Kereken harminc meccset rendeznek Somogyban vasárnap

A Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójában kiemelt figyelem övezi a negyedik Balatoni Vasas és az ötödik Toponár összecsapását, míg a Kaposfüred–Somogysárd, a Nagyatád–Nagybajom és a Marcali–Kadarkút mérkőzésen a hazaiak tűnnek esélyesebbnek. Az viszont biztos, hogy csökkenni fog a nulla pontos csapatok száma, lévén a Tab és a Barcs egymással csap össze.

A 9. forduló párosítása: Kaposfüred–Somogysárd; Nagyatád–Nagybajom; Marcali–Kadarkút; Balatoni Vasas–Toponár; Csurgó–Kaposmérő; Tab–Barcs. A Juta csapata szabadnapos lesz. Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.

Az éllovas Kaposfüred (zöldben) a Somogysárdot fogadja a Somogy vármegyei első osztály 9. fordulójában

Fotó: Muzslay Péter

Az élcsoport állása: 1. Kaposfüred 21 pont (20–3), 2. Nagyatád 15 pont (23–8), 3. Marcali 15 pont (17–10), 4. Balatoni Vasas 15 pont (10–4), 5. Toponár 13 pont (18–10), 6. Nagybajom 13 pont (19–12). A Tab és a Barcs csapata még nem szerzett pontot.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 9 gól; 2. Juhász Ákos (Nagyatád) 8 gól; 3. Horváth Milán (Marcali) 7 gól; 4. Horváth Péter (Nagyatád) 6 gól; 5–6. (holtversenyben) Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 7–9. (holtversenyben) Márkvárt Patrik (Kaposfüred), Decsi Richárd (Toponár) és Iván Dániel (Nagybajom) 4 gól; 10–21. (holtversenyben) Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Preininger Patrik (Kaposfüred), Dekanics Márk (Nagyatád), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Mátés Balázs (Kaposmérő), Ivusza Gábor (Toponár), Laczkó Dávid József (Toponár), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Balogh László (Marcali), Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) és Losonczi Dávid Károly (Barcs) 30 gól; 22–37. (holtversenyben) Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Vető Ákos (Kaposfüred), Horváth Márton Benedek (Marcali), Varga Donát (Marcali), Szabó Dániel (Marcali), Neubauer Martin Attila (Toponár), Pető Tamás (Toponár), Vadas Zalán (Juta), Mozsgai Gergő (Juta), Kuti István (Csurgó), Madarász Ferenc (Csurgó), Márton András (Nagybajom), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Komáromi Márk (Kadarkút) és Tompa István (Barcs) 2 gól. 49-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A vármegye kettő rangadójának a Zamárdi–Balatonszárszó egymás elleni csatája tűnik. Az új edző vezette házigazda Zamárdi a legutóbbi két bajnoki fellépését behúzta, a Szárszó viszont nagyon belehúzott a nyáron, de érdekesnek ígérkezik a Nágocs osztopáni fellépése is.

A 9. forduló párosítása: Zamárdi–Balatonszárszó; Buzsák–Balatonföldvár; Balatonszemes–Kiskorpád; Segesd–Balatonkeresztúr; Böhönye–Öreglak; Nágocs–Osztopán; Somogyvár–Mezőcsokonya.

Az élcsoport állása: 1. Buzsák 16 pont (10–6), 2. Balatonkeresztúr 15 pont (28–8), 3. Böhönye 14 pont (19–9), 4. Somogyvár 13 pont (17–8), 5. Balatonszemes 13 pont (15–6). A Balatonföldvár csapata még nem szerzett pontot.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 11 gól; 2. Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 9 gól; 3–4. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr) és Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) 7 gól; 5–7. (holtversenyben) Balogh Márió (Nágocs), Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Torjai Miklós (Zamárdi) 6 gól; 8–13. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Olti Ádám (Balatonkeresztúr), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Szabó Dominik (Buzsák), Kovács Ivó Milán (Böhönye) és Erdei Ferenc Richárd (Kiskorpád) 4 gól; 14–22. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Drubi Gábor (Buzsák), Ujváry Erik (Buzsák), Bacskai Gergő Gyula (Balatonszárszó), Óvári Attila (Balatonszárszó), Farkas Csaba (Öreglak), Makai Milán (Somogyvár), Kovács Levente (Zamárdi) és Brancu Flórián (Segesd) 3 gól; 23–49. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bakonyi Ferenc (Balatonkeresztúr), Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Molnár László (Balatonszemes), Andermann Máté (Balatonszemes), Szekér Zoltán Ákos (Balatonszemes), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Tomori Zoltán (Zamárdi), Vimola Balázs (Zamárdi), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Szabó Roland (Osztopán), Nagy László (Nágocs), Dein Attila László (Nágocs), Fonyódi Bálint (Nágocs), Lőrincz Adrián (Nágocs), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Balogh Bence (Segesd), Nagy Attila (Segesd), Borsi László Bálint (Buzsák), Fenyár Roland (Balatonszárszó), Koseluk Bence Gábor (Balatonföldvár), Horváth Rikárdó (Kiskorpád), Tábori Gábor (Mezőcsokonya) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 45-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

A vármegyei háromban az egymással külön versenyt futó, még százázalékos Babócsa a Csokonyavisontát fogadja, míg a Balatonberény Fonyódra utazik.

A 9. forduló párosítása: Balatonboglár–Kaposfő; Karád–Iharosberény; Babócsa–Csokonyavisonta; Szabás–Berzence; Somogyjád–Mike; Fonyód–Balatonberény; Kaposmérő II.–Kéthely.

Az élcsoport állása: 1. Babócsa 21 pont (24–7), 2. Balatonberény 18 pont (25–10), 3. Kaposmérő II. 16 pont (26–14).

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 12 gól; 2. Mezőfi József Márk (Balatonberény) 10 gól; 3–4. (holtversenyben) Bartos József (Kaposmérő II.) és Tóth Richárd (Berzence) 9 gól; 5–6. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár) és Török Zoltán (Szabás) 7 gól; 7–10. (holtversenyben) Orsós Róbert (Babócsa), Kovács Gyula Levente (Fonyód), Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) és Kozma István (Mike) 6 gól; 11–13. (holtversenyben) Talpas Mihály (Babócsa), Tóth Csaba Imre (Berzence) és Kalló Ármin János (Mike) 5 gól; 14–17. (holtversenyben) Bodó Patrik (Babócsa), Lautner Tibor Patrik (Iharosberény), Szűcs József (Karád) és Hegedűs Márk (Csokonyavisonta) 4 gól; 18–27. (holtversenyben) Nyári Tibor (Balatonberény), Lóki Péter (Kaposmérő II.), Török Balázs (Kaposmérő II.), Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Molnár Martin (Fonyód), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Kis-Gál Dávid (Somogyjád) és Völfinger Róbert (Iharosberény) 3 gól; 28–52. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Városi Gellért (Balatonberény), Bogdán Andor (Balatonberény), Denke Benedek (Karád), Encenplenner András (Karád), Torma Zsombor (Karád), Bencze Roland (Karád), Kovács Bálint (Karád), Balogh Gábor (Berzence), Lakosa Milán (Berzence), Horváth Zsolt (Csokonyavisonta), Kőfaragó Tibor (Csokonyavisonta), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Antal Dominik (Szabás), Kovács Barnabás (Szabás), Tanító Tibor (Fonyód), Fehér Bertalan (Fonyód), Erdős Martin (Babócsa), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő II.), Horváth János (Kaposfő), Markos Péter (Iharosberény), Szűcs Gergő (Mike) és Orsós Márk (Kéthely) 2 gól. 56-an egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

Északi csoport

A 7. forduló párosítás: Balatonújlak–Sántos; Andocs–Balatonszabadi; Balatonendréd–Ádánd; Törökkoppány–Balatoni Vasas II.; Mernye–Visz. A Somogybabod csapata szabadnapos lesz.

Az élcsoport állása: 1. Somogybabod 16 pont (35–11), 2. Andocs 15 pont (34–13), 3. Balatonszabadi 13 pont (26–7). Az Ádánd és a Visz csapata még nem szerzett pontot.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Jónás Péter (Balatonszabadi) és Gáspár Valentin (Andocs) 9 gól; 3–5. (holtversenyben) Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs), Petronovics Péter (Somogybabod) és Höss Zoltán (Törökkoppány) 8 gól; 6. Györki Róbert (Somogybabod) 7 gól; 7. Balogh Csaba (Sántos) 6 gól; 8–11. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Husz Attila (Balatonújlak) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól; 12–15. (holtversenyben) Almási Dávid (Somogybabod), Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs) és Orsós Kevin István (Balatonújlak) 4 gól; 16–23. (holtversenyben) Keszler Ádám (Balatonszabadi), Mányoki Dávid (Balatonendréd), Vajna Csongor (Balatonendréd), Bene Zsombor (Balatoni Vasas II.), Horváth Zsolt (Törökkoppány), Harczi Norbert (Törökkoppány), Pápai Tamás (Somogybabod) és Ócsai Dávid (Sántos) 3 gól; 24–45. (holtversenyben) Késmárki Tamás (Balatonendréd), Kovács Máté (Balatonendréd), Uhljár Szabolcs (Balatonendréd), Hufnágel Imre (Balatonendréd), Halász Tamás (Balatonendréd), Bognár Félix (Somogybabod), Lóth Dávid Béla (Somogybabod), Spilák Ernő (Somogybabod), Schütz Gábor (Somogybabod), Cser Ádám Sándor (Somogybabod), Cseke Richárd (Andocs), Rostás Adrián István (Andocs), Saár Patrik (Andocs), Molnár Márk (Sántos), Mátrai Lászó (Sántos), Mester Gellért (Balatoni Vasas II.), Kovács Erik Márk (Balatoni Vasas II.), Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Félix Márk (Balatonújlak), Vass Áron (Törökkoppány), Kondi Milán (Mernye) és Varga László (Ádánd) 2 gól. 31-en egyszer vették be a kaput.

Déli csoport

A 7. forduló párosítása: Kaposújlak–Somogyszob; Homokszentgyörgy–Gyékényes; Bárdudvarnok–Igal; Zimány–Lábod; Csököly–Somogyszil. A Kaposújlak csapata szabadnapos lesz.

Az élcsoport állása: 1. Lábod 13 pont (19–9), 2. Homokszentgyörgy 12 pont (20–15), 3. Somogyszob 9 pont (12–8).