október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

38 perce

Három meccs után visszatérne a győztes útra a Rákóczi

Címkék#Rákóczi FC#Kaposvári Rákóczi FC#Pénzügyőr SE

Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának egyik legrosszabb formában lévő együttese, a Pénzügyőr SE érkezik Kaposvárra. A Rákóczi FC számára így minden esély adott arra, hogy a vasárnap 13 órakor kezdődő összecsapáson visszatérjen a győztes útra.

Klein Péter Nándor

A Kaposvári Rákóczi FC számára pechesen alakult az elmúlt három forduló. Előbb egy kiállítás pecsételte meg a sorsukat a Pécsett, majd az utolsó percben kaptak gólt a Dunaújváros ellen, míg az előző fordulóban számos ziccert elpuskázva játszottak döntetlent a Fradi II. otthonában. Ennek ellenére a somogyi zöld-fehérek – akiket folyamatos sérüléshullás sújt – a tabella harmadik helyén állnak, s csupán két pont a lemaradásuk az éllovas Ferencváros II. csapatával szemben.
– Természetesen van bennünk egyfajta düh, de ezt helyén tudjuk kezelni, hiszen a foci ilyen, néha apró dolgokon múlik a siker – utalt vissza az elmúlt három bajnoki mérkőzésre Bíró Dominik, a Kaposvári Rákóczi FC támadója. – Ha egy kicsit nem figyelsz oda, rögtön felborulhat egy meccs kimenetele. Igazából minden mérkőzésre megtaláljuk a motivációnkat, egyénileg és csapat szinten is. Ha az elmúlt pár fordulóban egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, akár a tabella első helyén is lehetnénk most.

Bíró Dominik, a Rákóczi FC támadója
Bíró Dominik (balra), a Rákóczi FC támadója fontos gólokat szerzett az idényben 
Fotó: Lang Róbert 

 

Edzőkeringő a Pénzügyőrnél

A Pénzügyőr SE Mátyus János távozását követően Máté Roland irányításával készült fel erre az idényre, de az első hat forduló után távozott a fiatal tréner, akinek a helyét a rutinos Csábi József vette át. A korábbi megbízott szövetségi kapitány három meccsig irányította a pasarétieket, majd elfogadta az NB II.-es Ajka ajánlatát. A Pénzügyőr SE ezt követően a Pro Licences Bücs Zsoltot nevezte ki, de az ő bemutatkozása sem sikerült jól, hiszen az előző körben a BFC Siófok is legyőzte a fővárosiakat, aki tíz emberrel fejezték be a találkozót, hiszen kapusukat Dulka Zoltánt kiállították, aki így nem léphet pályára Kaposváron.
– Nem szabad leírni őket a tabellán elfoglalt helyezésük miatt – mondta a soron következő ellenfélről Bíró Dominik. –  Az ilyen meccsek olykor nehezebbek, mint egy ragadó. Sok helyzettel tűzdelt mérkőzésre számítok, amelyen igyekszünk kihasználni a lehetőségeinket, és ezáltal kiszolgálni a szurkolóinkat.

H. Csapat M Gy D V LG KG GK P
1.Ferencvárosi TC II.118122610+1625
2.FC Nagykanizsa118122112+925
3.Kaposvári Rákóczi FC117222214+823
4.Dunaújváros FC11650248+1623
5.MTK Budapest II.117043414+2021
6.PMFC11632246+1821
7.Planet Home Majosi SE115242619+717
8.Iváncsa KSE115242016+417
9.Szekszárdi UFC115151627-1116
10.Érdi VSE114341510+515
11.Paksi FC II.114071122-1112
12.PTE-PEAC113262126-511
13.Greenplan Balatonlelle SE11227625-198
14.BFC Siófok11218727-207
15.Pénzügyőr SE11128920-115
16.Dombóvári FC110381137-263

Kiegyenlített a mérleg

A Rákóczi FC eddig tíz alkalommal találkozott a Pénzügyőr csapatával, a másodosztályban nyolc, míg a harmadikban két bajnokit vívtak. Az örökmérleg teljesen kiegyenlített, mind a két csapat négy alkalommal nyert, s kétszer játszottak döntetlent. A kaposváriak előtt vasárnap nagy lehetőség kínálkozik arra, hogy átvegyék a vezetést.

Kettős emberhátrányban nyert a Rákóczi FC

A két csapat legutóbb 2017-ben találkozott egymással Kaposváron, ugyancsak a harmadosztályban. A Rákóczi FC akkor is esélyesként fogadta a pasarétieket, azonban hiába szerzett vezetést az akkor még Waltner Róbert irányította a zöld-fehér gárda, a hajrában egyenlített az ellenfél, amely akkorra Vachtler Csaba és Ur László kiállítása miatt kettős emberelőnyben futballozott. A kaposváriak viszont így is mentek előre a három pontért, melyet az utolsó pillanatban, Ivancsics Gellért góljával meg is szereztek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu