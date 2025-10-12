1 órája
Ziccerek tömkelegét hagyta ki a Rákóczi a Fradi otthonában
A válogatott Botka Endrével a kezdőben fogadta a kis Fradi a somogyi zöld-fehéreket. A Kaposvári Rákóczi FC bár számos ziccert kidolgozott, de csak egy pontot szerzett a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának 11. fordulójában, a Ferencvárosi TC II. ellen.
Rangadó várt a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a két ponttal előtte álló Ferencvárosi TC II. otthonában lépett pályára vasárnap délelőtt. A hazaiaknál a kezdőben kapott lehetőséget az első csapat korábbi válogatott védője, Botka Endre, valamint a támadósorban ott volt az a Gólik Benjámin, aki hét találatával a csoport mesterlövésze. A somogyi zöld-fehéreket viszont újabb sérülések sújtották a héten, így már Nicoló Mazzonetto és Pomozi Zoltán sem tudta vállalni a játékot, hiába járt le utóbbi eltiltása.
A mérkőzés igen akadozva kezdődött, az első negyedórában szinte percenkét szólt a játékvezető sípja egy-egy kisebb szabálytalanságot követően. A Ferencváros bár némileg többet birtokolta a labdát, de mégis a kaposváriak előtt alakultak ki lehetőségek, az első után Polák Kevin, majd azt követően Mayer Milán vette célba a kaput, de Ulviczki Balázs hárítani tudott. Húsz perc után felpörgette a játékot a Rákóczi FC, amely két nagy helyzetet is kidolgozott, előbb Tarcson Ákos lőhetett, majd nem sokkal később Heil Máté belsőzött, ugyancsak a jobb alsó irányába, azonban Ulviczki Balázs mindkét esetben bravúrral hárított. A kimaradt helyzetek a szünet előtt megbosszulták magukat, hiszen egy bal oldali akciót követően Berényi Erik gurított közelről a kaposváriak kapujába (1–0).
A második félidő fővárosi rohamokkal kezdődött, de ezeket rendre elhárított a kaposvári védelem. A hajrába lépve a kaposváriak nagy erőket mozgattak meg az egyenlítésért, erőfeszítéseiket pedig siker koronázta, ugyanis Hampuk Ádám passza után Bíró Dominik került ziccerbe, s bár lövését elsőre blokkolták, a kipattanó után visszakerült hozzá a labda, s egy csel után a kapu bal oldalába lőtt (1–1). Az egyenlítés után a Rákóczi átvette az irányítást, s a maga javára fordíthatta volna a mérkőzést. Előbb Hampuk Ádám centikkel lőtt a kapu fölé, (sokan már gólt kiáltottak) majd pár perccel később Ulviczki Balázs védte a támadó életerős lövését. A hosszabbítás perceiben pedig Szederkényi Ádám lépett ki ziccerben, de nem tudta elgurítani a labdát a kapus mellett, így a Rákóczinak meg kellett elégednie az egy ponttal, amivel maradt a csapatok közötti kétpontnyi különbség.
Mestermérleg
- Jeney Gyula: – A döntetlent mindig utólag lehet csak értékelni, bár azt szokták mondani, hogy idegenben jó az iksz, ha rangadóról van szó. Így az eredmény miatt nem kéne, hogy bosszús legyen, de a játék képe alapján az vagyok. Az első félidőben az ellenfél kapusa óriási bravúrokat mutatott be, meccsben tartva ezzel csapatát. Masszívan, agresszíven védekeztünk, a pontrúgásaink életveszélyesek voltak, de a gyorsan, dinamikusan futballozó Fradinak sikerült a védelmünk mögé kerülnie és gólt szereznie a félidő végén, ami megfogta a csapatot. A második félidőben próbáltunk nyomást helyezni az ellenfélre, s amint egyenlítettünk, felborult a pálya.
- Korolovszky Gábor: – Az egyik szemem sír, a másik nevet, hiszen a kapott gólig uraltuk a mérkőzést, több lehetőségünk is volt, főleg a második félidőben, bár ezek nem ordító ziccerek voltak. Egy óriási hibából, egy kabaréba illő gólt kaptunk, utána pedig a Kaposvár akár három gólt is rúghatott volna, így az utolsó tíz perc alapján örülök az egy pontnak, egyébként viszont nem. Úgy gondolom, hogy a Kaposvár játssza az egyik legjobb futballt ebben a csoportban, egy jó, párharcerős, iramában másodosztályba illő meccset játszottunk ellenük.
NB III. Dél-Nyugati csoport, 11. forduló
Ferencvárosi TC II.–Kaposvári Rákóczi FC 1–1 (1–0)
Budapest, Kocsis Sándor Sportközpont, 250 néző. V.: Móri T. (ifj. Imrő J., Holpár G.).
Ferencvárosi TC II.: Ulviczki – Lukács L., Komáromi, Botka (Takács Á., a 64. percben), Vén B. – Birkás, Serdiukov, Kokovai (Knáb, a 72. percben), Vén Á. – Gólik. Berényi (Kuznyecov, a 81. percben). Vezetőedző: Korolovszky Gábor.
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Zsédely, Heil, Hadaró – Polák, A. Mazzonetto. Szederkényi, Szabó M., Tarcson – Hampuk (Stifter, a 91. percben), Mayer M. (Bíró D., a 68. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
Gólszerzők: Berényi (a 43. percben), illetve Bíró D. (a 82. percben).
Sárga lap: Vén B. (a 48. percben), illetve Szabó M. (a 74. percben).