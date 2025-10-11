október 11., szombat

Brigitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

4 órája

Második helyet érhet a Rákóczinak a matinésiker

Címkék#Ferencvárosi TC II#Zsédely Bence#Kaposvári Rákóczi FC

Zöld-fehér rangadót rendeznek vasárnap 11.00 órakor a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjában. A tizenegyedik fordulóban a harmadik helyen álló Kaposvári Rákóczi FC a második Ferencvárosi TC II. otthonában lép pályára.

Klein Péter Nándor

Újabb rangadó vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a harmadik helyről vág neki a következő fordulónak, amikor is a második helyen álló Ferencvárosi TC második csapatának vendégeként, a budapesti Kocsis Sándor Sportközpontban lép pályára Jeney Gyula együttese. A feleket csupán két pont választja el egymástól, így egy győzelem esetén a kaposváriak felléphetnének a dobogó második fokára. 

A következő fordulóban a fővárosban Ferencváros II. otthonában vendégszerepel a Rákóczi FC
Zsédely Bence, a Rákóczi FC belső védője nehéz mérkőzésre számít
Fotó: Lang Róbert

– Egyértelműen motivál bennünket, hogy előrébb lépjünk a tabellán, és a bajnoki címért küzdjünk – mondta Zsédely Bence, a Kaposvári Rákóczi FC védője. – Minden meccsen a győzelem a cél, és szeretnénk minél több pontot gyűjteni, hogy ott legyünk a legjobbak között.

Újabb rangadó vár a Kaposvári Rákóczira

A Kaposvári Rákóczi FC eddig négy alkalommal találkozott a Fradi második csapatával. A Rákóczi Stadionban bár mindkétszer somogyi siker született, de idegenben még nem tudtak nyerni a kaposváriak, akik egyszer kikaptak, illetve egy alkalommal döntetlent játszottak a fővárosiak vendégeként.
– A Fradi II. mindig kellemetlen ellenfél, fiatal, gyors és technikás csapatról van szó, amely bátran futballozik – mondta a soron következő ellenfélről Zsédely Bence. – Ráadásul otthon nagyon veszélyesek. Ugyanakkor nekünk megvan a saját játékunk, amiben hiszünk, és ha fegyelmezetten, szervezetten futballozunk, akkor bárki ellen lehet keresnivalónk. Kemény, taktikus mérkőzésre számítok, ahol a részletek dönthetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu