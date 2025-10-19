Ilyen nincs, az utolsó percben bekapott góllal veszített a Kaposvári Rákóczi

Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának egyik legrosszabb formában lévő együttese, a Pénzügyőr SE lépett pályára vasárnap délután Kaposváron. A pasarétiek, akiket már a harmadik edző irányít ebben az idényben a 15. helyről várták a találkozót, míg a Kaposvári Rákóczi FC a harmadikról. A somogyi zöld-fehérek annak ellenére is remek szezont futnak, hogy a csapaton rendre végig söpör egy sérüléshullám, amely ezúttal Polák Kevint döntötte le.

A Kaposvári Rákóczi FC belső védője, Heil Máté ezúttal is a levegő ura volt

Fotó: Lang Róbert

A mérkőzést bár a kaposváriak kezdték jobban, de hiába domináltak, az első negyedóra végén Tarcson Ákos sodorta el a tizenhatoson belül Csoma-László Bencét, így büntetőhöz jutott a Pénzügyőr, melyet Szabó Levente értékesített (0–1). A Rákóczi FC az idény során már számtalan alkalommal igazolta, hogy nem töri meg, ha hátrányba kerül, s ez ezúttal sem volt másképp. A hazaiak tizenöt percen belül a maguk javára fordították a meccset. Előbb Hadaró Valentin hatalmas bedobása után Heil Máté csúsztatott a kapu jobb oldalába az öt és feles jobb sarkáról (1–1), majd Szabó Milán két remek csel után lőtte ki a jobb alsó sarkot 15 méterről, kissé balról (2–1). Az előny birtokában sem vett vissza a lendületéből a Kaposvár, de a szünetig nem tudta újra bevenni a vendégek kapuját.

Szabó Milán (középen) góljával tudtak fordítani a kaposváriak

Fotó: Lang Róbert

A második játékrész elején mind a két csapat kapkodóan, idegesen, sok hibával futballozott, azonban a Kaposvár előtt így is megvolt a lehetőség arra, hogy növelje előnyét, azonban Szabó Milán átlövését kitolta a léc alól Steer Bence, míg Tarcson Ákos kevéssel lőtt a jobb kapufa mellé. A kimaradt hazai lehetőségek után vérszemet kapott a Pénzügyőr, amely ment előre a pontokért, s próbálkozásaikat siker koronázta, hiszen fordítani tudtak. Előbb Labát Krisztofer oldalszabadrúgása után hatalmas szerencsével kötött ki a Rákóczi kapujában a labda (2–2), majd öt perc elteltével Hadaró Valentin buktatta a tizenhatoson belül Soós Dávidot, így újra büntetőhöz jutottak a pasarétiek. A tizenegyest ezúttal a korábbi NB I.-es gólkirály, Simon Attila értékesítette (2–3) a rendes játékidő utolsó percében. A négyperces ráadásban a Rákóczi próbált gólt szerezni, de a vendégek rutinosan húzták az időt, így újabb vereséget könyvelhettek el a kaposváriak.