4 órája
Három meccs után visszatérne a győztes útra a Rákóczi
Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának egyik legrosszabb formában lévő együttese, a Pénzügyőr SE érkezik Kaposvárra. A Rákóczi FC számára így minden esély adott arra, hogy a vasárnap 13 órakor kezdődő összecsapáson visszatérjen a győztes útra.
A Kaposvári Rákóczi FC számára pechesen alakult az elmúlt három forduló. Előbb egy kiállítás pecsételte meg a sorsukat a Pécsett, majd az utolsó percben kaptak gólt a Dunaújváros ellen, míg az előző fordulóban számos ziccert elpuskázva játszottak döntetlent a Fradi II. otthonában. Ennek ellenére a somogyi zöld-fehérek – akiket folyamatos sérüléshullás sújt – a tabella harmadik helyén állnak, s csupán két pont a lemaradásuk az éllovas Ferencváros II. csapatával szemben.
– Természetesen van bennünk egyfajta düh, de ezt helyén tudjuk kezelni, hiszen a foci ilyen, néha apró dolgokon múlik a siker – utalt vissza az elmúlt három bajnoki mérkőzésre Bíró Dominik, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Ha egy kicsit nem figyelsz oda, rögtön felborulhat egy meccs kimenetele. Igazából minden mérkőzésre megtaláljuk a motivációnkat, egyénileg és csapat szinten is. Ha az elmúlt pár fordulóban egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, akár a tabella első helyén is lehetnénk most.
Edzőkeringő a Pénzügyőrnél
A Pénzügyőr SE Mátyus János távozását követően Máté Roland irányításával készült fel erre az idényre, de az első hat forduló után távozott a fiatal tréner, akinek a helyét a rutinos Csábi József vette át. A korábbi megbízott szövetségi kapitány három meccsig irányította a pasarétieket, majd elfogadta az NB II.-es Ajka ajánlatát. A Pénzügyőr SE ezt követően a Pro Licences Bücs Zsoltot nevezte ki, de az ő bemutatkozása sem sikerült jól, hiszen az előző körben a BFC Siófok is legyőzte a fővárosiakat, aki tíz emberrel fejezték be a találkozót, hiszen kapusukat Dulka Zoltánt kiállították, aki így nem léphet pályára Kaposváron.
– Nem szabad leírni őket a tabellán elfoglalt helyezésük miatt – mondta a soron következő ellenfélről Bíró Dominik. – Az ilyen meccsek olykor nehezebbek, mint egy ragadó. Sok helyzettel tűzdelt mérkőzésre számítok, amelyen igyekszünk kihasználni a lehetőségeinket, és ezáltal kiszolgálni a szurkolóinkat.
Kiegyenlített a mérleg
A Rákóczi FC eddig tíz alkalommal találkozott a Pénzügyőr csapatával, a másodosztályban nyolc, míg a harmadikban két bajnokit vívtak. Az örökmérleg teljesen kiegyenlített, mind a két csapat négy alkalommal nyert, s kétszer játszottak döntetlent. A kaposváriak előtt vasárnap nagy lehetőség kínálkozik arra, hogy átvegyék a vezetést.
Kettős emberhátrányban nyert a Rákóczi FC
A két csapat legutóbb 2017-ben találkozott egymással Kaposváron, ugyancsak a harmadosztályban. A Rákóczi FC akkor is esélyesként fogadta a pasarétieket, azonban hiába szerzett vezetést az akkor még Waltner Róbert irányította a zöld-fehér gárda, a hajrában egyenlített az ellenfél, amely akkorra Vachtler Csaba és Ur László kiállítása miatt kettős emberelőnyben futballozott. A kaposváriak viszont így is mentek előre a három pontért, melyet az utolsó pillanatban, Ivancsics Gellért góljával meg is szereztek.