Megyefoci: fókuszban a Toponár–Kaposfüred rangadó

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban a Toponár–Kaposfüred rangadó mellett – az első megy a másodikhoz – a Kadarkút–Nagyatád és a Juta–Marcali összecsapás is érdekesnek ígérkezik.

Somogy vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójában a zöld mezes Kaposfüred Toponáron lép pályára

Fotó: Muzslay Péter

A nyolcadik forduló párosítása

Szombat (kezdés 15 órakor): Toponár–Kaposfüred; Kadarkút–Nagyatád; Juta–Marcali; Barcs–Balatoni Vasas; Kaposmérő–Tab; Nagybajom–Csurgó. A Somogysárd csapata szabadnapos lesz.

Az ifjúsági mérkőzések a nagyok előtt két órával kezdődnek.

Az élcsoport állása: 1. Kaposfüred 18 pont (18–3), 2. Toponár 13 pont (18–10), 3. Nagyatád 12 pont (18–7), 4. Marcali 12 pont (14–5), 5. Balatoni Vasas 12 pont (7–4). A Barcs és a Tab csapata még nem szerzett pontot.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1. Bencze Csongor (Nagybajom) 7 gól; 2. Horváth Milán (Marcali) 6 gól; 3–5. (holtversenyben) Horváth Péter (Nagyatád), Patak Bálint (Kadarkút) és Kollega Krisztián (Juta) 5 gól; 6. Decsi Richárd (Toponár) 4 gól; 7–10. (holtversenyben) Márkvárt Patrik (Kaposfüred), Iván Dániel (Nagybajom), Ivusza Gábor (Toponár) és Sárközi Kevin Domonkos (Somogysárd) 3 gól; 11–27. (holtversenyben) Preininger Patrik (Kaposfüred), Keczeli Krisztián (Kaposfüred), Ulrich Dániel Roland (Kaposfüred), Dekanics Márk (Nagyatád), Laczkó Dávid József (Toponár), Neubauer Martin Attila (Toponár), Horváth Márton Benedek (Marcali), Varga Donát (Marcali), Balogh László (Marcali), Bene Zsombor (Balatoni Vasas), Yvan Yondo (Balatoni Vasas), Rubecz Péter (Kaposmérő), Laki-Molnár Olivér (Kaposmérő), Vadas Zalán (Juta), Márton Csaba Dávid (Somogysárd), Komáromi Márk (Kadarkút) és Losonczi Dávid Károly (Csurgó) 2 gól. 44-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság

A vármegye kettőben vasárnap a negyedik helyre visszacsúszott Somogyvár a második Balatonkeresztúr vendége lesz, míg az éllovas Buzsák az Osztopánt fogadja. Izgalmas találkozónak tűnik Balatonszemesen a Szárszó–Böhönye ütközet, az új edző dirigálta Zamárdi pedig – amely a legutóbbi fordulóban győztesként térhetett haza Somogyvárról – a Mezőcsokonyához utazik vasárnap.

A nyolcadik forduló párosítása

Szombat(kezdés 15 órakor): Mezőcsokonya–Zamárdi.

Vasárnap (kezdés 15 órakor): Balatonkeresztúr–Somogyvár; Osztopán–Buzsák; Kiskorpád–Segesd; Öreglak–Nágocs (Lengyeltótiban); Balatonszárszó–Böhönye (Balatonszemesen).

A Balatonföldvár–Balatonszemes mérkőzést november 29-én (szombat) 13 órakor játsszák.

Az élcsoport állása: 1. Buzsák 16 pont (10–6), 2. Balatonkeresztúr 15 pont (28–8), 3. Böhönye 14 pont (19–9), 4. Somogyvár 13 pont (17–8). A Balatonföldvár csapata még nem szerzett pontot.

Mesterlövészek A góllövőlista állása: 1. Farkas Tamás (Böhönye) 9 gól; 2–3. (holtversenyben) Bogdán Zoltán Tamás (Somogyvár) és Hortobágyi Bence (Kiskorpád) 7 gól; 4–6. (holtversenyben) Fellner Gergő (Balatonkeresztúr), Galgóczi Károly (Balatonszemes) és Torjai Miklós (Zamárdi) 6 gól; 7. Balogh Márió (Nágocs) 5 gól; 8–10. (holtversenyben) Török Richárd (Balatonkeresztúr), Olti Ádám (Balatonkeresztúr) és Kovács Ivó Milán (Böhönye) 4 gól; 11–19. (holtversenyben) Lajtai Botond (Balatonkeresztúr), Drubi Gábor (Buzsák), Ujváry Erik (Buzsák), Mócsán Tamás (Balatonszárszó), Farka Csaba (Böhönye), Makai Milán (Somogyvár), Erdei Ferenc Richárd (Kiskorpád), Tomori Zoltán (Zamárdi) és Brancu Flórián (Segesd) 3 gól; 20–45. (holtversenyben) Bogdán Tamás (Balatonkeresztúr), Bakonyi Ferenc (Balatonkeresztúr), Bartha Milán (Balatonkeresztúr), Horváth Dániel Richárd (Somogyvár), Virágh László (Somogyvár), Albert Bence (Osztopán), Balassa Bálint (Osztopán), Harangozó Rajmund Balázs (Osztopán), Szabó Roland (Osztopán), Nagy László (Nágocs), Dein Attila László (Nágocs), Cseresznyés Márton (Zamárdi), Kovács Levente (Zamárdi), Szabó Dominik (Buzsák), Fenyár Roland (Balatonszárszó), Óvári Attila (Balatonszárszó), Bacskai Gergő Gyula (Balatonszárszó), Nagy Attila (Segesd), Balogh Bence (Segesd), Molnár László (Balatonszemes), Andermann Máté (Balatonszemes), Szekér Zoltán Ákos (Balatonszemes), Koseluk Bence Gábor (Balatonföldvár), Horváth Rikárdó (Kiskorpád), Tábori Gábor (Mezőcsokonya) és Virágh János József (Öreglak) 2 gól. 41-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság

A vármegye háromban a vasárnap esedékes Balaton-parti ütközet, a Berény és a Boglár egymás elleni csatája áll a fókuszban.

A nyolcadik forduló párosítása

Vasárnap (kezdés 15 órakor): Csokonyavisonta–Kaposmérő II.; Iharosberény–Babócsa; Kaposfő–Karád; Balatonberény–Balatonboglár; Mike–Fonyód; Szabás–Somogyjád; Kéthely–Berzence.

Az élcsoport állása: 1. Babócsa 21 pont (24–5), 2. Balatonberény 18 pont (25–10), 3. Kaposmérő II. 15 pont (24–12).

Mesterlövészek A góllövőlista állása: 1. Nagy Szabolcs (Iharosberény) 12 gól; 2. Mezőfi József Márk (Balatonberény) 10 gól; 3. Tóth Richárd (Berzence) 9 gól; 4. Bartos József (Kaposmérő II.) 8 gól; 5–6. (holtversenyben) Bérczi Dávid (Balatonboglár) és Török Zoltán (Szabás) 7 gól; 7–8. (holtversenyben) Kovács Gyula Levente (Fonyód) és Kozma István (Mike) 6 gól; 9–12. (holtversenyben) Orsós Róbert (Babócsa), Talpas Mihály (Babócsa), Kalló Ármin János (Mike) és Bauer Martin Ferenc (Csokonyavisonta) 5 gól; 13–16. (holtversenyben) Lautner Tibor Patrik (Iharosberény), Tóth Csaba Imre (Berzence), Szűcs József (Karád) és Hegedűs Márk (Csokonyavisonta) 4 gól; 17–23. (holtversenyben) Nyári Tibor (Balatonberény), Lóki Péter (Kaposmérő II.), Török Balázs (Kaposmérő II.), Molnár Martin (Fonyód), Kator Bence (Balatonboglár), Horváth Levente (Babócsa) és Kis-Gál Dávid (Somogyjád) 3 gól; 24–48. (holtversenyben) Wolf Balázs (Balatonberény), Fenusz Tamás (Balatonberény), Városi Gellért (Balatonberény), Bogdán Andor (Balatonberény), Denke Benedek (Karád), Encenplenner András (Karád), Torma Zsombor (Karád), Bencze Roland (Karád), Kovács Bálint (Karád), Sánta Bálint Kristóf (Berzence), Balogh Gábor (Berzence), Lakosa Milán (Berzence), Tóth Barnabás (Csokonyavisonta), Horváth Zsolt (Csokonyavisonta), Kőfaragó Tibor (Csokonyavisonta), Szabó Miklós (Somogyjád), Hermann Patrik Valentin (Somogyjád), Bodó Norbert (Babócsa), Erdős Martin (Babócsa), Rubecz Péter Balázs (Kaposmérő II.), Tanító Tibor (Fonyód), Horváth János (Kaposfő), Markos Péter (Iharosberény), Szűcs Gergő (Mike) és Kovács Barnabás (Szabás) 2 gól. 55-en egyszer vették be a kaput.

Somogy vármegyei IV. osztályú labdarúgó-bajnokság

A hatodik forduló párosítása

Északi csoport

Szombat (kezdés 15 órakor): Balatoni Vasas II.–Balatonújlak; Visz–Balatonendréd.

Vasárnap (kezdés 15 órakor): Somogybabod–Mernye; Sántos–Andocs; Ádánd–Törökkoppány. A Balatonszabadi csapata szabadnapos lesz.

Az élcsoport állása: 1. Andocs 15 pont (33–6), 2. Balatonszabadi 13 pont (26–7), 3. Somogybabod 13 pont (25–11). Az Ádánd és a Visz csapata még nem szerzett pontot.

Mesterlövészek

A góllövőlista állása: 1–2. (holtversenyben) Jónás Péter (Balatonszabadi) és Gáspár Valentin (Andocs) 9 gól; 3. Lufcsik Lénárd Kristóf (Andocs) 8 gól; 4. Höss Zoltán (Törökkoppány) 7 gól; 5–8. (holtversenyben) Sárközi Dominik (Balatonszabadi), Husz Attila (Balatonújlak), Györki Róbert (Somogybabod) és Kondi Adrián (Mernye) 5 gól; 9–14. (holtversenyben) Almási Dávid (Somogybabod), Petronovics Péter (Somogybabod), Fuzik Kevin (Andocs), Fuzik Krisztofer (Andocs), Balogh Csaba (Sántos) és Orsós Kevin István (Balatonújlak) 4 gól; 15–18. (holtversenyben) Keszler Ádám (Balatonszabadi), Németh Krisztián Géza (Balatoni Vasas II.), Mányoki Dávid (Balatonendréd) és Horváth Zsolt (Törökkoppány) 3 gól; 19–36. (holtversenyben) Borbély Krisztián (Balatonszabadi), Bognár Félix (Somogybabod), Pápai Tamás (Somogybabod), Lóth Dávid Béla (Somogybabod), Spilák Ernő (Somogybabod), Késmárki Tamás (Balatonendréd), Kovács Máté (Balatonendréd), Vajna Csongor (Balatonendréd), Mester Gellért (Balatoni Vasas II.), Kovács Erik Márk (Balatoni Vasas II.), Cseke Richárd (Andocs), Rostás Adrián István (Andocs), Harczi Norbert (Törökkoppány), Vass Áron (Törökoppány), Félix Márk (Balatonújlak), Molnár Márk (Sántos), Kondi Milán (Mernye) és Varga László (Ádánd) 2 gól. 29-en egyszer vették be a kaput.

Déli csoport

Szombat (kezdés 15 órakor): Lábod–Csököly.

Vasárnap (kezdés 15 órakor): Gyékényes–Bárdudvarnok; Somogyszob–Homokszentgyörgy; Somogyszil–Kaposújlak; Ötvöskónyi–Zimány. Az Igal csapata szabadnapos lesz.

Az élcsoport állása: 1. Lábod 10 pont (15–7), 2. Somogyszob 9 pont (10–5), 3. Homokszentgyörgy 9 pont (17–13). A Gyékényes csapata szabadnapos lesz.