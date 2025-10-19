Kaposvár főteréig űzték a rókákat Szigetvárról – fotó

Immár 31. alkalommal rendezték meg a hétvégén, vasárnap Szigetvár és Kaposvár között a Rókaűzők futóversenyt. Az idei megmozduláson összesen 28 csapat – 22 tizenkét, valamint hat négy fős váltó – rajtolt el a szigetvári vártól, hogy teljesítse a valamivel több, mint dupla maratonnyi távot. A mostani idei erőpróbán közel 300 futó vett részt.

Fotó: Lang Róbert

Rókaűzők futóverseny: 300-an futottak Somogyban

A viadal egyben országos egyetemi és főiskolai országúti váltófutó-bajnokság is volt mind a hallgatók, mind pedig az oktatók számára. Így aztán jöttek az ország minden részéből. Az egyetemi versenyen voltak debreceni, szegedi, egri, győri és szombathelyi résztvevők, de akadt miskolci, komlói és szigetvári induló is. A legtöbben pécsi színek képviseletében álltak rajthoz, de az elszánt futók között felsorakoztak kaposvári, somogyi résztvevők is.

A mezőny 9 órakor rajtolt el a szigetvári várnál. Az útvonal Somogyapáti, Somogyhárságy, Zselickisfalud, Patca, TRIVIUM Aluminium Packaging, Bárdudvarnok, Hotel Kardosfa, Zselici Csillagpark, Ropoly (pihenőhely), Szilvásszentmárton, Bánya, Szenna, Kaposszerdahely és végül Kaposváron volt a célba érkezés (összesen 89,2 kilométer). A Kossuth-téren tartották a díjátadót is.

