Labdarúgás

1 órája

Most először játszott együtt négy apa és fia Balatonendréden.

Családi lett a balatonendrédi focicsapat

A Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság Északi csoportjában a 7. fordulóban a Balatonendréd 4–0-ra legyőzte az Ádándot. Ami az összecsapás érdekessége, hogy most először játszott együtt négy apa és fia, vagyis Szabadi Csaba – az egykoron élvonalban is szerepelt játékos a csapat edzője is – és Szabadi Szebasztián, Király Imre és Király Máté, Farkas Attila és Farkas Roland, valamint Mányoki János és Mányoki Dávid.

A somogyi kis település, Balatonendréd labdrugó csapata 2024-ben.
A somogyi kis település, Balatonendréd labdrugó csapata 2024-ben. Fotó: Németh Levente

– Most fordult először elő, hogy négy apa és fia együtt szerepelt, pontosabban egy csapatban játszott – mondta az 54. életévéhez közelítő Szabadi Csaba játékosedző, aki 15 évesen került a Balaton fővárosába, 117 meccset játszott a Siófok élvonalbeli csapatában, s közel ugyanennyi meccset húzott le szintén a Siófok, majd utána a Keszthely és a Marcali színeiben a másodosztályban.

De túl az ötödik X-en vajon hogyan bírja?

– Rendre becsülettel végig tolom a bajnoki meccseket – folytatja. – Siófokon az OBI-áruházban dolgozom; a mérkőzés után egy-két nappal azért érzem a fáradtságot. Arra is volt már példa, hogy rögtön a meccs után kellett mennem dolgozni. Tizenegy kilométer Siófoktól Kilitiig, s ugyanennyi vissza.

S hogy mennyire szeretik Balatonendréden a focit?

– Amikor nyáron az első edzésünk volt, húszan voltunk. Itt a negyedik vonalban hetente csak egy közös tréningünk van csütörtökönként, de az még soha nem fordult elő, hogy legalább ne jöttünk volna össze egy csapatra valónyian. Nem a pénzért játszunk: egyszerűen csak imádunk focizni, s amíg csak bírjuk, addig ott leszünk a pályán – mondta amolyan zárszóként Szabadi Csaba.

 

