Tájékozódási futás
1 órája
Schmal Kinga ezüstöt, Galambos Erika pedig bronzot szerzett
A Zempléni hegységben, Erdőbénye térségében rendezték az egyéni hosszú távú országos tájékozódási futóbajnokságot. A több mint 900 induló között ott voltak a Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület versenyzői is, akik két éremmel térhettek haza. Az N50-ben Schmal Kinga ezüstérmet, az N55-ben pedig Galambos Erika bronzérmet szerzett, míg az N20-as kategóriában Radó Gyöngyvér a negyedik helyen végzett.
