Az Atomvárosban jönne ki a hullámvölgyből a Rákóczi

Az elmúlt négy mérkőzés igen szerencsétlenül alakult a Kaposvári Rákóczi FC számára. A somogyi zöld-fehérek így egy kisebb hullámvölgybe kerültek, ami remélhetőleg az előző fordulóban tetőzött, amikor az utolsó percben befújt büntetővel maradtak alul Jeney Gyula tanítványai a tabella alsó feléhez tartozó Pénzügyőr SE ellen.

– Úgy gondolom, hogy koncentráltabbnak kell lennünk bizonyos szituációkban és oda kell figyelnünk a helyzeteink kihasználására – véli Szederkényi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű labdarúgója.

Szederkényi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű játékosa bízik benne, hogy ezúttal jó százalékban használják ki a helyzeteiket

Fotó: Lang Róbert

Háromszor már megverte a paksiakat a Rákóczi FC

A tabella 11. helyén álló Paksi FC II. eddig négyszer nyert a bajnokságban, ebből háromszor is hazai pályán, ahonnét a Pénzügyőr, a Dombóvár és a Greenplan Balatonlelle SE sem tudott ponttal távozni. A kaposváriaknak – akik a történetük során négyszer találkoztak a paksi fiatalokkal, s háromszor is legyőzték őket, egy vereség mellett – így koncentráltan kell futballozniuk, hogy végre visszatérjenek a győztes útra.

– Egy párharcokkal teli, harcias mérkőzésre számítok, de ha kihasználjuk azokat az erősségeinket, amikben jók vagyunk, akkor csak jól jöhetünk ki a meccsből – tette hozzá Szederkényi Ádám.

Eltiltás is nehezíti a kaposváriak helyzetét

A Rákóczi FC szakmai stábjának a rengeteg sérült mellett ezúttal egy eltiltott játékos pótlásáról is gondoskodnia kell, ugyanis a Pénzügyőr SE elleni mérkőzésen Alessio Mazzonetto begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így kénytelen kihagyni a Paks II. elleni bajnokit.

– Sajnos nem vagyunk sokan, így a kiesők pótlása nagyon nehéz feladat – mondta Szederkényi Ádám. – Sok játékos nem is azon a poszton szerepel, ahol általában szokott, de attól vagyunk jó csapat, hogy küzdünk egymásért.