A Zamárdi szolgáltatta a bombameglepetést

A Böhönye a Mezőcsokonyát verte – a vendég csokonyaiak kiállítások miatt csak kilenc emberrel fejezték be a mérkőzést –, míg a Balatonszemes az Osztopánt, a Segesd a Balatonföldvárt, a Balatonkeresztúr a Kiskorpádot, a Buzsák pedig az Öreglakot verte a Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság hetedik körében. A Nágocs és a Balatonszárszó nem boldogult egymással, míg a Zamárdi Somogyvárról hozta el a három bajnoki pontot.

A Zamárdi szolgáltatta a Somogy vármegyei II. osztály hetedik fordulójának meglepetését

Fotóillusztráció: Muzslay Péter

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság, a hetedik forduló eredményei

Négyen dupláztak, mégpedig a balatonszemesi Szekér Zoltán Ákos, a segesdi Brancu Flórián, a kiskorpádi Erdei Ferenc Richárd és a zamárdi Torjai Miklós. Érdekesség, hogy a Segesd–Balatonföldvár találkozót ugyanaz a 22 ember játszotta végig, lévén egyik csapatnak sem volt cseréje, de a Mezőcsokonya is csak egyszer cserélhetett.

Böhönye–Mezőcsokonya 3–0 (2–0)

Böhönye. Vezette: Cservölgyi Sz.

Böhönye: Budai R. – Márton Rajmund (Bakos M. a szünetben), Garai Balázs, Garai Bence, Kovács I., Farkas T., Farkas Cs., Gőbölös B. (Mózes G. a 63. percben), Sámóczi A. (Kocsis Z. a szünetben), Szabó P. (Beck R. a 72. percben), Márton Roland. Edző: Pintér József.

Mezőcsokonya: Gelencsér Á. – Plajbász I., Németh N. (Lucza B. a 82. percben), Ágoston M., Ács A., Belovics D., Mező N., Herbel T., Vendriczki B., Cser G., Tábori G. Játékosedző: Plajbász István.

Gólszerzők: Farkas Cs. (a 11. percben), Farkas T. (a 39. percben), Bakos M. (a 89. percben).

Kiállítva: Cser G. (Mezőcsokonya) a 80. percben, Ács A. (Mezőcsokonya) a 84. percben).

Balatonszemes–Osztopán 4–2 (1–0)

Balatonszemes. Vezette: Czár K.

Balatonszemes: Gáspár Zs. – Rózsa B. (Majoros Bálint a 76. percben), Grübl L. (Pusztai Á. a 76. percben), Richter M., Andermann M., Galgóczi K. (Kontur B. az 56. percben), Csuha G. (Ódor G. a 72. percben), Bolla P., Molnár L., Szekér Z., Grübl Z. Játékosedző: Böröczky Bánk.

Osztopán: Kókai A. – Horváth L., Balog Bálint, Balog Balázs, Szabó S. (Hetesi Z. a 71. percben), Besenyei P., Szabó R., Ruha J. (Pacsai B. a szünetben), Balassa B., Harangozó R., Kesztyűs D. (Gyenes Á. a 77. percben). Játékosedző: Gyenes Ádám.

Gólszerzők: Szekér Z. 2 (a 29. percben és a 83. percben), Andermann M. (a 70. percben), Kontur B. (a 73. percben), illetve Szabó R. (a 81. percben), Balog Balázs (a 86. percben).