Idegenben is vitézkedtek a somogyi kézilabdázók

Kikaptak a Komlótól a Vemafi Siófok fiataljai Fotó: Vemafi/Facebook

Somogy-Baranya Vármegyei Férfi bajnokság:

Bácska SE–Balatonboglári SC 30–25 (14–11 )

A BBSC legjobb góllövői: Ferbel M. 7 , Szabó A. 6, Csábi 5.

Hungarometal Komlói KC–Vemafi KC-Siófok 44–25 (25–15)

A Vemafi legjobb dobói: Durmics A. 11, Kövér B. 5.

Baranya-Somogy Vármegyei Női Bajnokság:

Komlói NKE–Kaposvölgye LUE 24–26 (12–11)

A Kaposvölgye legjobb dobói: Seres Z. 9, Meretei É. 8.

Zala-Vármegyei Női Bajnokság – A csoport:

Balatonboglári SC U20–Hévíz SK U20 34–28 (17–13)

A Balatonboglári SC legjobb dobói: Pongrácz R. 14, Csonka 8.

Zala Vármegyei Női Bajnokság – B csoport:

START SE Hajmáskér SE–Marcali VSZSE 21–23 (9–15)

A Marcali VSZSE legjobb dobói: Pusztai L. 11, Szabó 4, Palacskó 4.

Férfi NB II. – E csoport:

Vax KE Sárbogárd–Nemzeti Kézilabda Akadémia U21 31–41 (18–20)

A Nemzeti Kézilabda Akadémia U21: Hajdu 10, Szladovics, Hári, Panyi Hulló 4-4.

