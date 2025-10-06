Bravúros bronzérem a Magyar Kupán

– Elsőként a serdülő és felnőtt korosztály versenyzői mérték össze tudásukat az ország legjobb klubjaiból – adott tájékoztatást Balogh Orsolya, az LSC RG SE vezetőedzője. – Természetesen a legeredményesebb vidéki egyesület, a kaposvári LSC RG SE is részt vett a rangos viadalon. A somogyi ritmikus gimnasztika képviselői remekül teljesítettek. Serdülő korcsoportban elsőként az együttes kéziszer csapatok léptek szőnyegre 5 labda koreográfiáikkal, ahol az LSC csapata nagyon szép versenyzéssel a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Ezúttal sem maradtak érmek nélkül az LSC RG SE sportolói. A somogyi ritmikus gimnasztika képviselői a Magyar Kupán remekeltek Fotók: LSC RG SE

Törökbálinton remekeltek a somogyi ritmikus gimnasztika képviselői

A csapat tagjai: Bene Laura, Iberpaker Kata, Szabó Nadin, Ütő Izabella, Varga Emma és Liska Emma.

Ezután a serdülő egyéni versenyzők következtek, ahol Hirt Petra és Geszti Kíra is remekül versenyzett.

– Hirt Petra az előkelő 6. helyen, Geszti Kíra a 8. helyen zárt – folytatta Balogh Orsolya.

– Mindketten további számos értékes helyezést szereztek a szerenkénti versenyek során, és a mind a négy szerrel ( karika, labda, buzogány, szalag) a legjobb 8 közé kerültek. Az együttes kéziszer csapat gyakorlatainak illetve a nyolc egyéni gyakorlatnak az összesítésével alakul ki a TEAM verseny végeredménye. Ebben az LSC versenyzői bronzérmesek lettek, tehát serdülő kategóriában az ország harmadik legerősebb klubja. A felnőttek csapat versenyében az aranyérmet a négy MTK-s versenyző és a kaposvári Farkas Júlia alkotta válogatott csapat nyerte. Mint ahogy a TEAM aranyéremből is jutott egy Farkas Júlia nyakába is.

A kaposvári lányokat Balogh Orsolya, Borbély Kata és Kutnyák Nikolett edzők készítették fel. Két hét múlva a Magyar Kupa a kisgyermek, gyermek és junior korcsoport versenyeivel folytatódik.



