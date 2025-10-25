október 25., szombat

Labdarúgás

1 órája

Az Atomvárosban jönne ki a hullámvölgyből a Rákóczi

Címkék#Rákóczi FC#Jeney Gyula#Kaposvári Rákóczi FC

A harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának 13. fordulójában Paksra utaznak a kaposváriak. A négy meccse nyeretlen Rákóczi FC a vasárnap 11.00 órakor kezdődő összecsapáson tette pontot a rossz sorozat végére.

Klein Péter Nándor

Az elmúlt négy mérkőzés igen szerencsétlenül alakult a Kaposvári Rákóczi FC számára. A somogyi zöld-fehérek így egy kisebb hullámvölgybe kerültek, ami remélhetőleg az előző fordulóban tetőzött, amikor az utolsó percben befújt büntetővel maradtak alul Jeney Gyula tanítványai a tabella alsó feléhez tartozó Pénzügyőr SE ellen.
– Úgy gondolom, hogy koncentráltabbnak kell lennünk bizonyos szituációkban és oda kell figyelnünk a helyzeteink kihasználására – véli Szederkényi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű labdarúgója.

Paksra utazik a Kaposvári Rákóczi FC
Szederkényi Ádám, a Kaposvári Rákóczi FC saját nevelésű játékosa bízik benne, hogy ezúttal jó százalékban használják ki a helyzeteiket
Fotó: Lang Róbert

Háromszor már megverte a paksiakat a Rákóczi FC

A tabella 11. helyén álló Paksi FC II. eddig négyszer nyert a bajnokságban, ebből háromszor is hazai pályán, ahonnét a Pénzügyőr, a Dombóvár és a Greenplan Balatonlelle SE sem tudott ponttal távozni. A kaposváriaknak – akik a történetük során négyszer találkoztak a paksi fiatalokkal, s háromszor is legyőzték őket, egy vereség mellett – így koncentráltan kell futballozniuk, hogy végre visszatérjenek a győztes útra.
– Egy párharcokkal teli, harcias mérkőzésre számítok, de ha kihasználjuk azokat az erősségeinket, amikben jók vagyunk, akkor csak jól jöhetünk ki a meccsből – tette hozzá Szederkényi Ádám.

Eltiltás is nehezíti a kaposváriak helyzetét

A Rákóczi FC szakmai stábjának a rengeteg sérült mellett ezúttal egy eltiltott játékos pótlásáról is gondoskodnia kell, ugyanis a Pénzügyőr SE elleni mérkőzésen Alessio Mazzonetto begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így kénytelen kihagyni a Paks II. elleni bajnokit.
– Sajnos nem vagyunk sokan, így a kiesők pótlása nagyon nehéz feladat – mondta Szederkényi Ádám. – Sok játékos nem is azon a poszton szerepel, ahol általában szokott, de attól vagyunk jó csapat, hogy küzdünk egymásért.

