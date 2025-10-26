34 perce
Fölényes sikerrel tért vissza a győztes útra a Rákóczi FC
Megszakadt a kaposváriak veretlenségi sorozata. A Rákóczi FC négygólos sikert aratott vasárnap Pakson, az NB III. Dél-Nyugati csoportjának 13. fordulójában.
Négy nyeretlen mérkőzés után a Paksi FC II. otthonában szeretett volna visszatérni a győztes útra a Kaposvári Rákóczi FC, amely a több sérült játékosa mellett ezúttal az eltiltott Alessio Mazzonettot is kénytelen volt nélkülözni. Az viszont jó hír kaposvári szempontból, hogy Polák Kevin játékra jelentkezett, illetve az is, hogy Görög Gergő már a kispadra leülhetett.
A találkozót a nehézségek ellenére a Rákóczi FC nagyszerűen kezdte, már az első negyedórán belül büntetőhöz jutottak, melyet Hampuk Ádám értékesített, majd a szünet előtt Zsédely Bence növelte a duplájára a somogyiak előnyét. A szünetben hármas cserével próbálta felrázni csapatát Kindl István, a paksiak mestere, de ez sem segített a hazaiaknak, ugyanis Hampuk Ádám ismét betalált, majd a hajrában a csereként érkező Bíró Dominik végérvényesen lezárta a meccset. A kaposváriak így magabiztos sikerrel tértek vissza a győztes útra, maguk mögött hagyva a négymeccses hullámvölgyet.
Paksi FC II.–Kaposvári Rákóczi FC 0–4Fotók: Molnár Gyula
Mestermérleg
Jeney Gyula: – Az utóbbi hetekben saját magunk ellenségei voltunk, hiába játszottunk minőségi játékot, ki nem kényszerített hibák tömkelegét követtük el, amivel visszahoztuk az ellenfeleket a meccsbe, saját magunkat pedig idegessé tettük. Ezúttal viszont könyörtelenül kihasználtuk a helyzeteinket, bár lehetett volna nagyobb is a gólkülönbség, de nem vagyok elégedetlen, hiszen az történt a pályán, amit mindig is kértem: a felesleges, orbitális hibákat mellőztük, a támadózónában hatékonyak, a védőzónában pedig egyszerűen voltunk. Ha az előző meccseken is működtek volna ezek az alapelvek, akkor sokkal előrébb tartanánk, de nem lehetünk elégedetlenek, hiszen sok mérkőzés van hátra, mi pedig meccsről-meccsre fejlődünk.
NB III. Dél-Nyugati csoport, 13. forduló
Paksi FC–Kaposvári Rákóczi FC 0–4 (0–2)
Paks, 200 néző. V.: Laki F. (Sáfárik P., Pavlovics A.).
Paksi FC: Gyetván – Köllő, Májik, Éger, Perczel (Babos, a 67. percben), Juhász B. (Turi, a 67. percben), Nyári, Verbulecz (Palóka, a szünetben), Marcsa (Jáksó, a szünetben), Marosi (a szünetben), Tóth K. Vezetőedző: Kindl István.
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Zsédely, Heil, Hadaró – Tarcson, Szabó M., Szederkényi, N. Mazzonetto (Gombócz, a 76. percben), Polák – Mayer M. (Bíró, a 70. percben), Hampuk (Vancsura, a 82. percben). Vezetőedző: Jeney Gyula.
Gólszerzők: Hampuk (a 11. és az 59. percben – az elsőt 11-esből), Zsédely (a 39. percben), Bíró (a 80. percben).
Sárga lap: Gyetván (a 10. percben).