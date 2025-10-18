Három meccs után visszatérne a győztes útra a Rákóczi

A Kaposvári Rákóczi FC számára pechesen alakult az elmúlt három forduló. Előbb egy kiállítás pecsételte meg a sorsukat a Pécsett, majd az utolsó percben kaptak gólt a Dunaújváros ellen, míg az előző fordulóban számos ziccert elpuskázva játszottak döntetlent a Fradi II. otthonában. Ennek ellenére a somogyi zöld-fehérek – akiket folyamatos sérüléshullás sújt – a tabella harmadik helyén állnak, s csupán két pont a lemaradásuk az éllovas Ferencváros II. csapatával szemben.

– Természetesen van bennünk egyfajta düh, de ezt helyén tudjuk kezelni, hiszen a foci ilyen, néha apró dolgokon múlik a siker – utalt vissza az elmúlt három bajnoki mérkőzésre Bíró Dominik, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Ha egy kicsit nem figyelsz oda, rögtön felborulhat egy meccs kimenetele. Igazából minden mérkőzésre megtaláljuk a motivációnkat, egyénileg és csapat szinten is. Ha az elmúlt pár fordulóban egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, akár a tabella első helyén is lehetnénk most.

Bíró Dominik (balra), a Rákóczi FC támadója fontos gólokat szerzett az idényben

Fotó: Lang Róbert

Edzőkeringő a Pénzügyőrnél

A Pénzügyőr SE Mátyus János távozását követően Máté Roland irányításával készült fel erre az idényre, de az első hat forduló után távozott a fiatal tréner, akinek a helyét a rutinos Csábi József vette át. A korábbi megbízott szövetségi kapitány három meccsig irányította a pasarétieket, majd elfogadta az NB II.-es Ajka ajánlatát. A Pénzügyőr SE ezt követően a Pro Licences Bücs Zsoltot nevezte ki, de az ő bemutatkozása sem sikerült jól, hiszen az előző körben a BFC Siófok is legyőzte a fővárosiakat, aki tíz emberrel fejezték be a találkozót, hiszen kapusukat Dulka Zoltánt kiállították, aki így nem léphet pályára Kaposváron.

– Nem szabad leírni őket a tabellán elfoglalt helyezésük miatt – mondta a soron következő ellenfélről Bíró Dominik. – Az ilyen meccsek olykor nehezebbek, mint egy ragadó. Sok helyzettel tűzdelt mérkőzésre számítok, amelyen igyekszünk kihasználni a lehetőségeinket, és ezáltal kiszolgálni a szurkolóinkat.

H. Csapat M Gy D V LG KG GK P 1. Ferencvárosi TC II. 11 8 1 2 26 10 +16 25 2. FC Nagykanizsa 11 8 1 2 21 12 +9 25 3. Kaposvári Rákóczi FC 11 7 2 2 22 14 +8 23 4. Dunaújváros FC 11 6 5 0 24 8 +16 23 5. MTK Budapest II. 11 7 0 4 34 14 +20 21 6. PMFC 11 6 3 2 24 6 +18 21 7. Planet Home Majosi SE 11 5 2 4 26 19 +7 17 8. Iváncsa KSE 11 5 2 4 20 16 +4 17 9. Szekszárdi UFC 11 5 1 5 16 27 -11 16 10. Érdi VSE 11 4 3 4 15 10 +5 15 11. Paksi FC II. 11 4 0 7 11 22 -11 12 12. PTE-PEAC 11 3 2 6 21 26 -5 11 13. Greenplan Balatonlelle SE 11 2 2 7 6 25 -19 8 14. BFC Siófok 11 2 1 8 7 27 -20 7 15. Pénzügyőr SE 11 1 2 8 9 20 -11 5 16. Dombóvári FC 11 0 3 8 11 37 -26 3

Kiegyenlített a mérleg

A Rákóczi FC eddig tíz alkalommal találkozott a Pénzügyőr csapatával, a másodosztályban nyolc, míg a harmadikban két bajnokit vívtak. Az örökmérleg teljesen kiegyenlített, mind a két csapat négy alkalommal nyert, s kétszer játszottak döntetlent. A kaposváriak előtt vasárnap nagy lehetőség kínálkozik arra, hogy átvegyék a vezetést.