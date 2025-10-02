október 2., csütörtök

Kézilabda

1 órája

Idegenben is vitézkedtek a somogyi kézilabdázók

Címkék#Marcali VSZSE#BBSC#Balatonboglári SC U20#Baranya Vármegyei Férfi#Nemzeti Kézilabda Akadémia U21#START SE Hajmáskér SE#Vax KE Sárbogárd

Folytatódtak az alacsonyabb osztályú bajnokságok.

Kikaptak a Komlótól a Vemafi Siófok fiataljai Fotó: Vemafi/Facebook
  • Somogy-Baranya Vármegyei Férfi bajnokság:
    Bácska SE–Balatonboglári SC 30–25 (14–11 )
    A BBSC legjobb góllövői: Ferbel M. 7 , Szabó A. 6, Csábi 5.
    Hungarometal Komlói KC–Vemafi KC-Siófok 44–25 (25–15)
    A Vemafi legjobb dobói: Durmics A. 11, Kövér B. 5.

Baranya-Somogy Vármegyei Női Bajnokság:
Komlói NKE–Kaposvölgye LUE 24–26 (12–11)
A Kaposvölgye legjobb dobói: Seres Z. 9, Meretei É. 8.

Zala-Vármegyei Női Bajnokság – A csoport:
Balatonboglári SC U20–Hévíz SK U20 34–28 (17–13)
A Balatonboglári SC legjobb dobói: Pongrácz R. 14, Csonka 8.

Zala Vármegyei Női Bajnokság – B csoport:
START SE Hajmáskér SE–Marcali VSZSE 21–23 (9–15)
A Marcali VSZSE legjobb dobói: Pusztai L. 11, Szabó 4, Palacskó 4.
Férfi NB II. – E csoport:
Vax KE Sárbogárd–Nemzeti Kézilabda Akadémia U21 31–41 (18–20)
A Nemzeti Kézilabda Akadémia U21: Hajdu 10, Szladovics, Hári, Panyi Hulló 4-4.
 

 

