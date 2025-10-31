2 órája
A Balatoni Vasas vendége lesz szombaton a százszázalékos Kaposfüred
A Somogy vármegyei I–IV. osztályú labdarúgó-bajnokságban tucatnyi meccset rendeznek szombaton, míg vasárnapra 18 találkozó marad.
Hazai pályán kaptak ki a piros mezes csurgóiak. Fotóillusztráció: Lang Róbert
Igazi futball-láz söpör végig a hétvégén Somogy vármegyén, hiszen a megyei I–IV. osztályú labdarúgó-bajnokságokban összesen harminc mérkőzést játszanak a csapatok. Szombaton tucatnyi találkozóval indul a program, míg vasárnapra további 18 összecsapás marad, így garantáltan nem maradnak futball nélkül a sportág helyi szerelmesei.
Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság
A vármegye egyben az éllovas és százszázalékos Kaposfüred szombati fellépése ígérkezik a legizgalmasabbnak az ötödik Balatoni Vasas otthonában.
A 11. forduló párosítása
SZOMBAT (kezdés 13.30 órakor): Balatoni Vasas–Kaposfüred; Juta–Nagybajom; Marcali–Kaposmérő; Nagyatád–Barcs; Csurgó–Toponár.
VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Tab–Somogysárd. A Kadarkút csapata szabadnapos lesz.
Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.
Az élcsoport állása:1. Kaposfüred 24 pont (24–3), 2. Nagyatád 21 pont (34–8), 3. Marcali 21 pont (25–8), 4. Toponár 17 pont (23–12), 5. Balatoni Vasas 16 pont (11–6).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista élcsoportja: 1. Horváth Péter (Nagyatád) 11 gól; 2. Bencze Csongor (Nagybajom) 9 gól; 3–4. (holtversenyben) Juhász Ákos (Nagyatád) és Horváth Milán (Marcali) 8 gól; 5. Márkvárt Patrik (Kaposfüred) 6 gól; 6–10. (holtversenyben) Decsi Richárd (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár), Iván Dániel (Nagybajom), Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 11–17. (holtversenyben) Dekanics Márk (Nagyatád), Balogh László (Marcali), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Mátés Balázs (Kaposmérő), Vadas Zalán (Juta) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 4 gól; 18–23. (holtversenyben) Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Preininger Patrik (Kaposfüred), Ivusza Gábor (Toponár), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) és Tompa István (Barcs) 3 gól.
22-en szereztek két gólt, míg 56-an egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság
A vármegye kettőben a második helyen álló Buzsák az éllovas Balatonkeresztúrt fogadja vasárnap.
A 11. forduló párosítása
VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Buzsák–Balatonkeresztúr; Balatonszemes–Segesd; Mezőcsokonya–Öreglak; Zamárdi–Osztopán; Böhönye–Balatonföldvár; Nágocs–Kiskorpád; Somogyvár–Balatonszárszó.
Az élcsoport állása: 1. Balatonkeresztúr 24 pont (44–10), 2. Buzsák 23 pont (21–8), 3. Böhönye 20 pont (27–16), 4. Nágocs 18 pont (25–11).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista élcsoportja: 1–2. (holtversenyben) Balogh Márió (Nágocs) és Farkas Tamás (Böhönye) 13 gól; 3–4. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 10 gól; 5–6. (holtversenyben) Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 9 gól; 7–9. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Torjai Miklós (Zamárdi) és Kovács Levente (Zamárdi) 7 gól; 10–12. (holtversenyben) Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Szabó Dominik (Buzsák) és Makai Milán (Somogyvár) 6 gól; 13–14. (holtversenyben) Farkas Csaba (Böhönye) és Ujváry Erik (Buzsák) 5 gól; 15–18. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Kovács Ivó Milán (Böhönye), Mócsán Tamás (Balatonszárszó) és Erdei Ferenc Richárd (Kiskorpád) 4 gól; 19–25. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Bacskai Gergő Gyula (Balatonszárszó), Óvári Attila (Balatonszárszó), Andermann Máté (Balatonszemes), Drubi Gábor (Buzsák), Albert Bence (Osztopán) és Brancu Flórián (Segesd) 3 gól.
33-an szereztek két gólt, míg 57-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság
A harmadik vonal slágermeccsét vasárnap rendezik, amikor is a második Berzence a harmadik Balatonberényt fogadja.
A 11. forduló párosítása
SZOMBAT (kezdés 13.30 órakor): Balatonboglár–Csokonyavisonta; Fonyód–Iharosberény; Kaposmérő II.–Szabás.
VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Karád–Babócsa; Kéthely–Mike; Somogyjád–Kaposfő; Berzence–Balatonberény (Csurgón).
Az élcsoport állása. 1. Babócsa 30 pont (30–8), 2. Berzence 21 pont (37–19), 3. Balatonberény 21 pont (27–14).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista élcsoportja: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 14 gól; 2–3. (holtversenyben) Mezőfi József Márk (Balatonberény) és Tóth Richárd (Berzence) 11 gól; 4–5. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.) és Szűcs József (Karád) 10 gól; 6–8. (holtversenyben) Tóth Csaba Imre (Berzence), Bérczi Dávid (Balatonboglár) és Kozma István (Mike) 8 gól; 9–10. (holtversenyben) Török Zoltán (Szabás) és Orsós Róbert (Babócsa) 7 gól; 11–13. (holtversenyben) Talpas Mihály (Babócsa), Kovács Gyula Levente (Fonyód) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 6 gól; 14–16. (holtversenyben) Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Völfinger Róbert (Iharosberény) és Kalló Ármin János (Mike) 5 gól; 17–23. (holtversenyben) Horváth Levente (Babócsa), Bodó Norbert (Babócsa), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Hegedűs Márk (Csokonyavisonta), Török Balázs (Kaposmérő II.), Kis-Gál Dávid (Somogyjád) és Lautner Tibor Patrik (Iharosberény) 4 gól; 24–35. (holtversenyben) Nyári Tibor (Balatonberény), Wolf Balázs (Balatonberény), Molnár Martin (Fonyód), Németh Ákos (Fonyód), Kator Bence (Balatonboglár), Kiss László (Balatonboglár), Lóki Péter (Kaposmérő II.), Szaka Buda (Somogyjád), Huber Dániel (Karád), Kohán István (Mike), Antal Dominik (Szabás) és Csegzi Zsolt Attila (Kéthely) 3 gól.
30-an szereztek két gól, míg 54-en egyszer vették be a kaput.
Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság
A 9. forduló párosítása
Északi csoport
SZOMBAT (kezdés 13.30 órakor): Balatonújlak–Somogybabod; Visz–Balaton Vasas II.; Mernye–Ádánd.
VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Balatonendréd–Sántos; Törökkoppány–Balatonszabadi. Az Andocs csapata szabadnapos lesz.
Az élcsoport állása: 1. Somogybabod 19 pont (46–12), 2. Balatonszabadi 19 pont (34–8), 3. Balatonendréd 16 pont (22–10).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista élcsoportja: 1. Gáspár Valentin (Andocs) 10 gól; 2–5. (holtversenyben) Petronovics Péter (Somogybabod), Jónás Péter (Balatonszabadi), Orsós Kevin István (Balatonújlak) és Husz Attila (Balatonújlak) 9 gól; 6–8. (holtversenyben) Györki Róbert (Somogybabod), Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 8 gól; 9–12. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Harczi Norbert (Törökkoppány) és Balogh Csaba (Sántos) 6 gól; 13–16. (holtversenyben) Almási Dávid (Somogybabod), Schütz Gábor (Somogybabod), Cser Ádám Sándor (Somogybabod) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól; 17–23. (holtversenyben) Keszler Ádám (Balatonszabadi), Mányoki Dávid (Balatonendréd), Halász Tamás (Balatonendréd), Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Mátrai László (Sántos) és Ócsai Dávid (Sántos) 4 gól; 24–32. (holtversenyben) Lóth Dávid Béla (Somogybabod), Pápai Tamás (Somogybabod), Szakálas Ádám (Balatonszabadi), Takács Péter József (Balatonszabadi), Vajna Csongor (Balatonendréd), Uhljár Szabolcs (Balatonendréd), Vass Áron (Törökkoppány), Horváth Zsolt (Törökkoppány) és Bene Zsombor (Balatoni Vasas II.) 3 gól.
28-an szereztek két gólt, míg 37-en egyszer vették be a kaput.
Déli csoport
- SZOMBAT (kezdés 13.30 órakor): Csököly–Gyékényes.
- VASÁRNAP (kezdés 13.30 órakor): Kaposújlak–Igal; Homokszentgyörgy–Bárdudvarnok; Ötvöskónyi–Somogyszil; Zimány–Somogyszob. A Lábod csapata szabadnapos lesz.
Az élcsoport állása: 1. Lábod 19 pont (26–12), 2. Somogyszob 15 pont (21–13), 3. Homokszentgyörgy 13 pont (23–19).
MESTERLÖVÉSZEK
A góllövőlista állása: 1. Hosszú Zsombor (Lábod) 10 gól; 2. Jakab Gábor (Somogyszil) 8 gól; 3. Téglás Roland Tamás (Csököly) 7 gól; 4. Szeszán Attila János (Lábod) 6 gól; 5–9. (holtversenyben) Vangyia Csaba (Homokszentgyörgy), Ámon Bálint (Somogyszob), Viola Adrián (Csököly), Major Péter (Kaposújlak) és Albert László (Zimány) 5 gól; 10–13. (holtversenyben) Farkas Richárd (Homokszentgyörgy), Kertész Norbert (Somogyszob), Kővári Sándor (Somogyszob) és Nagy Tamás (Kaposújlak) 4 gól; 14–25. (holtversenyben) Csurka Benjámin (Homokszentgyörgy), Czachesz Roland (Homokszentgyörgy), Szokol Richárd (Homokszentgyörgy), Somogyi Dominik (Ötvöskónyi), Balogh Zsolt (Ötvöskónyi), Lőczi Lajos (Ötvöskónyi), Molnár Zsolt (Lábod), Mihalik Tamás (Lábod), Horváth Áron (Gyékényes), Tóka Béla József (Gyékényes), Horváth István (Igal) és Nemes Csaba (Bárdudvarnok) 3 gól.
16-an szereztek két gólt, míg 30-an egyszer vették be a kaput.