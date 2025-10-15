A bogláriak nyerték a somogyi kézilabda rangadót

Az NB II-ben a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese győzött a Siklós vendégeként. Az NB I-es utánpótlás bajnokságban szintén vitézkedtek az akadémisták.

– A férfiak mezőnyében Szabó Adrián és Ferbel Marcell vezérletével fölényesen nyerték a balatonboglári fiúk a somogyi kézilabda rangadót – tájékoztatott Huszár Hajnalka, a Somogyi Megyei Kézilabda Szövetség verseny igazgatója.

A felnőtt és utánpótlás téren is nagyüzem volt a pályákon. A somogyi kézilabda csapatok közül vegyes képet mutattak a bajnokságokban

Fotóillusztráció: NEKA

Pont nélkül maradtak a somogyi kézilabda női csapatai a vármegyei bajnokságban

– Női csapataink ezúttal pont nélkül maradtak a Baranya-Somogy vármegyei pontvadászatban. Az NB II-ben a férfiaknál azonban a NEKA U21 csapata hatalmas csatában szerezte meg a két pontot. 15 mp-el a találkozó vége előtt még döntetlen volt az állás, de Házi Imre utolsó másodpercben bevette Weinert kapuját, így az akadémisták ünnepeltek a mérkőzés végén.