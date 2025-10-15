1 órája
A bogláriak nyerték a somogyi kézilabda rangadót
Nem sok sikerélmény jutott a csapatainknak a legutóbbi vármegyebajnoki fordulóban. A somogyi kézilabda képviselői közül a balatonboglári fiúk örülhettek, akik rangadót nyertek a siófokiak ellen.
Az NB II-ben a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese győzött a Siklós vendégeként. Az NB I-es utánpótlás bajnokságban szintén vitézkedtek az akadémisták.
– A férfiak mezőnyében Szabó Adrián és Ferbel Marcell vezérletével fölényesen nyerték a balatonboglári fiúk a somogyi kézilabda rangadót – tájékoztatott Huszár Hajnalka, a Somogyi Megyei Kézilabda Szövetség verseny igazgatója.
Pont nélkül maradtak a somogyi kézilabda női csapatai a vármegyei bajnokságban
– Női csapataink ezúttal pont nélkül maradtak a Baranya-Somogy vármegyei pontvadászatban. Az NB II-ben a férfiaknál azonban a NEKA U21 csapata hatalmas csatában szerezte meg a két pontot. 15 mp-el a találkozó vége előtt még döntetlen volt az állás, de Házi Imre utolsó másodpercben bevette Weinert kapuját, így az akadémisták ünnepeltek a mérkőzés végén.
- Baranya-Somogy Vármegyei Férfi bajnokság:
Balatonboglári SC–Vemafi KC-Siófok 44–24 (15–13)
Legjobb balatonboglári dobók: Szabó A. 15, Ferbel 13, Csábi 9, illetve Horváth Cs. 6, Durmics 7.
- Baranya-Somogy Vármegyei Női Bajnokság:
Kaposvölgye LUE–PTE PEAC-Medikus 12–42 (8–21)
Legjobb kaposvári dobó: Meretei 5.
NIKÉ SE–Hosszúhetényi Sport KFT 21–25 (11–15)
A NIKÉ SE legjobb dobói: Bakos 6, Csabi 4.
- Zala Vármegyei Női Bajnokság A csoport:
Páterdomb LSC–Balatonboglári SC U20 32–20 (13–12)
Legjobb balatonboglári dobók: Pongrácz R. 8, Csonka 6.
- Zala Vármegyei Női Bajnokság B csoport:
Marcali VSZSE–KK Ajka KFT 27–31 (14–16)
Legjobb marcali dobók: Pusztai L. 10, Pfluger 5, Szilágyi 5.
- Férfi kézilabda NB II E csoport:
Nagyatádi RKC SE–Hőgyész SE 27–45 (14–12)
Legjobb nagyatádi dobók: Kollár 8, Csordás 6.
Siklós KC–Nemzeti Kézilabda Akadémia U21 26–27 (11–12)
A NEKA legjobb dobói: Hajdu 7, Házi 5.
- Leány U20, I. osztály Nyugat – 4. forduló:
Motherson-Mosonmagyaróvári KC–NEKA 14–42 (5–23)
A NEKA legjobb dobói: Nagy-Hajdú F. 8., Mózsi V. 6, Nyárai V. 5, Lavaj F. 5, Gerencsér L. 4, Nényei L. 3, Sass L. 1, Péli A. 3.
- U20, I. osztály – Nyugati csoport, 5. forduló:
NEKA–MOL Tatabánya KC 42–36 (24–43)
A NEKA legjobb dobói: Draskovics V. 19 (8), Szladovics 8, Rácz-Kovács 4.