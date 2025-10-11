Második helyet érhet a Rákóczinak a matinésiker

Újabb rangadó vár a Kaposvári Rákóczi FC együttesére, amely a harmadik helyről vág neki a következő fordulónak, amikor is a második helyen álló Ferencvárosi TC második csapatának vendégeként, a budapesti Kocsis Sándor Sportközpontban lép pályára Jeney Gyula együttese. A feleket csupán két pont választja el egymástól, így egy győzelem esetén a kaposváriak felléphetnének a dobogó második fokára.

Zsédely Bence, a Rákóczi FC belső védője nehéz mérkőzésre számít

Fotó: Lang Róbert

– Egyértelműen motivál bennünket, hogy előrébb lépjünk a tabellán, és a bajnoki címért küzdjünk – mondta Zsédely Bence, a Kaposvári Rákóczi FC védője. – Minden meccsen a győzelem a cél, és szeretnénk minél több pontot gyűjteni, hogy ott legyünk a legjobbak között.

Újabb rangadó vár a Kaposvári Rákóczira

A Kaposvári Rákóczi FC eddig négy alkalommal találkozott a Fradi második csapatával. A Rákóczi Stadionban bár mindkétszer somogyi siker született, de idegenben még nem tudtak nyerni a kaposváriak, akik egyszer kikaptak, illetve egy alkalommal döntetlent játszottak a fővárosiak vendégeként.

– A Fradi II. mindig kellemetlen ellenfél, fiatal, gyors és technikás csapatról van szó, amely bátran futballozik – mondta a soron következő ellenfélről Zsédely Bence. – Ráadásul otthon nagyon veszélyesek. Ugyanakkor nekünk megvan a saját játékunk, amiben hiszünk, és ha fegyelmezetten, szervezetten futballozunk, akkor bárki ellen lehet keresnivalónk. Kemény, taktikus mérkőzésre számítok, ahol a részletek dönthetnek.