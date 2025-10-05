Egyedül csak a Berény tudott nyerni idegenben

A lejátszott négy szombati találkozó után minden pályán a házigazdák örülhettek a Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában. A fonyódi Kovács Gyula Levente háromszor is beköszönt a Szabásnak, míg az egyaránt balatonboglári Bérczi Dávid és Tanító Tibor duplázott a Mike ellen.

Vasárnap aztán már csak egyetlen pont jutott a hazaiaknak, miután a Csokonyavisonta és az Iharosberény is egyaránt öt alkalommal vette be a kaput; a hazaiaknál Hegedüs Márk triplázott, míg a vendég Iharosberény első négy találatát Nagy Szabolcs szerezte nem egészen 50 perc leforgása alatt. A Balatonberény négyet vágott Karádon; ebből hármat Mezőfi József Márk szerzett.

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában a Mike idegenben kapott ki

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság, a hetedik forduló eredményei

Fonyód–Szabás 5–0 (3–0)

Gólszerzők: Mezriczki Z. (a 16. percben – 11-esből), Horváth P. (a 20. percben), Kovács Gy. 3 (a 43. percben, az 59. percben és a 81. percben).

Balatonboglár–Mike 4–0 (2–0)

Gólszerzők: Tanító T. 2 (a 9. percben és a 69. percben), Bérczi D. 2 (a 36. percben és a 82. percben).

Kaposmérő II.–Berzence 4–2 (0–2)

Gólszerzők: Papp M. (az 57. percben – 11-esből), Török B. (az 58. percben), Bartos J. (a 74. percben), Lukács B. (a 82. percben), illetve Tóth R. (a 11. percben), Talpas B. (a 43. percben).

Somogyjád–Kéthely 1–0 (1–0)

Gólszerző: Molnár R. (a 34. percben).

Babócsa–Kaposfő 3–0 (játék nélkül)

Csokonyavisonta–Iharosberény 5–5 (3–2)

Gólszerzők: Bogdán B. (a 15. percben), Hegedűs M. 3 (a 16. percben, a 45. percben és a 90. percben – utóbbi kettőt 11-esből), Kőfaragó T. (az 56. percben), illetve Nagy Sz. 4 (a 13. percben, a 17. percben, az 54. percben és az 55. percben), Völfinger R. (a 86. percben).

Karád–Balatonberény 0–4 (0–1)

Gólszerzők: Mezőfi J. 3 (a 27. percben, a 72. percben és a 79. percben), Nyári T. (az 58. percben).