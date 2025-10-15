Schmal Kinga ezüstöt, Galambos Erika pedig bronzot szerzett

A Zempléni hegységben, Erdőbénye térségében rendezték az egyéni hosszú távú országos tájékozódási futóbajnokságot. A több mint 900 induló között ott voltak a Zselic Tájékozódási Futó és Szabadidősport Egyesület versenyzői is, akik két éremmel térhettek haza. Az N50-ben Schmal Kinga ezüstérmet, az N55-ben pedig Galambos Erika bronzérmet szerzett, míg az N20-as kategóriában Radó Gyöngyvér a negyedik helyen végzett.