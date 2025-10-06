2 órája
Szabó Adrián 15 góllal repítette győzelemre a Balatonboglárt
Újabb mérkőzéseket játszottak a vármegyei együttesek. A somogyi kézilabda képviselői közül a balatonboglári és a siófoki hölgyek, valamint a boglári férfiak is örülhettek.
– Továbbra is fantasztikus a Balatonboglári SC U20-as női csapata – tájékoztatott Huszár Hajnalka, a Somogyi Megyei Kézilabda Szövetség verseny igazgatója. – Remek eredménnyel rukkoltak elő a somogyi kézilabda képviselői. Katona Sándor tanítványai meggyőző fölénnyel győzték le a vasvári együttest.
A hölgyeknél és a férfiaknál is diadalt arattak a somogyi kézilabda képviselői
A Marcali is örülhetett ezen a hétvégén. Szántó Angéla edző csapata Pusztai Lili és Skerlecz Dorka vezérletével magabiztos győzelmet aratott a Zala Vármegyei Bajnokságban. Sajnos, a többi somogyi csapat ezen a hétvégén nem szerzett pontot. A férfiaknál is balatonboglári siker született egy nagyon szoros csatában. Egyetlen találattal bizonyult jobbnak a hazai csapat. A diadalból Szabó Adrián egymaga 15 találattal vette ki a részét. Az együttes játékosedzője Csábi Máté is 6 találatot jegyzett ezen a találkozón, őt kértük meg, hogy értékelje a fiúk teljesítményét.
– Változóan sikerülnek a mérkőzéseink – fogalmazott a meccs után Csábi Máté. – Az első összecsapásunkról hazahoztuk a bajnoki pontokat. Mind a védekezésben, mind a támadásban jól kezdtük a második mérkőzésünket, de jött egy hosszabb gólcsend a részünkről és ezt könyörtelenül kihasználta az ellenfelünk. Emiatt pont nélkül maradtunk. A Hosszúhetény ellen egy harcos találkozó részesei voltunk. Tanultunk az előző mérkőzés hibáiból és nagyot küzdöttünk. Végtelenül örülünk a győzelemnek és a bajnoki pontoknak. Köszönöm a srácok munkáját! Hajrá Boglár, Balatonboglár!
- Somogy-Baranya Vármegyei Férfi Kézilabda-bajnokság:
Balatonboglári SC–Hosszúhetényi Sport KFT 33–32 (16–17)
A BBSC legjobb góllövői: Szabó A. 15, Ferbel M. 6, Csábi 6.
PTE PEAC-Medikus–Vemafi KC-Siófok 40–11 (19–7)
A Vemafi KC-Siófok legjobb dobója: Kövér B. 3.
- Baranya-Somogy Vármegyei Női Kézilabda-bajnokság:
Kaposvölgye LUE–Pécsváradi Spartacus SE 18–27 (9–12)
A Kaposvölgye LUE legjobb dobói: Petkes 5, Török 4.
Szentlőrinc KSE–NIKÉ SE 36–14 (17–5)
A NIKÉ SE legjobb dobói: Csík 4, Szalai 4.
- Zala Vármegyei Női Kézilabda-bajnokság - A csoport:
Vasvár VSE–Balatonboglári SC U20 20–31 (8–16)
A Balatonboglári SC legjobb dobói: Pongrácz R. 10, Szerdahelyi 4.
- Zala Vármegyei Női Kézilabda-bajnokság - B csoport:
Marcali VSZSE–ZKC 37—25 (16–14)
A Marcali VSzSE legjobb dobói: Pusztai L. 11, Skerlecz 9, Szabó 7.
- Férfi Kézilabda NB II. - E csoport:
Kalocsai KC–Nagyatádi RKC SE 40–31 (20–13)
A Nagyatádi RKC SE legjobb dobói: Csordás 9, Kollár 8.