Schmal Kinga előbb aranyat, majd ezüstöt szerzett

Gödöllő térségében rendezték az idei év utolsó országos bajnokságait, amelyen a Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület sportolói is rajthoz álltak. Az éjszakai ob-n Schmal Kinga szerepelt a legjobban, aki az N50-es kategóriában bajnoki címet szerzett, míg az N20-as kategóriában Radó Gyöngyvér az ötödik lett. Másnap az egyesületi váltó ob-n a Zselici Tájfutók csapata (Barát Imola, Galambos Erika, Schmal Kinga) az N150-es kategóriában ezüstérmet szerzett.