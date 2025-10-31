A Balatoni Vasas vendége lesz szombaton a százszázalékos Kaposfüred

Igazi futball-láz söpör végig a hétvégén Somogy vármegyén, hiszen a megyei I–IV. osztályú labdarúgó-bajnokságokban összesen harminc mérkőzést játszanak a csapatok. Szombaton tucatnyi találkozóval indul a program, míg vasárnapra további 18 összecsapás marad, így garantáltan nem maradnak futball nélkül a sportág helyi szerelmesei.

Gólöröm várható a Somogy vármegyei megyei bajnokságban! Fotó: Németh Levente

A vármegye egyben az éllovas és százszázalékos Kaposfüred szombati fellépése ígérkezik a legizgalmasabbnak az ötödik Balatoni Vasas otthonában.

A 11. forduló párosítása

SZOMBAT (kezdés 13.30 órakor): Balatoni Vasas–Kaposfüred; Juta–Nagybajom; Marcali–Kaposmérő; Nagyatád–Barcs; Csurgó–Toponár.

VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Tab–Somogysárd. A Kadarkút csapata szabadnapos lesz.

Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.

Az élcsoport állása:1. Kaposfüred 24 pont (24–3), 2. Nagyatád 21 pont (34–8), 3. Marcali 21 pont (25–8), 4. Toponár 17 pont (23–12), 5. Balatoni Vasas 16 pont (11–6).

MESTERLÖVÉSZEK

A góllövőlista élcsoportja: 1. Horváth Péter (Nagyatád) 11 gól; 2. Bencze Csongor (Nagybajom) 9 gól; 3–4. (holtversenyben) Juhász Ákos (Nagyatád) és Horváth Milán (Marcali) 8 gól; 5. Márkvárt Patrik (Kaposfüred) 6 gól; 6–10. (holtversenyben) Decsi Richárd (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár), Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 11–17. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Balogh László (Marcali), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Mátés Balázs (Kaposmérő), Vadas Zalán (Juta) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 4 gól; 18–23. (holtversenyben) Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Preininger Patrik (Kaposfüred), Ivusza Gábor (Toponár), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) és Tompa István (Barcs) 3 gól.

22-en szereztek két gólt, míg 56-an egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A vármegye kettőben a második helyen álló Buzsák az éllovas Balatonkeresztúrt fogadja vasárnap.