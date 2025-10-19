1 órája
Ilyen nincs, az utolsó percben bekapott góllal veszített a Kaposvári Rákóczi
Nem tudta visszatérni a győztes útra a kaposváriak. A Rákóczi FC fordulatos meccsen maradt alul Pénzügyőr SE ellen a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Dél-Nyugati csoportjának 12. fordulójában.
Az NB III. Dél-Nyugati csoportjának egyik legrosszabb formában lévő együttese, a Pénzügyőr SE lépett pályára vasárnap délután Kaposváron. A pasarétiek, akiket már a harmadik edző irányít ebben az idényben a 15. helyről várták a találkozót, míg a Kaposvári Rákóczi FC a harmadikról. A somogyi zöld-fehérek annak ellenére is remek szezont futnak, hogy a csapaton rendre végig söpör egy sérüléshullám, amely ezúttal Polák Kevint döntötte le.
A mérkőzést bár a kaposváriak kezdték jobban, de hiába domináltak, az első negyedóra végén Tarcson Ákos sodorta el a tizenhatoson belül Csoma-László Bencét, így büntetőhöz jutott a Pénzügyőr, melyet Szabó Levente értékesített (0–1). A Rákóczi FC az idény során már számtalan alkalommal igazolta, hogy nem töri meg, ha hátrányba kerül, s ez ezúttal sem volt másképp. A hazaiak tizenöt percen belül a maguk javára fordították a meccset. Előbb Hadaró Valentin hatalmas bedobása után Heil Máté csúsztatott a kapu jobb oldalába az öt és feles jobb sarkáról (1–1), majd Szabó Milán két remek csel után lőtte ki a jobb alsó sarkot 15 méterről, kissé balról (2–1). Az előny birtokában sem vett vissza a lendületéből a Kaposvár, de a szünetig nem tudta újra bevenni a vendégek kapuját.
A második játékrész elején mind a két csapat kapkodóan, idegesen, sok hibával futballozott, azonban a Kaposvár előtt így is megvolt a lehetőség arra, hogy növelje előnyét, azonban Szabó Milán átlövését kitolta a léc alól Steer Bence, míg Tarcson Ákos kevéssel lőtt a jobb kapufa mellé. A kimaradt hazai lehetőségek után vérszemet kapott a Pénzügyőr, amely ment előre a pontokért, s próbálkozásaikat siker koronázta, hiszen fordítani tudtak. Előbb Labát Krisztofer oldalszabadrúgása után hatalmas szerencsével kötött ki a Rákóczi kapujában a labda (2–2), majd öt perc elteltével Hadaró Valentin buktatta a tizenhatoson belül Soós Dávidot, így újra büntetőhöz jutottak a pasarétiek. A tizenegyest ezúttal a korábbi NB I.-es gólkirály, Simon Attila értékesítette (2–3) a rendes játékidő utolsó percében. A négyperces ráadásban a Rákóczi próbált gólt szerezni, de a vendégek rutinosan húzták az időt, így újabb vereséget könyvelhettek el a kaposváriak.
Mestermérleg
- Jeney Gyula: – Annak a csapatnak van esélye hosszútávon jól szerepelnie, amelyik nemcsak jó focit játszik, hanem sorozatban nyeri a meccseket, ez viszont nagyon nehéz. Lelkesen játszottunk, voltak periódusok, amikor szemre tetszetősen futballoztunk, megvolt a minőség, de ez semmit sem ér, ha nem rúgjuk be a helyzeteket. Az első, teljesen felesleges tizenegyes után feszültség alakult ki a pályán, ami csak nőtt, amikor a második gólra nem tudtuk rárúgni a harmadikat.
- Bücs Zsolt: – Nagyon fontos meccset tudtuk megnyerni. Az egygólos vezetésünk után bár szervezetten futballoztunk, de a Kaposvár fordítani tudott. A szünetben rendszert váltottunk, ami ült, hiszen a második játékrészben dominálni tudtunk. Úgy gondolom, hogy egy ikszes meccs volt, viszont mi jöttünk ki belőle jobban. Ez a három pont nagyon jót tett a játékosok lelkének.
Kaposvári Rákóczi FC–Pénzügyőr SE 2–3Fotók: Lang Róbert
NB III. Dél-Nyugati csoport, 12. forduló
Kaposvári Rákóczi FC–Pénzügyőr SE 2–3 (2–1)
Kaposvár, Rákóczi Stadion, 450 néző. V.: Góbik S. (Nagy M., Hegedüs-Baráth N.).
Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Zsédely, Heil, Hadaró – Tarcson, A. Mazzonetto (Gombócz, a 71. percben), Szederkényi, Szabó M., Stifter (N. Mazzonetto, a 76. percben) – Hampuk (Bíró D., a 62. percben), Mayer M. Vezetőedző: Jeney Gyula.
Pénzügyőr SE: Steer – Vörös, Labát, Szücs D., Tóth K. (Staudinger, az 54. percben) – Stoiacovici (Soós, a 75. percben) – Porkoláb, Szabó L., Grabant (Molnár M., a 75. percben), Megyeri (Melovics, az 54. percben) – Csoma-László (Simon A., a 64. percben). Vezetőedző: Bücs Zsolt.
Gólszerzők: Heil (a 28. percben), Szabó M. (a 36. percben), illetve Szabó L. (a 19. percben – 11-esből)., Labát (a 85. pecben), Simon A. (a 90. percben – 11-esből).
Sárga lap: A. Mazzonetto (a 45+1. percben), Hampuk (a 56. percben), Hadaró (a 90. percben), illetve Szücs D. (a 68. percben).