A rossz idő sem állította meg a kaposvári kajakosokat Rogotinban

A horvátországi Rogotinban tartotta meg hagyományos idényzáró edzőtáborát a Kaposvári Vízügyi SC és a KASI kajakos szakosztálya. A somogyi fiatalok egy héten keresztül készültek a festői Neretva folyó torkolatánál, ahol a kemény munka mellett a feltöltődés is fontos szerepet kapott.

A KASI és a Kaposvári Vízügyi SC fiatal sportolói Rogotinban zárták le a szezont Fotó: KVSC

Rogotin ismét ideális terepnek bizonyult a felkészüléshez

– Az edzőtábor a megszokott és bevált helyszínen, Rogotinban volt – kezdte értékelését Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Összesen tizenkilenc versenyző utazott velünk, a KASI és a KVSC színeiben. Az időjárás ugyan esős volt, de ez nem hátráltatta a felkészülést. A munkát két csoportra bontva, Scherk Zsolttal közösen vezettük, napi három edzéssel: kettő evezés, egy futás szerepelt a programban.

A kaposvári kajakosok számára Rogotin nem ismeretlen terep, hiszen az elmúlt években itt kezdték és itt is zárták a szezont, ahogy ez idén is történt. A közeg kiváló lehetőséget adott az intenzív alapozásra és a technikai munka elmélyítésére.

Válogatott szintre evezett

A KVSC-vel kapcsolatos további fontos hír, hogy a klub egyik kiemelkedő tehetsége, Kohulák Máté a 2025-ös magyar bajnokságon nyújtott teljesítményével beverekedte magát a korosztályos A válogatott keretébe. A fiatal sportoló számára ezzel új kapuk nyíltak meg: novemberben Tatán, jövő tavasszal pedig Dunavarsányban vár rá közös edzőtábor a nemzeti csapat tagjaival.

Kohulák Máté idei remek eredményeivel vívta ki a korosztályos válogatott tagságot

A KVSC a rogotin-i táborral hivatalosan is lezárta az idei vizes felkészülési időszakot, de nem végleg. Ha az időjárás engedi, a következő hetekben még vízre szállnak a Desedán.