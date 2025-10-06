2 órája
Bravúros bronzérem a Magyar Kupán
Az RG-sek törzshelyén, Törökbálinton kezdődött meg az őszi versenyszezon az rg-sek számára. Ott rendezték a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség kiemelt, I. osztályú versenyét. A Magyar Kupa küzdelmein kiválóan szerepeltek a somogyi ritmikus gimnasztika képviselői.
– Elsőként a serdülő és felnőtt korosztály versenyzői mérték össze tudásukat az ország legjobb klubjaiból – adott tájékoztatást Balogh Orsolya, az LSC RG SE vezetőedzője. – Természetesen a legeredményesebb vidéki egyesület, a kaposvári LSC RG SE is részt vett a rangos viadalon. A somogyi ritmikus gimnasztika képviselői remekül teljesítettek. Serdülő korcsoportban elsőként az együttes kéziszer csapatok léptek szőnyegre 5 labda koreográfiáikkal, ahol az LSC csapata nagyon szép versenyzéssel a dobogó harmadik fokára állhatott fel.
Törökbálinton remekeltek a somogyi ritmikus gimnasztika képviselői
A csapat tagjai: Bene Laura, Iberpaker Kata, Szabó Nadin, Ütő Izabella, Varga Emma és Liska Emma.
Ezután a serdülő egyéni versenyzők következtek, ahol Hirt Petra és Geszti Kíra is remekül versenyzett.
– Hirt Petra az előkelő 6. helyen, Geszti Kíra a 8. helyen zárt – folytatta Balogh Orsolya.
– Mindketten további számos értékes helyezést szereztek a szerenkénti versenyek során, és a mind a négy szerrel ( karika, labda, buzogány, szalag) a legjobb 8 közé kerültek. Az együttes kéziszer csapat gyakorlatainak illetve a nyolc egyéni gyakorlatnak az összesítésével alakul ki a TEAM verseny végeredménye. Ebben az LSC versenyzői bronzérmesek lettek, tehát serdülő kategóriában az ország harmadik legerősebb klubja. A felnőttek csapat versenyében az aranyérmet a négy MTK-s versenyző és a kaposvári Farkas Júlia alkotta válogatott csapat nyerte. Mint ahogy a TEAM aranyéremből is jutott egy Farkas Júlia nyakába is.
A kaposvári lányokat Balogh Orsolya, Borbély Kata és Kutnyák Nikolett edzők készítették fel. Két hét múlva a Magyar Kupa a kisgyermek, gyermek és junior korcsoport versenyeivel folytatódik.