A Zamárdi szolgáltatta a bombameglepetést. Az edzőt váltó Balaton-partiak a korábbi éllovas Somogyvárt visszaszorították a negyedik helyre a Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik körében.
A Böhönye a Mezőcsokonyát verte – a vendég csokonyaiak kiállítások miatt csak kilenc emberrel fejezték be a mérkőzést –, míg a Balatonszemes az Osztopánt, a Segesd a Balatonföldvárt, a Balatonkeresztúr a Kiskorpádot, a Buzsák pedig az Öreglakot verte a Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik körében. A Nágocs és a Balatonszárszó nem boldogult egymással, míg a Zamárdi Somogyvárról hozta el a három bajnoki pontot.
Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság, a hetedik forduló eredményei
Négyen dupláztak, mégpedig a balatonszemesi Szekér Zoltán Ákos, a segesdi Brancu Flórián, a kiskorpádi Erdei Ferenc Richárd és a zamárdi Torjai Miklós. Érdekesség, hogy a Segesd–Balatonföldvár találkozót ugyanaz a 22 ember játszotta végig, lévén egyik csapatnak sem volt cseréje, de a Mezőcsokonya is csak egyszer cserélhetett.
Böhönye–Mezőcsokonya 3–0 (2–0)
Böhönye. Vezette: Cservölgyi Sz.
Böhönye: Budai R. – Márton Rajmund (Bakos M. a szünetben), Garai Balázs, Garai Bence, Kovács I., Farkas T., Farkas Cs., Gőbölös B. (Mózes G. a 63. percben), Sámóczi A. (Kocsis Z. a szünetben), Szabó P. (Beck R. a 72. percben), Márton Roland. Edző: Pintér József.
Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Plajbász I., Németh N. (Lucza B. a 82. percben), Ágoston M., Ács A., Belovics D., Mező N., Herbel T., Vendriczki B., Cser G., Tábori G. Játékosedző: Plajbász István.
Gólszerzők: Farkas Cs. (a 11. percben), Farkas T. (a 39. percben), Bakos M. (a 89. percben).
Kiállítva: Cser G. (Mezőcsokonya) a 80. percben, Ács A. (Mezőcsokonya) a 84. percben).
Balatonszemes–Osztopán 4–2 (1–0)
Balatonszemes. Vezette: Czár K.
Balatonszemes: Gáspár Zs. – Rózsa B. (Majoros Bálint a 76. percben), Grübl L. (Pusztai Á. a 76. percben), Richter M., Andermann M., Galgóczi K. (Kontur B. az 56. percben), Csuha G. (Ódor G. a 72. percben), Bolla P., Molnár L., Szekér Z., Grübl Z. Játékosedző: Böröczky Bánk.
Osztopán: Kókai A. – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs, Szabó S. (Hetesi Z. a 71. percben), Besenyei P., Szabó R., Ruha J. (Pacsai B. a szünetben), Balassa B., Harangozó R., Kesztyűs D. (Gyenes Á. a 77. percben). Játékosedző: Gyenes Ádám.
Gólszerzők: Szekér Z. 2 (a 29. percben és a 83. percben), Andermann M. (a 70. percben), Kontur B. (a 73. percben), illetve Szabó R. (a 81. percben), Balog Balázs (a 86. percben).
Segesd–Balatonföldvár 4–3 (1–3)
Segesd. Vezette: Erdelecz J.
Segesd: Csire M. – Balogh B., Kovács L., Nagy B., Ruppert B., Nagy A., Csatlós D., Károlyi V., Mázik L., Lekk A., Brancu F. Edző: Nagy Attila.
Balatonföldvár: Szirom M. – Pete K., Varga K., Sarkadi Sz., Koseluk Bálint, Ricza A., Koseluk Bence, Puller P., Kandó Z., Balogh Zs., Pete Á. Edző: Farkas Zoltán.
Gólszerzők: Brancu F. 2 (a 37. percben és a 69. percben), Nagy A. (az 59. percben), Balogh B. (a 63. percben), illetve Koseluk Bálint (a 12. percben), Koseluk Bence (a 17. percben – 11-esből), Pete K. (a 44. percben).
Balatonkeresztúr–Kiskorpád 3–2 (0–1)
Balatonkeresztúr. Vezette: Tölgyesi A.
Balatonkeresztúr: Egyed B. – Bogdán T. (Potyondi S. a szünetben), Kis-Balázs R., Fellner G., dr. Gelencsér A., Papp K., Olti Á. (Abdalla R. a 67. percben), Lajtai B. (Horváth S. a 73. percben), Török R. (Pénzár M. a 67. percben), Suchmann D. (Bartha M. a szünetben), Nagy P. Edző: Keszei Ferenc.
Kiskorpád: Jászberényi B. – Blinczki Á., Ivusza P. (Nagy K. a 84. percben), Lukovics A., Erdei F. (Gyenesei Z. a 86. percben), Hortobágyi B., Kelemen Cs. (Schneiker R. az 55. percben), Büki B. (Horváth R. az 52. percben), Burda Dániel, Sznopek B., Vincze M. (Nagy I. a 69. percben). Edző: Récsei János.
Gólszerzők: Lajtai B. (a 48. percben), Olti Á. (az 52. percben), Kis-Balázs R. (az 55. percben), illetve Erdei F. 2 (a 14. percben és a 64. percben).
Buzsák–Öreglak 1–0 (1–0)
Buzsák. Vezette: Balikó Z.
Buzsák: Pintér N. – Drubi G., Kisharmadás E. (Zakariás T. a 79. percben), Insperger Zs., Borsi L. (Hosszú B. a 72. percben), Jóna Z. (Molnár G. a 89. percben), Szabó D., Fejes K. (Hatos P. a szünetben), Buzsáki Á. (Proity R. a 72. percben), Ujváry E., Szekeres G. Játékosedző: Zakariás Tamás.
Öreglak: Bene D. – Nagy I., Pápai Cs. (Zrínyi A. a 74. percben), Niklai B., Hilcz J., Niklai D., Kovács T., , Izsó A., Virágh J., Virágh P. (Kovács K. a 69. percben), Fucsik B. (Valkó D. a 64. percben). Játékosedző: Kovács Károly.
Gólszerző: Ujváry E. (a 44. percben).
Nágocs–Balatonszárszó 2–2 (1–2)
Nágocs. Vezette: Pekli P.
Nágocs: Bauman Zs. – Illés J. (Erbár V. az 57. percben), Nádori M., Balassa B., Bőhm B., Fonyódi B., Balogh M., Krebsz M., Herczeg K., Kökönyei A., Barczi A. (Németh T. a 90. percben). Edző: Fonyódi Tibor.
Balatonszárszó: Zelei B. – Balassa M., Nagy J., Császár V., Föcsök A. (Károlyi M. a szünetben), Bacskai G., Kovács D., Mócsán T., Salamon T. (Szűcs M. a 67. percben), Kurdi D., Fenyár R. (Sarang D. a 80. percben). Játékosedző: Baranyai Dávid.
Gólszerzők: Balogh M. (a 37. percben – 11-esből), Fonyódi B. (az 56. percben), illetve Nádori M. (a 6. percben – öngól), Bacskai G. (a 18. percben).
Somogyvár–Zamárdi 1–4 (0–1)
Somogyvár. Vezette: dr. Hegedüs I.
Somogyvár: Cser B. – Horváth M., Miklós D., Piukovics K. (Nemes P. az 59. percben), Piukovics M., Horváth D., Bogdán Z. (Virágh L. az 51. percben), Lakatos R. (Gelencsér M. a 64. percben), Makai M., Kesztyűs L. (Batári T. a 78. percben), Cser D. (Kontra Á. a 77. percben). Edző: Korcsmár István.
Zamárdi: Kántor J. – Vimola B., Huszár T., Kovács L., Olasz B., Hodola T. (Torjai M. a szünetben), Samu A., Papp R., Cseresznyés M., Tomori Z. (Varga Zs. a 83. percben), Darázs I. (Takács M. a 78. percben). Játékosedző: Darázs István.
Gólszerzők: Miklós D. (a 48. percben), illetve Tomori Z. (a 43. percben), Torjai M. 2 (az 58. percben és a 82. percben), Kovács L. (a 80. percben).
Mesterlövészek
- A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 9 gól; 2–3. (holtversenyben) Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 7 gól; 4–6. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr), Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Torjai Miklós (Zamárdi) 6 gól; 7. Balogh Márió (Nágocs) 5 gól; 8–10. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Olti Ádám (Balatonkeresztúr) és Kovács Ivó Milán (Böhönye) 4 gól; 11–19. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Farka Csaba (Böhönye), Makai Milán (Somogyvár), Drubi Gábor (Buzsák), Ujváry Erik (Buzsák), Erdei Ferenc Richárd (Kiskorpád), Tomori Zoltán (Zamárdi) és Brancu Flórián (Segesd) 3 gól; 20–44. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bakonyi Ferenc (Balatonkeresztúr), Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Szabó Roland (Osztopán), Nagy László (Nágocs), Dein Attila László (Nágocs), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Kovács Levente (Zamárdi), Szabó Dominik (Buzsák), Fenyár Roland (Balatonszárszó), Óvári Attila (Balatonszárszó), Bacskai Gergő Gyula (Balatonszárszó), Nagy Attila (Segesd), Balogh Bence (Segesd), Molnár László (Balatonszemes), Andermann Máté (Balatonszemes), Szekér Zoltán Ákos (Balatonszemes), Koseluk Bence Gábor (Balatonföldvár), Horváth Rikárdó (Kiskorpád), Tábori Gábor (Mezőcsokonya) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 49-en egyszer vették be a kaput.