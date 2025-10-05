október 5., vasárnap

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

1 órája

Egyedül csak a Berény tudott nyerni idegenben

A Kaposfő nem állt ki az éllovas Babócsa otthonában. Ez történt a Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik körében.

Fenyő Gábor

A lejátszott négy szombati találkozó után minden pályán a házigazdák örülhettek a Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság 7. fordulójában. A fonyódi Kovács Gyula Levente háromszor is beköszönt a Szabásnak, míg az egyaránt balatonboglári Bérczi Dávid és Tanító Tibor duplázott a Mike ellen.
Vasárnap aztán már csak egyetlen pont jutott a hazaiaknak, miután a Csokonyavisonta és az Iharosberény is egyaránt öt alkalommal vette be a kaput; a hazaiaknál Hegedüs Márk triplázott, míg a vendég Iharosberény első négy találatát Nagy Szabolcs szerezte nem egészen 50 perc leforgása alatt. A Balatonberény négyet vágott Karádon; ebből hármat Mezőfi József Márk szerzett.

Kikapott a Mike a Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában
Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában a Mike idegenben kapott ki 
Fotóillusztráció: Muzslay Péter

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság, a hetedik forduló eredményei

Fonyód–Szabás 5–0 (3–0)
Gólszerzők: Mezriczki Z. (a 16. percben – 11-esből), Horváth P. (a 20. percben), Kovács Gy. 3 (a 43. percben, az 59. percben és a 81. percben).

Balatonboglár–Mike 4–0 (2–0)
Gólszerzők: Tanító T. 2 (a 9. percben és a 69. percben), Bérczi D. 2 (a 36. percben és a 82. percben).

Kaposmérő II.–Berzence 4–2 (0–2)
Gólszerzők: Papp M. (az 57. percben – 11-esből), Török B. (az 58. percben), Bartos J. (a 74. percben), Lukács B. (a 82. percben), illetve Tóth R. (a 11. percben), Talpas B. (a 43. percben).

Somogyjád–Kéthely 1–0 (1–0)
Gólszerző: Molnár R. (a 34. percben).

Babócsa–Kaposfő 3–0 (játék nélkül)

Csokonyavisonta–Iharosberény 5–5 (3–2)
Gólszerzők: Bogdán B. (a 15. percben), Hegedűs M. 3 (a 16. percben, a 45. percben és a 90. percben – utóbbi kettőt 11-esből), Kőfaragó T. (az 56. percben), illetve Nagy Sz. 4 (a 13. percben, a 17. percben, az 54. percben és az 55. percben), Völfinger R. (a 86. percben).

Karád–Balatonberény 0–4 (0–1)
Gólszerzők: Mezőfi J. 3 (a 27. percben, a 72. percben és a 79. percben), Nyári T. (az 58. percben).

Mesterlövészek

  • A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 12 gól; 2. Mezőfi József Márk (Balatonberény) 10 gól; 3. Tóth Richárd (Berzence) 9 gól; 4. Bartos József (Kaposmérő II.) 8 gól; 5–6. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár) és Török Zoltán (Szabás) 7 gól; 7–8. (holtversenyben) Kovács Gyula Levente (Fonyód) és Kozma István (Mike) 6 gól; 9–12. (holtversenyben) Orsós Róbert (Babócsa), Talpas Mihály (Babócsa), Kalló Ármin János (Mike) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 5 gól; 13–15. (holtversenyben) Lautner Tibor Patrik (Iharosberény), Tóth Csaba Imre (Berzence) és Szűcs József (Karád) 4 gól; 16–23. (holtversenyben) Nyári Tibor (Balatonberény), Lóki Péter (Kaposmérő II.), Török Balázs (Kaposmérő II.), Molnár Martin (Fonyód), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Hegedüs Márk (Csokonyavisonta) és Kis-Gál Dávid (Somogyjád) 3 gól; 24–48. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Városi Gellért (Balatonberény), Bogdán Andor (Balatonberény), Denke Benedek (Karád), Encenplenner András (Karád), Torma Zsombor (Karád), Bencze Roland (Karád), Kovács Bálint (Karád), Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Balogh Gábor (Berzence), Lakosa Milán (Berzence), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Bodó Norbert (Babócsa), Erdős Martin (Babócsa), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Horváth Zsolt (Csokonyavisonta), Kőfaragó Tibor (Csokonyavisonta), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő II.), Tanító Tibor (Fonyód), Horváth János (Kaposfő), Markos Péter (Iharosberény), Szűcs Gergő (Mike) és Kovács Barnabás (Szabás) 2 gól. 57-en egyszer vették be a kaput.

 

 

