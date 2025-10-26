Fölényes sikerrel tért vissza a győztes útra a Rákóczi FC

Négy nyeretlen mérkőzés után a Paksi FC II. otthonában szeretett volna visszatérni a győztes útra a Kaposvári Rákóczi FC, amely a több sérült játékosa mellett ezúttal az eltiltott Alessio Mazzonettot is kénytelen volt nélkülözni. Az viszont jó hír kaposvári szempontból, hogy Polák Kevin játékra jelentkezett, illetve az is, hogy Görög Gergő már a kispadra leülhetett.

Fotó: Molnár Gyula

A találkozót a nehézségek ellenére a Rákóczi FC nagyszerűen kezdte, már az első negyedórán belül büntetőhöz jutottak, melyet Hampuk Ádám értékesített, majd a szünet előtt Zsédely Bence növelte a duplájára a somogyiak előnyét. A szünetben hármas cserével próbálta felrázni csapatát Kindl István, a paksiak mestere, de ez sem segített a hazaiaknak, ugyanis Hampuk Ádám ismét betalált, majd a hajrában a csereként érkező Bíró Dominik végérvényesen lezárta a meccset. A kaposváriak így magabiztos sikerrel tértek vissza a győztes útra, maguk mögött hagyva a négymeccses hullámvölgyet.