre, valamint a támadósorban ott volt az a Gólik Benjámin, aki hét találatával a csoport mesterlövésze. A somogyi zöld-fehéreket viszont újabb sérülések sújtották a héten, így már Nicoló Mazzonetto és Pomozi Zoltán sem tudta vállalni a játékot, hiába járt le utóbbi eltiltása.

A sérülésből visszatérő Hadaró Valentin kezdőként lépett pályára a Kaposvári Rákócziban

Fotó: Klein Péter

A mérkőzés igen akadozva kezdődött, az első negyedórában szinte percenkét szólt a játékvezető sípja egy-egy kisebb szabálytalanságot követően. A Ferencváros bár némileg többet birtokolta a labdát, de mégis a kaposváriak előtt alakultak ki lehetőségek, az első után Polák Kevin, majd azt követően Mayer Milán vette célba a kaput, de Ulviczki Balázs hárítani tudott. Húsz perc után felpörgette a játékot a Rákóczi FC, amely két nagy helyzetet is kidolgozott, előbb Tarcson Ákos lőhetett, majd nem sokkal később Heil Máté belsőzött, ugyancsak a jobb alsó irányába, azonban Ulviczki Balázs mindkét esetben bravúrral hárított. A kimaradt helyzetek a szünet előtt megbosszulták magukat, hiszen egy bal oldali akciót követően Berényi Erik gurított közelről a kaposváriak kapujába (1–0).

Szederkényi Ádámra ezúttal a középpályán számítottak a Rákóczinál

Fotó: Klein Péter

A második félidő fővárosi rohamokkal kezdődött, de ezeket rendre elhárított a kaposvári védelem. A hajrába lépve a kaposváriak nagy erőket mozgattak meg az egyenlítésért, erőfeszítéseiket pedig siker koronázta, ugyanis Hampuk Ádám passza után Bíró Dominik került ziccerbe, s bár lövését elsőre blokkolták, a kipattanó után visszakerült hozzá a labda, s egy csel után a kapu bal oldalába lőtt (1–1). Az egyenlítés után a Rákóczi átvette az irányítást, s a maga javára fordíthatta volna a mérkőzést. Előbb Hampuk Ádám centikkel lőtt a kapu fölé, (sokan már gólt kiáltottak) majd pár perccel később Ulviczki Balázs védte a támadó életerős lövését. A hosszabbítás perceiben pedig Szederkényi Ádám lépett ki ziccerben, de nem tudta elgurítani a labdát a kapus mellett, így a Rákóczinak meg kellett elégednie az egy ponttal, amivel maradt a csapatok közötti kétpontnyi különbség.